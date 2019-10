10 attori che non sapevi essere vegetariani

Il 1° ottobre si festeggia la giornata mondiale dei vegetariani e del loro regime alimentare virtuoso e cruelty free.

Il vegetarismo è nato ufficialmente nel 1977, anno in cui è stato formulato dalla North American Vegetarian Society (Associazione vegetariana del Nord America).

In seguito è stato approvato anche dalla International Vegetarian Union (Unione Internazionale dei Vegetariani) e si basa sull’esclusione di carne dalla propria tavola.

Una scelta di salute, ambientale ed etica.

Ecco 10 attori che hanno scelto questo stile di vita.

Leonardo DiCaprio



Benché di Leonardo DiCaprio si sappia più o meno tutto, il suo essere veggie non è mai stato sbandierato ai quattro venti.

Tuttavia è diventato molto noto quando il divo di Hollywood ha recitato nel film The Revenant di Alejandro González Iñárritu.

In una scena il suo personaggio deve mangiare un fegato di bisonte crudo.

Ebbene, DiCaprio ha deciso di addentarne uno vero per aumentare il realismo della scena.

Infatti il disgusto che mostra è così reale da avergli fatto vincere l’Oscar.



Natalie Portman

Un’attrice che è vegetariana da tantissimi anni? Natalie Portman.

Aveva otto anni quando ha scelto di eliminare la carne dalla sua dieta.

Il perché? Ha assistito assieme al padre a una dimostrazione di chirurgia al laser effettuata su un pollo durante una conferenza medica.

Lo shock è stato tale da farle decidere di non toccare mai più un animale a tavola in vita sua.

Tobey Maguire



Anche Tobey Maguire è un convintissimo vegetariano.

Dal lontano 1992 non tocca alcun tipo di carne. Ha sempre affermato che la carne non glie è mai piaciuta e che in particolare il pollo gli era indigesto per motivi etici.

Non è mai riuscito a evitare di pensare alla vita che i polli da allevamento sono costretti a fare.

Kristen Bell

Non manca all’appello tra i vegetariani Vip Kristen Bell.

L’attrice di Veronica Mars nonché voce di Frozen è vegetariana da quando è giovanissima.

Ha un orto personale in cui coltiva le verdure che mangia, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Nel 2007 la PETA, la celebre organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animali, l’ha incoronata la Vegetariana più Sexy del Mondo.

Kate Winslet

L’attrice Kate Winslet è vegetariana come la Bell ed è anche una delle più grandi sostenitrici della PETA.

Per questa organizzazione ha prestato la propria voce per raccontare le crudeltà che devono passare le anatre per la produzione del foie gras.

Denzel Washington

Anche Denzel Washington ha scelto l’alternativa vegetariana.

Le motivazioni sono soprattutto relative alla salute: per adottare uno stile di vita migliore e avere meno problemi di salute, il premio Oscar crede che la dieta veggie sia la soluzione più adatta.

La cosa che gli manca più di tutte è il pollo, alla cui tentazione qualche volta ha ceduto (facendo inorridire qualsiasi vegetariano che si rispetti!).

Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix è vegetariano non per motivi di salute e benessere personali ma per via dell’amore per gli animali.

Più che di amore si tratta di rispetto: anche gli animali hanno diritti sacrosanti. E il diritto alla vita non andrebbe negato a nessuno.

Christian Bale

L’attore Christian Bale è vegetariano da tantissimo tempo, fin dall’infanzia.

Aveva 9 anni quando ha deciso che non avrebbe mai più toccato un boccone di carne. Esattamente dopo aver letto il libro La tela di Carlotta che narra la storia di un maialino in una fattoria.

Olivia Wilde

Olivia Wilde è un’ex vegana che ha fatto un passo indietro (nella scala di restrizioni alimentari s’intende): dall’eliminazione totale di qualsiasi cibo e derivato animale è passata da poco al vegetarismo.

Il divorzio dal marito Tao Ruspoli l’ha messa a dura prova, stressandola così tanto da spingerla a permettersi qualche sgarro alimentare.

Dato che le mancava tantissimo il formaggio, alimento proibitissimo nella dieta vegana in quanto prodotto animale, ha scelto di abbracciare il regime vegetariano per potersi concedere il latte e i suoi derivati.

Che sono anche derivati animali, ovviamente.

Alicia Silverstone

Alicia Silverstone è, assieme a Pamela Anderson, una delle attrici più in prima linea nella guerra (santa) per i diritti degli animali.

Come la Anderson, ha fatto da testimonial alla PETA per molte campagne di sensibilizzazione.

Dal 1998 segue un’alimentazione esclusivamente vegetariana, scegliendo inoltre derivati animali solamente di allevamenti sostenibili e cruelty free.