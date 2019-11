Queen & Slim al Torino Film Festival

La visionaria regista vincitrice di due Grammy Melina Matsoukas e la pionieristica scrittrice vincitrice dell'Emmy Lena Waithe (Master of None di Netflix), firmano un nuovo film perfetto, intitolato Queen & Slim.

Melina Matssoukas ha dato vita ad alcune delle più potenti esperienze nell'ambito della cultura pop di questa generazione, tra cui Insecure della HBO, l'episodio "Thanksgiving", premiato con l'Emmy della serie Master of None di Netflix e "Formation" di Beyonce.

Al loro primo indimenticabile appuntamento in Ohio, un uomo di colore (Daniel Kaluuya di Scappa – Get Out) e una donna di colore (Jodie Turner-Smith, al suo primo ruolo da protagonista), vengono fermati dalla polizia per una infrazione stradale minore. La situazione precipita, con risultati imprevisti e tragici, quando l'uomo uccide il poliziotto per legittima difesa. Terrorizzati e preoccupati per le loro vite, l'uomo che lavora in un negozio e la donna, un avvocato penale, sono costretti a fuggire. Ma l'accaduto viene filmato, il video diventa virale e la coppia diventa inconsapevolmente un simbolo di trauma, terrore, dolore e sofferenza per tante persone in tutto il paese.

Nel lungo viaggio in auto questi due improbabili fuggitivi scopriranno se stessi e si conosceranno più a fondo in circostanze straordinariamente terribili e disperate, cosa che contribuirà a forgiare un amore profondo e fortissimo che farà emergere la loro comune umanità e plasmerà le loro vite.

Ricavatosi un posto accanto a film ormai cult come Set It Off - Farsi notare e Thelma e Louise, Queen & Slim è una storia d'amore potente che scuote le coscienze e che mette lo spettatore a confronto con l'incredibile prezzo pagato da tanti a causa del razzismo e con le sconvolgenti conseguenze della violenza.

Il film di debutto alla regia di Melina Matsoukas (produttrice esecutiva e regista di Insecure della HBO) è interpretato dal candidato all'Oscar Daniel Kaluuya, nei panni di “Slim”, e dalla nuova stella Jodie Turner-Smith (della serie Nightflyers di Syfy), in quelli di “Queen”. Lena Waithe ha adattato la sceneggiatura da una sua storia scritta a due mani con l''autore di bestseller James Frey (In un milione di piccoli pezzi, Katerina).

Il film è prodotto da Frey, dalla Waithe, dalla Matsoukas e da Michelle Knudsen, Andrew Coles, Brad Weston e Pamela Abdy. I produttori esecutivi sono Pamela Hirsch, Kaluuya, Aaron L. Gilbert e Jason Cloth.

La Universal Pictures e la Makeready presentano Queen & Slim, in associazione con 3BlackDot e Bron Creative, una produzione Makeready / De La Revolución Films / Hillman Grad / 3BlackDot. La Universal Pictures distribuirà il film in tutto il mondo, mentre eOne si occuperà della sua distribuzione in alcuni paesi tra i quali Regno Unito e Canada.