Nel 2014, Maleficent segnava il debutto alla regia di Robert Stromberg. Andava così in scena un’Angelina Jolie straordinariamente cattiva, una fata perfida, suo malgrado. A cinque anni di distanza, ecco uscire nelle sale (il 17 ottobre) il sequel: Maleficent 2: Signora del Male, diretto questa volta dal norvegese Joachim Rønning, già firma di Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar e del film candidato all’Oscar Kon-Tiki. Niente sorprese invece per quanto riguarda la protagonista: a dare il volto a Malefica è ancora una volta Angelina Jolie. Più cattiva che mai.

Ma quante sono le streghe, principesse e regine, che sono veramente cattive nei film della Disney? Sicuramente tante. Dalla perfida Crudelia De Mon, alla strega di Biancaneve, dalla già citata Malefica alla 'polipona' Ursula, fino alla strampalata perfidia della Regina di Cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie.



Eccone un breve elenco:

Crudelia De Mon

Partiamo da recenti notizie. Sarà Emma Stone ad interpretare Crudelia De Mon nell’attesissimo live-action targato Disney che vedrà la luce a Natale 2020 (per l’esattezza il 23 dicembre). La pellicola, questa volta, non sarà un mero remake in carne ed ossa del celebre cartone de La Carica Dei 101, al contrario, infatti, si tratterà di un prequel (un po’ come è stato per Maleficent, con Angelina Jolie) dove la protagonista principale sarà una giovane Crudelia. E forse scopriremo finalmente le origini della sua inguaribile cattiveria. Cosa che, del resto ha sempre caratterizzato Crudelia de Mon da sempre. Crudelia De Mon (Cruella de Vil) è la principale antagonista nel romanzo "I cento e un dalmata " di Dodie Smith, Dopo il cartoon, soltanto nel 1996 esce il remake live action con una incredibile Glenn Close nei panni di una Crudelia davvero, davvero cattiva e soprattutto spietata e senza scupoli per arrivare al suo obiettivo. Ovvero un capo maculato fatto con pelo di dalmata. Una curiosità: nel 2003 si è classifica 39° miglior cattivo cinematografico secondo l'AFI's 100 Years... 100 Heroes and Villains.

Grimilde

È stata la prima vera cattiva di un lungometraggio Disney. È apparsa, infatti, nel film Biancaneve e i sette nani del 1937 ed è sicuramente una delle meglio riuscite nella storia del cinema. L’ossessione per il suo aspetto fisico e quello di rimanere per sempre giovane, il suo “odio” da matrigna verso la candita e innocente Biancaneve, il suo trasformismo, ne hanno fatto. nel corso del tempo, una figura quasi iconica che ha ispirato altri personaggi della casa di Topolino, ma anche altre figure della cinematografia mondiale. Si racconta che inizialmente i disegnatori della Disney avevano in mente di dare a Grimilde un aspetto tendente al grassottello. La strega di Biancaneve doveva essere, insomma, una donna brutta e decisamente sgraziata. Fu lo stesso Walt Disney a decidere, invece, di cambiargli aspetto prendendo ispirazione dai volti di due attrici di Hollywood: Joan Crawford e Helen Gahagan. Il corpo della strega di Biancaneve si rifà invece alla statua della marchesa Uta di Ballenstedt. presente nel Duomo di Naumburg in Sassonia. Ne venne fuori una figura magra, algida, e severa. Un personaggio assuolamene credibile, almeno agli occhi dei bambini





Malefica

Se Grimilde è stata la prima cattiva nel mondo Disney, è sicuramente Malefica quella più conosciuta e temuta. Merito, senz’altro, della sua natura diabolica e malvagia. Da qui forse il nome scelto per questa campionessa della crudeltà. Agisce senza una motivazione precisa. Lo fa per il solo gusto di fare del male. É una fata che ha preso la via del Male, una strega dai poteri demoniaci, capace anche di trasformarsi in un terribile drago. La genesi del personaggio che si definisce “Signora di tutti i mali” è rivelata nel film in live action, Maleficent del 2014 con una magistrale Angelina Jolie e accompagnata da una dolcissima Elle Fanning (nei panni di Aurora, la bella addormenta nel bosco). Il film diretto da Robert Stromberg al suo esordio dopo una lunga carriera come scenografo, ci propone una storia molto diversa che viene raccontata da Malefica come narratrice e dal suo punto di vista. Dal 17 ottobre arriverà nei cinema Maleficent – Signora del male, diretto questa volta dal regista norvegese Joachim Rønning, in cui vedremo ancora una volta nella parte di Malefica, Angelina Jolie.

Regina di Cuori

Nel racconto di Lewis Carrol, Alice nel Paese delle Meraviglie, la vera rivale della piccola fanciulla capitata in un mondo bizzarro e disorientante, è la Regina di Cuori. Si racconta che quando fu scritto il libro, il suo autore, prese ispirazione dalla Regina Vittoria, Ma a differenza della sovrana vera d’Inghilterra, la nostra Regina di cuori è una tiranna sempre pronta a scagliare le sue punizioni verso i suoi sottoposti, senza una spiegazione plausibile. Molte sono state le versioni cinematografiche della storia di Alice nel Paese delle Meraviglie e in ognuna di queste la Regina di Cuori ha avuto ruoli e volti importanti. Un esempio è quello di Alice in Wonderland di Tim Burton dove la Sovrana del Paese delle Meraviglie porta il nome di Regina Rossa ed è interpretata da Helena Bohnam Carter. Il film del visionario regista riscrive il passato della villain dopo aver spodestato la sorella minore Mirana di Marmoreal, la Regina Bianca, interpretata da una bellissima Anne Hathaway

Madre Gothel

Madre Gothel è l'antagonista di Rapunzel. E' una strega malvagia, avida, perfida, egoista e vanitosa ma non ha poteri magici. Si finge la madre di Rapunzel e finge d'amarla,ma è solo interessata alla magia dei suoi capelli,che possono tenerla eternamente giovane.Quando Rapunzel fugge con Flynn,tenterà di riprendersela arrivando ad usare un pugnale.Dopo che Flynn taglia i capelli di Rapunzel invecchierà consumandosi e viene spinta giù dalla torre da Pascal e prima di toccare terra diventa polvere

Lady Tremaine

Perfida e senza cuore. In una parola, Lady Tremaine, matrigna e antagonista di Cenerentola. E' convinta di essere la padrona di casa e odia Cenerentola, maltrattandola e tenta di impedirle di sposare il Principe. È anche uno dei personaggi Disney a comparire di Once Upon A Time in Wonderland.

Ursula

Ursula è la principale antagonista de La Sirenetta. È la malvagia strega del mare che desidera diventare regina d'Atlantica e per questo userà Ariel.