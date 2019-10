2 gran figli di… in viaggio su Premium Cinema

Venerdì 11 ottobre va in onda in prima visione tv sul canale 313 di Sky la commedia con Owen Wilson, Ed Helms, Glenn Close e J.K. Simmons su due gemelli diversissimi fra loro che si mettono in viaggio per conoscere il padre che credevano morto da tempo.

Kyle e Peter Reynolds sono due fratelli gemelli. Sono, però, diversissimi fra loro, sia fisicamente, che come carattere. Hanno solo una cosa in comune: Helen, la madre single che li ha cresciuti da sola dopo la morte di loro padre. Che però, in realtà, non è mai morto, come scopriremo con la prima visione tv assoluta di 2 gran figli di…, commedia in onda venerdì 11 ottobre su Premium Cinema (canale 313 di Sky).

In realtà, infatti, Helen ha mentito ai due, per proteggerli e sopperire all’assenza della figura paterna. Ma questa certezza viene meno quando la madre, nel giorno del suo matrimonio con il proprio compagno, decide di rivelare ai due gemelli tutta la verità… più o meno.

Kyle e Peter decidono così di imbarcarsi in un viaggio alla ricerca di loro padre, ma la missione non sarà per nulla priva di imprevisti. Proprio questa esperienza, però, unirà i due “gemelli diversi” come null’altro era stato in grado di fare.

Lawrence Sher, già direttore della fotografia della trilogia Una notte da leoni, esordisce alla regia con una brillante commedia on the road, i cui ritmi comici sono dettati da continue sorprese. Non manca, però, una delicatezza di fondo nel trattare il tema dei due gemelli cresciuti senza una figura paterna.



L’arma segreta nelle mani del cineasta è rappresentata dalla coppia di protagonisti, ovvero i bravissimi (e molto diversi) Owen Wilson ed Ed Helms. Con loro sul set una serie di veterani come Glenn Close, J.K. Simmons, Christopher Walken e Ving Rhames.