Heroes su Sky Cinema Collection

Da sabato 19 a giovedì 31 ottobre gli eroi e supereroi più amati del cinema, dei fumetti e dei videogiochi popolano Sky Cinema Collection con oltre 30 titoli in programmazione. Un eccezionale viaggio in compagnia degli eroi dell’universo Marvel dotati di superpoteri tra cui: lo spettacolare blockbuster campione d'incassi Avengers: Infinity War dove i supereroi Scarlett Johansson, Chris Hemsworth e Josh Brolin devono fermare il folle piano di Thanos; Ant-Man and the wasp, in cui Paul Rudd torna con la consueta ironia a vestire la tuta capace di farlo rimpicciolire e di trasformarlo in supereroe; il secondo capitolo che vede Ryan Reynolds nei panni del più irriverente supereroe Deadpool 2 con Josh Brolin; la genesi dell’enigmatico personaggio interpretato da Tom Hardy Venom, l'acerrimo nemico di Spider-Man. Inoltre, mercoledì 23 ottobre il canale festeggia i 60 anni del regista Sam Raimi con i film da lui diretti dedicati all’Uomo Ragno: Spider-Man, Spider-Man 2 e Spider-Man 3 con Toby Maguire, Kirsten Dunst e James Franco.

Quando si parla di superpoteri non si possono dimenticare Hancock, in cui Will Smith è un supereroe ubriacone che per la sua immagine si affida a un esperto; l’avventura targata Disney/Pixar Gli Incredibili 2 in cui la super famiglia deve riconquistare la fiducia dell’opinione pubblica ed Elastigirl sfida un criminale mascherato; e il film rivelazione di Gabriele Mainetti, premiato con 7 David di Donatello, Lo chiamavano Jeeg Robot in cui Claudio Santamaria è un ladruncolo che entra in contatto con del materiale radioattivo e diventa un supereroe.

Non mancano in programmazione storie di personaggi leggendari e paladini pronti a sventare minacce letali come il poliziotto cyborg di Robocop, cult della fantascienza anni 80 diretto da Paul Verhoeven; la coppia di agenti segreti che sorveglia gli alieni sulla Terra Will Smith e Tommy Lee Jones in Men In Black e Men In Black II; Alicia Vikander è la protagonista del reboot della saga dedicata alla celebre avventuriera dei videogame Lara Croft in Tomb Raider in cui l’eroina raggiunge un'isola sperduta per chiarire il mistero della scomparsa di suo padre; una combattiva Kristen Stewart è al centro di Biancaneve E Il Cacciatore, rilettura della famosa fiaba con Chris Hemsworth e Charlize Theron; Antonio Banderas dà vita al celebre giustiziere che troviamo in La Maschera di Zorro E The legend of Zorro con Catherine Zeta-Jones; Shailene Woodley è l’agguerrita protagonista del visionario action Divergent con Kate Winslet.

