Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 8 ottobre

Film thriller da vedere stasera in TV

Sicario, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film thriller del 2015 diretto da Denis Villeneuve, con Benicio Del Toro, Emily Blunt, Josh Brolin, Jon Bernthal, Jeffrey Donovan e Sarah Minnich. Tra gli Stati Uniti e il Messico, in una zona dove la legge non conta, l’agente dell’FBI Kate viene arruolata in una task force governativa per una missione speciale nella lotta contro la droga. Durante il viaggio, la donna è costretta a mettere in discussione tutto ciò in cui crede per cercare di sopravvivere.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Ritorno in Borgogna, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2017 diretto da Cédric Klapisch, con Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc Roulot e María Valverde. Jean rientra in Borgogna dopo dieci anni, a causa ella malattia terminale del padre. Tornato a casa, si riunisce con la sorella Juliette e il fratello Jérémie. Intanto, la morte del genitore poco prima della vendemmia mette i tre fratelli di fronte a nuove responsabilità, come la necessità di raccogliere una grande somma di denaro per pagare la tassa di successione del vigneto.

Philomena, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico diretto da Stephen Frears con Judi Dench, Steve Coogan, Sophie Kennedy Clark, Anna Maxwell Martin e Ruth McCabe. Nell’Irlanda del 1952 Philomena resta incinta da adolescente. La famiglia la ripudia e la chiude in un convento di suore a Roscrea. La ragazza partorirà un bambino che, dopo pochi anni, le verrà sottratto e dato in adozione. Un film intenso ed emozionante tratto da una storia vera.

Film d’azione da vedere stasera in TV

L'alba della libertà, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film d’azione diretto da Werner Herzog, con Christian Bale, Steve Zahn, Jeremy Davies. La storia vera di Dieter Dengler, pilota della U.S Air Force, americano di origini tedesche, abbattuto e catturato in Laos durante la guerra del Vietnam. Dengler riesce ad organizzare la sua fuga e quella di un gruppo di prigionieri. Basato su un documentario del 1977 dello stesso Herzog, il film si concentra soprattutto sul concetto di libertà, anche in senso metaforico.

Outlander - L'ultimo vichingo, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2008 diretto da Howard McCain, con Jim Caviezel, Sophia Myles, Jack Huston, Ron Perlman, John Hurt e Owen Pattison. L’alieno Kainan si ritrova nella Norvegia del 708 DC a causa di un’avaria della sua navicella spaziale. Qui viene fatto prigioniero dai vichinghi, mentre nel suo pianeta è ricercato Morwen, un mostro assetato di sangue.

Bastardi senza gloria, ore 21:14 Premium Cinema

Film d’azione del 2009 diretto da Quentin Tarantino, con Brad Pitt, Christoph Waltz, Eli Roth, Mélanie Laurent, Diane Kruger e Daniel Brühl. Durante l’occupazione nazista della Francia, un gruppo di americani ebrei conosciuto come “Bastardi” viene reclutato per portare terrore all’interno del Terzo Reich e uccidere i nazisti.

Pacific Rim, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2013 diretto da Guillermo Del Toro, con Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day e Ron Perlman. Legioni mostruose di creature chiamate Kaiju emergono dagli abissi marini e minacciano di distruggere nel giro di breve tempo l’intera umanità. Per combatterle, viene progettata un’arma particolare: robot enormi, i Jaegers, controllati simultaneamente da due piloti in perfetta sintonia tra loro. Quando anche i Jaegers si dimostrano inermi di fronte all’implacabile furia dei Kaiju, arriva il pilota giusto.

Film commedia da vedere stasera in TV

Penelope, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film commedia diretto da Mark Palansky, con Christina Ricci, James McAvoy e Reese Witherspoon. Una ragazza cerca il vero amore per spezzare la maledizione che l'ha fatta nascere con un muso da maialino. Una favola moderna da guardare con tutta la famiglia per una serata all’insegna del divertimento con Sky.

Caro dittatore, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia diretto da Lisa Addario e Joe Syracuse, con Michael Caine, Odeya Rush, Katie Holmes, Jackson Beard, Jason Biggs, Seth Green. Un dittatore in fuga si rifugia a casa di una studentessa ribelle a cui insegnerà come conquistare il potere a scuola. Un’insolita commedia per una serata in relax.

