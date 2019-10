Film stasera in TV: da non perdere oggi, martedì 22 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Dolceroma, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film italiano del 2019 per la regia di Fabio Resinaro, con Lorenzo Richelmy, Luca Barbareschi, Valentina Bellè, Claudia Gerini, Francesco Montanari e Armando De Razza. Andrea Serrano, aspirante scrittore, è costretto a lavorare in un obitorio in attesa di sfondare. L’opportunità arriva grazie a Oscar Martello, grande produttore cinematografico, che decide di portare in scena il suo romanzo. I capitali a disposizione sono modesti, il regista un incompetente. La protagonista, Jacaranda, teme ripercussioni sulla sua carriera e distrugge gli hard disk con dentro il film – ma Oscar no può permettersi un fallimento. Una spirale discendente di eventi.

Lola Pater, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film francese del 2017 per la regia di Nadir Moknèche, con Fanny Ardant, Tewfik Jallab, Nadia Kaci e Baptiste Moulart. Alla morte della madre, Zino si ripropone di andare a cercare suo padre Farid. Sono però passati 25 anni da quando lui è andato via e, col tempo, l’uomo è diventato… Lola. Lola Pater. Un film che saprà stupirvi ed emozionarvi.

Dark Places – Nei luoghi oscuri su Sky Cinema Suspense

Film drammatico del 2015 per la regia di Gilles Paquet-Brenner, con Charlize Theron, Nicholas Hoult, Choe Grace Moretz, Christina Hendricks, Drea De Matteo, Tye Sheridan. All’età di 7 anni, Libby è sopravvissuta al massacro che ha sterminato la sua famiglia e ha testimoniato contro il fratello, indicandolo come l’assassino. 30 anni dopo, Libby è costretta a confrontarsi con un gruppo ossessionato dalla risoluzione di noti casi criminali che ha diverse domande da porgerle sul suo terribile passato. Nuovi ricordi, nuovi sospetti e sconvolgenti verità la attendono.

Il filo nascosto, ore 21:10 su Premium Cinema

Un film di Paul Thomas Anderson in prima visione TV, con Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville, Sue Clark, Joan Brown, Camilla Rutherford. Reynolds Woodcock è un rinomato sarto al centro della moda britannica nella fascinosa Londra anni '50. Una cameriera, Alma, ne resta sedotta e lo segue nella sua attività, diventando la sua musa. Nonostante la tenacia della giovane donna, Reynolds ha difficoltà a impegnarsi seriamente, questo la spingerà a trovare un rimedio. Un magnifico Daniel Day-Lewis nei panni di uno stilista senza concessioni e devoto alla sua arte. Il film, assolutamente da vedere, ha ottenuto sei candidature e vinto un Premio Oscar.

Il mostro di Cleveland, ore 21:05 su Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2015 per la regia di Alex Kalymnios, con Taryn Manning, Raymond Cruz, Katie Sarife, Samantha Droke. Il 22 agosto Michelle Knight, una ventunenne madre single, viene rapita da Ariel Castro per essere tenuta prigioniera nella sua abitazione per più di 11 anni. Durante il lungo sequestro, Michelle scopre Dio e, nel desiderio di rivedere il figlio e la forza di andare avanti, diviene una donna dalla forza straordinaria.

Film commedia da vedere stasera in TV

Downsizing – Vivere alla grande, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Regia di Alexander Payne. Un film con Matt Damon, Christoph Waltz, Chau Hong, Jason Sudeikis, Kristen Wiig, Neil Patrick Harris. Siamo in Norvegia e uno scienziato trova la soluzione per risolvere il problema della sovrappopolazione: rimpicciolire gli esseri umani. Una volta miniaturizzata, l'umanità tornerà ad essere sostenibile per il pianeta. Una commedia mescolata a fantascienza e fantasy che tratta un tema importante come la sostenibilità ambientale. Non perfettamente riuscito.

La banda del porno. Dilettanti allo sbaraglio, ore 21 su Comedy Central

Film del 2005 per la regia di Michael Traeger, con Jeff Bridges, Tim Blake Nelson e Joe Pantoliano. Andy ha da poco divorziato, mentre la sua ex moglie si è risposata con un uomo molto ricco. Andy è disoccupato, senza soldi e privo di qualsivoglia motivazione per dare una svolta alla sua vita. Ma un’idea lo illumina: girare un porno con gli abitanti della piccola città in cui vive.

Full Monty – Squattrinati organizzati, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Commedia del 1997 diretta da Peter Cattaneo, con Tom Wilkinson, Mark Addy, Steve Huison, Paul Barber e Hugo Speer. Un gruppo di disoccupati inglese, alle prese con una vita quotidiana difficile per la mancanza di soldi, decide di mettere su uno spettacolo di spogliarello per racimolare un po’ di denaro. Una pellicola divertente, che al box office ha raccolto un clamoroso successo.

I Flintstones, ore 21 su Sky Cinema Family

Film commedia del 1994 ispirata ai simpatici cartoni animati dedicati agli uomini preistorici. Regia di Brian Levant, con John Goodman, Elizabeth Taylor, Elizabeth Perkins, Rick Moranis e Halle Berry. A Bedrock, nell’azienda dove lavorano Fred e Barnie, si vuole scovare un nuovo dirigente tra gli operai. Per non far fare brutta figura a Fred, Barnie scambia il suo test attitudinale con quello dell’amico, così Fred si ritrova con una paga da nababbi, mentre l'amico viene licenziato. Agli inizi i Flintstones ospitano la coppia amica, ma poi Fred si fa prendere la mano dal denaro. Raggirato da un superiore tramite una dark lady niente male finisce col litigare con Barnie. Alla fine ci sarà uno scontro tra il cattivo e Fred che deve salvare i propri bambini. La versione in “carne ed ossa” della celebre serie animata.

