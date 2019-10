Life of the Party, l'ultimo film targato Falcone-McCarthy

Venerdì 18 ottobre arriva in prima tv su Premium Cinema Life of the Party , commedia ideata dalla coppia formata da Ben Falcone e Melissa McCarthy , l’amatissima Sookie St. James di Una mamma per amica, alla loro terza prova nella scrittura condivisa di una sceneggiatura, dopo Tammy (2014) e The Boss (2016).

In onda venerdì 18 ottobre, in prima tv su Premium cinema, Life of the Party è un film che parla di rinascita strappando sorrisi e anche qualche risata. Falcone dirige la moglie nella riuscitissima interpretazione di Deanna, una donna che, dopo essere stata improvvisamente lasciata dal marito Dan (Matt Walsh), non si piange addosso e sfrutta l’occasione per riprendere in mano la sua vita. Un’impresa, questa, in cui la protagonista non si risparmia decidendo di ripartire da zero.



Si iscrive al college per completare il percorso di studi che aveva interrotto anni prima, quando era rimasta incinta e finisce per frequentare lo stesso corso della figlia Maddie (Molly Gordon), che non è completamente convinta dell’idea della madre ma che comunque la supporta. Frequentando il campus, con la vita da casalinga ormai alle spalle, Deanna entra appieno in quella da universitaria, fatta di feste oltre che di lezioni, vivendo un’avventura non priva di sorprese, in cui scoprirà il piacere del divertimento e, finalmente, anche se stessa.