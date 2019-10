Sabato 26 ottobre alle 21.00 Sky Cinema Family trasmette La figlia della sciamana 2 - Il dono del serpente di Ask Hasselbalch. Il film è disponibile on demand e nella collezione Happy Halloween

Con La figlia della sciamana 2 - Il dono del serpente continuano le avventure fantastiche di Dina, giovane ragazza che ha ereditato le abilità soprannaturali e magiche dalla madre.

Dina è fuggita nelle Highlands in cerca del malvagio Drakan, quando un giorno incontra un uomo misterioso che sostiene di essere suo padre. I due uniranno le loro forze quando suo fratello Davin e l’amico Nico saranno fatti prigionieri a Sagisborg.

Dina ha involontariamente ereditato le capacità soprannaturali della madre, che è in grado di vedere dentro l'anima delle altre persone e di farle vergognare di loro stesse. Quando l'unico erede al trono è ingiustamente accusato di aver assassinato orribilmente la famiglia, la madre di Dina con un falso pretesto viene attirata a Dunark per farlo confessare. Usando la sua abilità per scopi sbagliati, la donna viene fatta prigioniera e a Dina toccherà non solo scoprire la verità sul delitto ma anche difendersi da una pericolosa lotta di potere che metterà a rischio la sua stessa vita.