Ti presento Sofia, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Commedia romantica del 2018 diretta da Guido Chiesa, con Micaela Ramazzotti, Fabio De Luigi, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani e Shel Shapiro. Gabriele è un ex rocker che ora ha un negozio di strumenti musicali. Divorziato e con una figlia di 10 anni, manda a monte ogni appuntamento con nuove possibili compagne perché non fa altro che parlare di lei, di Sofia. Nella sua vita ricompare Mara, una vecchia fiamma di cui Gabriele si rinnamora perdutamente. Ma c’è un ostacolo che sembrerebbe insormontabile: Mara non sopporta assolutamente i bambini. Riuscirà Gabriele a conciliare la sua passione per lei e l’amore naturale che nutre per la figlia? E riuscirà Mara a smettere di essere “allergica” ai bambini?

Ma che bella sorpresa, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Commedia italiana diretta da Alessandro Genovesi, con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lodovini, Chiara Baschetti e Ornella Vanoni. Guido, milanese, professore di lettere in un liceo di Napoli, affabile e simpatico, viene lasciato dalla sua fidanzata napoletana per un maschio aitante, avventuroso e del nord d'Europa. L’uomo è inconsolabile, finché non si innamora si Silvia, una donna bellissima che incarna tutte le qualità che Guido ha sempre sognato in una donna. Intanto Giada, sua vicina di casa, è segretamente innamorata di lui, ma anziché dichiararsi, trascorre le sue giornate ad origliare al muro la vita dell’insegnate.

Il secondo tragico Fantozzi, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 1976 diretta da Luciano Salce, con Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Nietta Zocchi, Piero Palermini e Eolo Capritti. Una nuova e avvincente puntata delle sfortunate avventure del celebre Fantozzi, il ragioniere più frustrato e divertente d’Italia.

Una pallottola spuntata 2 e 1/2 - L'odore della paura, ore 21:00 Comedy Central

Film commedia del 1991 diretto da David Zucker, con George Kennedy, Priscilla Presley e Leslie Nielsen. Meinheimer è uno scienziato a favore di energia pulita e rinnovabile e si accinge a presentare un importante rapporto ecologico al presidente degli Stati Uniti, ma un grave attentato colpisce il suo laboratorio, provocando la morte dei suoi assistenti. Le indagini vengono affidate al tenente Frank Drebin. Questo, nonostante il suo modo di agire goffo e maldestro, scopre che dietro all'attentato c'è un grosso e nutrito gruppo di industriali, che ha interesse affinché il progetto di energia pulita di Meinheimer non venga diffuso.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Predestination, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film di fantascienza diretto da Michael e Peter Spierig, con Christopher Kirby, Madeleine West, Freya Stafford, Jim Knobeloch, Elise Jansen, Cate Wolfe, Rob Jenkins e Tyler Coppin. Tratto da "Tutti voi zombie" del 1959 di Robert A. Heinlein, il film racconta la vita di un singolare agente che deve affrontare una serie intricata di viaggi spazio temporali. Un complesso schema narrativo che si tenta di semplificare, lasciando che ad ammaliare sia l’intreccio in sé piuttosto che particolari scelte grafiche. Un bellissimo film di fantascienza, tra i migliori degli ultimi anni.

Film musical da vedere stasera in TV

Mamma Mia! Ci risiamo, ore 21:00 Sky Cinema Romance

“Mamma mia! Ci risiamo”, celebre musical diretto da Ol Parker, con Meryl Streep, Amanda Seyfried, Lily James, Pierce Brosnan, Colin Firth, Andy Garcia, Christine Baranski e Dominic Cooper. Impegnata a rimodernare l'hotel di famiglia, Sophie ripercorre la vita di sua madre. Sequel del celeberrimo musical diretto da Phyllida Lloyd, il film porta in scena molti brani degli Abba che non avevano trovato posto in prima battuta. Cast spettacolare.

Film biografici da vedere stasera in TV

The Silent Man, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film biografico del 2017, diretto da Peter Landesman, con Diane Lane, Kate Walsh, Liam Neeson, Maika Monroe, Marton Csokas e Ike Barinholtz. Un agente dell’FBI diventa la principale fonte anonima di una coppia di scaltri giornalisti che fece scoppiare il caso Watergate. Un film da non perdere per gli amanti del genere e per chi è appassionato di storia e politica americana.

Film western da vedere stasera in TV

C’era una volta il West, ore 21:15 Sky Cinema Due

Un classico del genere western italiano, diretto da Sergio Leone, con Charles Bronson, Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards, Gabriele Ferzetti e Paolo Stoppa. Cinque personaggi si affrontano intorno a una sorgente d’acqua: Morton, magnate delle ferrovie, che ha bisogno dell’acqua per le sue locomotive e che fa eliminare i proprietari legittimi, i McBain, dal suo feroce sicario Frank; Jill, ex prostituta, da poco moglie-vedova di un McBain; il bandito Cheyenne, accusato della strage dei McBain; l’innominato dall’armonica che vuole vendicare il fratello, assassinato in condizioni atroci da Frank con i suoi sgherri.

