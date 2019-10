Halloween: la paura è su Sky Cinema

Sky Cinema Suspense

Partiamo da Sky Cinema Suspense che ci propone dal 26 al 30 ottobre 5 giorni da brivido e giovedì 31 un’imperdibile maratona di horror targati Blumhouse che prevede alle 21.00 la prima visione ANCORA AUGURI PER LA TUA MORTE. Tra i tanti film previsti dal 26 al 30 ottobre, da segnalare: i primi due capitoli della saga con Naomi Watts THE RING e THE RING 2; il celebre horror firmato Brian De Palma con Sissy Spacek protagonista CARRIE, LO SGUARDO DI SATANA, tratto dal romanzo d'esordio di Stephen King; il settimo e l’ottavo capitolo sul temibile Enigmista, SAW 3D - IL CAPITOLO FINALE e SAW: LEGACY; il film che vede al centro un'entità maligna nata su Internet SLENDER MAN; HEREDITARY - LE RADICI DEL MALE con Toni Collette e Gabriel Byrne, in cui una famiglia viene perseguitata da oscure minacce dopo la morte dell'anziana matriarca; l’horror rivelazione del 2018 diretto e interpretato da John Krasinski A QUIET PLACE – UN POSTO TRANQUILLO, con Emily Blunt; il DRACULA DI BRAM STOKER diretto da Francis Ford Coppola, vincitore di 3 Oscar, con Gary Oldman con il mantello del principe delle tenebre e Winona Ryder e Anthony Hopkins; lo spaventoso horror che ha stregato il maestro Stephen King BABADOOK; il formidabile e demoniaco film diretto da Roman Polanski ROSEMARY'S BABY, con Mia Farrow; i due capitoli cinematografici tratti dal celebre videogame SILENT HILL e SILENT HILL: REVELATION; il film sul detective celebre dell’incubo nato dalla penna di Tiziano Sclavi, DYLAN DOG – IL FILM; e il cult diretto da Sam Raimi, ultimo capitolo di una trilogia, L’ARMATA DELLE TENEBRE con Bruce Campbell.

Giovedì 31 ottobre la maratona Blumhouse parte alle 7 del mattino e arriva fino a notte fonda. Oltre alla prima visione, sono da non perdere: il temibile ritorno del demone che istiga al parricidio in SINISTER 2 con Shannyn Sossamon; due capitoli del fenomeno-horror campione d'incassi PARANORMAL ACTIVITY 2 e PARANORMAL ACTIVITY 3; e a seguire HALLOWEEN prodotto da John Carpenter e interpretato da Jamie Lee Curtis, sequel del capolavoro del 1978.

Disponibile on demand nella collezione SCARY HALLOWEEN

Sky Cinema Family

Sky Cinema Family, sempre da sabato 26 a giovedì 31 ottobre propone una programmazione interamente dedicata ai “piccoli brividi”, ospitando streghe, fantasmi, maghi e spiriti misteriosi, case stregate e simpatici mostri. Sono da non perdere: le prime visioni WILDWITCH – IL MONDO SELVATICO e LA FIGLIA DELLA SCIAMANA II – IL DONO DEL SERPENTE, oltre al precedente capitolo di quest’ultimo LA FIGLIA DELLA SCIAMANA; il terzo capitolo della fortunata saga d’animazione HOTEL TRANSYLVANIA 3 – UNA VACANZA MOSTRUOSA in cui il vampiro Drac si innamora di una donna pericolosa durante una crociera; la commedia fantastica, tratta da un romanzo di Cornelia Funke, GHOSTHUNTERS – GLI ACCHIAPPAFANTASMI in cui un bambino scopre in cantina un buffo fantasmino e ci stringe amicizia; l’avventura ispirata ai libri per ragazzi di R.L. Stine PICCOLI BRIVIDI 2 – I FANTASMI DI HALLOWEEN, che vede la partecipazione di Jack Black; e i due capitoli dedicati a una giovane e intraprendente streghetta BIBI, LA PICCOLA STREGA e BIBI E IL SEGRETO DELLA POLVERE MAGICA.