Su Sky Cinema Christmas… è sempre Natale

Da domenica 1 a mercoledì 25 dicembre torna Sky Cinema Christmas, il canale che offre una programmazione speciale in occasione delle feste natalizie: film a tema natalizio, commedie per tutta la famiglia e grandi titoli in linea con lo spirito delle feste.



Si comincia sabato 1° dicembre alle 21.15 con la commedia natalizia Il Grinch (alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Christmas). Il film, diretto da Peter Candeland con Yarrow Cheney e Matthew O'Callaghan riporta sullo schermo uno dei personaggi più famosi delle favole in rima del Dr. Seuss: il Grinch messo a titolo, appunto. E la storia, del Grinch, che vive in una grotta isolata e che mal sopporta gli abitanti del paese vicino, soprattutto quando l'arrivo del Natale li spinge a organizzare festeggiamenti luminosi e rumorosi. Di fronte allo spettro di celebrazioni fastose, il Grinch decide di correre ai ripari, travestendosi da Babbo Natale e rubando addobbi e doni. Inaspettatamente, il suo piano si incrocia con quello di una bambina, che intende parlare direttamente con Babbo Natale per chiedergli di esaudire un suo importante desiderio.

Si continua con Christmas & Co (venerdì 6 dicembre) diretto e interpretato da Alain Chabat e Golshifteh Farahani. Si tratta di una commedia sulla magia del Natale con Audrey Tautou. Il Natale si avvicina, ma quest’anno Babbo Natale deve fare i conti con un imprevisto che può mettere a repentaglio la consegna dei regali: i suoi aiutanti sono malati! Per Babbo Natale è un duro colpo e non può far altro che prendere le sue renne e recarsi urgentemente sulla Terra alla ricerca di una cura.

Gli altri film in programmazione

Natale in affitto, con Ben Affleck nei panni di un cinico manager che, spaventato dalla solitudine, offre dei soldi a una famiglia affinché passi il Natale con lui; la commedia firmata Sky Cinema Un Natale per due, con Enrico Brignano e Alessandro Gassmann; il poetico film d’animazione Gli eroi di Natale; l’avventura fantastica campione d'incassi con Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren e Morgan Freeman, Lo schiaccianoci e i quattro regni; la scatenata commedia con mila Kunis, Bad Moms 2 – Mamme molto più cattice, che in questo secondo capitolo vede nel cast anche Susan Sarandon; la commedia con Dustin Hoffman e Natalie Portman per non smettere mai di sognare, Mr. Magorium e la bottega delle meraviglie; la commedia con Massimo Boldi e Biagio Izzo Un Natale al sud e l’animazione in cui un elfo è in corsa contro il tempo per preservare il segreto del Natale, Il Segreto di Babbo Natale.