The Spectacular Now, ore 21 su Sky Cinema Romance

Commedia Americana del 2013 per la regia di James Ponsoldt, con Miles Teller, Shailene Woodley, Brie Larson e Jennifer Jason Leigh. Sutter non è esattamente uno studente modello: è all’ultimo anno di liceo e vive al momento, godendosi il divertimento. Non ha nessun piano per il college, almeno finché non si imbatte in Aimee, studentessa introversa a cui vuole insegnare il suo stile di vita. Il loro rapporto si intensifica e ben presto sarà difficile capire chi dei due sta insegnando a vivere all’altro. Un film leggero e scorrevole.

Forever young, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Commedia italiana del 2012, diretta da Fausto Brizzi, con Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Teo Teocoli, Stefano Fresi e Pasquale Petrolo. Giorgio è un cinquantenne con una fidanzata che potrebbe essere sua figlia. Diego è un dj ultracinquantenne, dipendente di Giorgio, che deve fare largo ad un millennial forte dei suoi milioni di "mi piace". Angela è una quarantottenne divorziata che, un po' a sorpresa, si ritrova coinvolta in una relazione con un diciannovenne, prima di scoprire che il ragazzo è il figlio della sua amica cougar sempre a caccia di toy-boy. Franco infine è un ultrasessantenne che pratica tutti gli sport in maniera ossessiva, in perenne corsa contro il tempo che passa. Il tratto comune è quello anagrafico e la caratteristica dominante di questi baby boomer intorno al mezzo secolo è il loro rifiuto di venire a patti con l'avanzare dell'età. Ci sono anche cinquantenni in pace con se stessi, come Stefania, la fisioterapista di cui Giorgio si innamora, ma a prevalere è la smania di un’eterna giovinezza.

Fantozzi alla riscossa, ore 21:05 su Premium Cinema Comedy

Film comico del 1990 per la regia di Neri Parenti, con Paolo Villaggio, Milena Vukotic, Anna Mazzamauro e Gigi Reder. Non basta la pensione a neutralizzare Fantozzi, che si cimenta come manager della sgraziata nipote in cerca di fortuna cinematografica e come giudice popolare in un processo di mafia. Ci guadagna un mare di guai, finisce prima in carcere e poi dallo psicanalista, e poi viene messo in ridicolo da un libro che la moglie ha scritto su di lui. Ma niente ancora riesce a fermare il suo febbrile ottimismo.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Deadpool 2, ore 21:15 su Sky Cinema Ritorno al Futuro

Film diretto da David Leitch, con Josh Brolin, Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Eddie Marsan, T.J. Miller. Deadpool, mercenario malato di cancro e trasformato in un essere immortale, capace di rigenerarsi da ogni ferita, si gode finalmente la vita insieme alla compagna Vanessa. Tuttavia, la sua tendenza ad accettare irresponsabilmente missioni da sicario in giro per tutto il mondo finisce per procurargli molti guai e nemici. Arriva presto il momento di pagare il conto, è così che si ritrova a casa degli X-Men, con Colosso che ancora una volta gli dà la possibilità di essere un eroe e lo porta con sé in una missione per calmare un giovanissimo e potente mutante. Ryan Reynolds torna nei panni del più irriverente supereroe Marvel e incrocia l’universo degli X-Men.

Film thriller da vedere stasera in TV

Survivor, ore 21 su Sky Cinema Action

Thriller americano del 2015 per la regia di James McTeigue, con Milla Jovovich, Pierce Brosnan, Dylan McDermott, James D’Arcy e Angela Bassett. Un’impiegata del dipartimento di Stato, appena inviata all’ambasciata americana a Londra, è incaricata di fermare l’entrata dei terroristi negli Stati Uniti. La nuova missione la mette però sotto i riflettori e, ben presto, si trova accusata di crimini che non ha commesso. Un film adrenalinico per una serata a base di pura energia, da non perdere.

Widows – Eredità criminale, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film thriller americano del 2018 per la regia di Steve McQueen, con Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Liam Neeson. Nella moderna Chicago, teatro di agitazioni e tumulti, quattro donne con nulla in comune decidono di dare una svolta alle loro esistenze. Prendendo in mano le redini dei propri destini, progettano di portare a termine il colpo criminale per cui i loro mariti hanno perso la vita.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Truffatori in erba, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Film d’azione del 2018 diretto da Nash Edgerton, con David Oyelowo, Charlize Theron, Joel Edgerton e Amanda Seyfried. Harold Soyinka è il manager di una compagnia farmaceutica di Chicago che si deve recare in Messico con i temutissimi capi Richard ed Elaine. Nel laboratorio messicano della società, Richard gli ordina di iniziare a vendere il Cannabax, un prodotto a base di marijuana, a un brutale trafficante conosciuto come Pantera Nera. Ma non è tutto. Harold scopre che sarà licenziato dopo la vendita segreta della compagnia e, nel frattempo, deve fare i conti con una vita privata che sta andando in frantumi.

Big game – Caccia al Presidente, ore 21:10 su Premium Cinema Energy

Dalla regia di Jalmari Helander, un film d’azione del 2014 con Samuel L. Jackson, Onni Tommila, Felicity Huffman e Victor Garber. L’Air Force One viene abbattuto dai terroristi: a bordo c’è il Presidente degli Stati Uniti, che resta intrappolato in un luogo deserto. Ad aiutarlo c’è solo un tredicenne, Oskari, che si trova in missione di caccia per dimostrare alla famiglia la sua maturità. I due si preparano alle 24 ore più adrenaliniche della loro vita: un film che mescola elementi action alla classica avventura per ragazzi.

