War: i migliori film di guerra sono su Sky Cinema Collection

Da lunedì 7 a venerdì 18 ottobre Sky Cinema Collection propone oltre 40 film che ricostruiscono battaglie navali, aeree o terrestri, campagne militari e operazioni segrete ambientate durante conflitti bellici. Tra i titoli proposti sono compresi sia i grandi classici sia le pellicole più recenti.



Tra quelli ambientati durante la Prima guerra mondiale sono da non perdere il capolavoro antimilitarista di Stanley Kubrick, ORIZZONTI DI GLORIA con Kirk Douglas, e LE COLLINE DELLA MORTE, la storia di Oliver Woodward e del suo manipolo di eroi.



Tra i film che raccontano la Seconda guerra mondiale si segnalano il war-movie giudiziario SOTTO CORTE MARZIALE con Bruce Willis e Colin Farrell; THE GREAT RAID - UN PUGNO DI EROI con James Franco, in cui due ufficiali e un ribelle guidano una disperata missione di salvataggio per liberare un gruppo di alleati tenuti prigionieri nelle Filippine; il dramma bellico di Otto Preminger PRIMA VITTORIA con John Wayne, Kirk Douglas e Henry; e I LUNGHI GIORNI DELLE AQUILE, film con Michael Caine e Laurence Olivier sulla leggendaria resistenza dell'aviazione inglese contro quella tedesca.



Non possono mancare le pellicole sulla guerra in Vietnam come: PLATOON, il capolavoro di Oliver Stone vincitore di 4 Oscar® e 3 Golden Globe con Willem Dafoe, Tom Berenger e Charlie Sheen; GOOD MORNING, VIETNAM con Robin Williams, vincitore del Golden Globe, nei panni di uno scatenato DJ radiofonico che finisce nel mirino dei superiori per la sua irriverenza; e L’ALBA DELLA LIBERTÀ, il dramma tratto da una storia vera firmato Werner Herzog in cui Christian Bale è un aviatore americano catturato dai Vietcong.



Infine, spazio anche a film di successo come: BLACK HAWK DOWN di Ridley Scott, premiato con 2 Oscar®, in cui la missione di un gruppo di soldati americani in Somalia si trasforma in un inferno; e HUNTER KILLER - CACCIA NEGLI ABISSI con Gerard Butler e Gary Oldman, action bellico ambientato in un sottomarino in cui la missione di un capitano americano è di scongiurare un colpo di stato in Russia che darebbe il via alla Terza guerra mondiale.

