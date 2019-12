I migliori film di Ian McKellen

Nato a Burnley nel 1939, Ian McKellen è tra i principali attori del panorama mondiale. Impegnato al cinema in televisione e teatro, con l’esordio sul grande schermo avvenuto nel 1969. Nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto due nomination agli Oscar e tre ai Golden Globe, vincendone uno nel 1997 per la serie Rasputin – Il demone nero. Cinque le candidature agli Emmy e due ai Tony Award, vincendone uno nel 1984 per Ian McKellen: Acting Shakespeare. Un’eccellenza della cinematografia, reso Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico nel 1979, Knight Bachelor nel 1991 e Membro dell’Ordine dei Compagni d’Onore nel 2007. Svariati i titoli di grande successo ma anche la top 5 delle pellicole nelle quali ha recitato.

Scandal

Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello

Riccardo III

Mr. Holmes – Il mistero del caso irrisolto

Demoni e dei

5: Scandal – Il caso Profumo

Nel 1959 il medico Stephen Ward scopre in un locale un’affascinante 17enne, Christine Keeler. L’uomo ne fa la sua protetta, dandole utili consigli per sfruttare al meglio la sua femminilità. La introduce nel mondo dell’alta società, dove ha modo di conoscere tantissimi uomini potenti, tra i quali un diplomatico russo, Ivanov, e il ministro della guerra del governo britannico, John Profumo. Storie fuggevoli, considerando come la giovane sia interessata al potere. L’unico uomo che ama è Ward, che però la considera soltanto una sua protetta. La storia viene però a galla, finendo su tutti i giornali, dando il via a un processo che mise alle corde il governo, considerando il coinvolgimento di Profumo. Tirato in ballo anche Ward, forse l’unico a pagare per tutti.

4: Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello

Primo film della trilogia di Peter Jackson dedicata al capolavoro di Tolkien. Un ricco cast comprendente, tra gli altri, Elijah Wood, Sean Astin, Viggo Mortensen, Orlando Bloom, Sean Bean, Luv Tyler, Christopher Lee, Cate Blanchett, Andy Serkis e Hugo Weaving. La Terra di Mezzo rischia di finire sotto il giogo del signore del male Sauron, la cui entità è tornata a cercare potere, al fine di ritrovare forma fisica. L’anello del potere è il suo obiettivo e per ottenerlo si scatenerà una guerra. Intanto un variegato gruppo di valorosi inizia il proprio cammino verso il Monte Fato, al fine di distruggere l’anello e spezzare il legame col suo creatore. Un cammino lungo e tortuoso, che cambierà per sempre le loro vite.

3: Riccardo III

In Inghilterra nel 1930 una guerra civile termina con la morte di re Enrico. Il suo successore al trono è Edoardo, che ha due fratelli, Clarence e Riccardo. Quest’ultimo ha un piano per uccidere Clarence, duca di Gloucester. Con Edoardo morto d’infarto, Riccardo mira alla reggenza, continuando a tessere il proprio piano. Attira in una trappola anche i figli di Edoardo, legittimi eredi al trono, rivelandosi come un vero e proprio mostro, al centro di un conflitto sanguinoso per il trono, che darà il via alla dinastia dei Tudor.

2: Mr. Holmes – Il mistero del caso irrisolto

Il più famoso detective al mondo viene mostrato sotto una luce del tutto differente. Sherlock Holmes è ormai divenuto anziano e si è ritirato dall’attività. Si dedica all’allevamento delle api, affiancato da una governante e dal suo giovane figlio. È però tormentato dal ricordo della sua ultima indagine. Si tratta del mistero della donna del guanto, del quale parla al ragazzo, ripercorrendo le sue ultime gesta.

1: Demoni e dei

Il regista James Whale ha ormai detto addio all’attività cinematografica, che lo ha visto raggiungere l’apice nella direzione di pellicole su Frankenstein negli anni ’30. Un giorno l’uomo scorge un aitante giardiniere, ex marine, dal quale si sente attratto e che invita in casa per posare per lui. Clayton è affascinato dall’idea di conoscere un personaggio della vecchia Hollywood ma al tempo stesso infastidito dalle sue attenzioni. Ne nasce un rapporto malsano, che culmina in un pericoloso gioco mentale. I due diventano in qualche modo come il dottor Frankenstein e la sua creatura. Una dinamica che potrebbe portare alla morte di uno dei due.