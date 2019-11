Road movie dagli elementi fantastici diretto dall’esordiente Matteo Gentiloni con Martina Gatti, Alessandro Sperduti, Gianmarco Tognazzi e Caterina Guzzanti, firmato Sky Original e Italian International Film. Mollami ti aspetta domenica 24 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno.

Valentina ha 17 anni, una dipendenza dal pcp, un allucinogeno che consuma regolarmente, e molti problemi tra cui Renato, un gigantesco pupazzo che può vedere solo lei da quando il suo fratellino è morto. Dopo essere finita ancora una volta fuori controllo, e con la diffusione intenzionale di un suo video hard, il padre avvocato decide di “allontanarla” facendola studiare in un collegio (una clinica riabilitativa) in Austria. Ad accompagnarla sarà Antonio, pivellino dello studio legale del padre, ma Antonio non sa che insieme a loro ci sarà anche Renato.

Valentina non ha alcuna intenzione di finire in rehab, nonostante sappia perfettamente di avere qualcosa che non va: non ha amici, odia tutti ed è convinta di essere seguita da Renato, un mostro cornuto dalla pelliccia blu. E quando decide di scappare, per raggiungere la madre che non vede da dieci anni, farle cambiare idea è praticamente impossibile.