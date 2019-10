Red Joan, una spia davvero insospettabile

Judi Dench è la protagonista di questo insolito spy movie in prima visione tv venerdì 20 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Due, basato sulla storia di un’anziana e rispettabile signora che viene accusata di essere una spia del KGB.

La compassata protagonista di Red Joan, film in prima visione tv venerdì 20 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Due, tutto farebbe supporre di essere salvo che un’informatrice del KGB. Ma in effetti sta proprio in questo la vera bravura di una spia: essere al di sopra di ogni sospetto.





Diretto da Trevor Nunn e tratto all’omonimo romanzo di Jennie Rooney, a sua volta ispirato dalla storia vera di Melita Norwood, Red Joan ha per protagonista Judi Dench, come al solito eccezionale, qui nel ruolo di Joan Stanley (interpretata in età giovanile da Sophie Cookson).



Joan è una scienziata in pensione e conduce una pacifica esistenza nei sobborghi londinesi, appassionata di giardinaggio e amata dai nipoti. Un giorno, però, con sorpresa di tutti quanti viene arrestata dall’MI5 con l’accusa di spionaggio.



Il figlio avvocato è ovviamente sconcertato, ma durante l’interrogatorio il controverso passato di Joan, che in effetti è stata una spia del KGB per ben 50 anni, affiora, svelando le motivazioni che hanno spinto la donna a una scelta così estrema.