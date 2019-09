Lucca 2019, parte la caccia alle nuove Facce da Comics

Anche quest’anno Sky cerca due inviati speciali per Lucca Comics & Games, il più grande evento europeo dedicato a fumetti, videogiochi, serie tv, cinema e tanto altro ancora. Scopri come inviare la tua candidatura.

Ci siamo quasi: da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre Lucca Comics & Games, il più grande appuntamento europeo dedicato agli amanti di fumetti, giochi, serie tv e cinema, tornerà a tenere banco, con presentazioni, eventi e proiezioni speciali, sfide di cosplay, incontri con gli autori e molto altro ancora.



E come ogni anno, Sky dà il via al concorso Facce da Comics per trovare due inviati speciali da mandare sul campo, per raccontare a modo proprio l’atmosfera magica di questo evento davvero unico. I due prescelti saranno i volti per Lucca di 100x100 Cinema, lo show in onda dal lunedì al venerdì alle 21 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due, per i cinque giorni di Lucca Comics & Games 2019.



Gli inviati dovranno raccontare la fiera dedicata a fumetti, giochi e intrattenimento con occhio diverso e creativo. Se sei un appassionato di cinema, un fan delle serie tv, un cosplayer nell’animo, un divoratore di fumetti o un amante dei games, allora potresti essere la persona giusta!



Tutto quello che devi fare per candidarti è andare sul sito di Facce da Comics e inserire il tuo curriculum, caricare una video presentazione di massimo 30 secondi su Youtube e partecipare al casting per convincere tutti che la tua è la vera faccia da comics.



Si tratta di un’occasione davvero unica per i fan di Lucca Comics & Games non solo per immergersi in maniera totalmente diversa nel cuore dell’evento, ma anche per incontrare i propri idoli e soprattutto per dimostrare al pubblico di Sky le proprie doti. Cosa aspetti? Invia subito la tua candidatura!