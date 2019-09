Movie Week: cosa c’è da sapere

Nel grande panorama degli eventi milanesi la Settima Arte trova sempre più spazio, anche grazie alla Milano Movie Week, giunta alla seconda edizione nel 2019, con eventi a partire dal 13 settembre. Promossa dal Comune di Milano e dall’Assessorato alla Cultura, insieme con Fuoricinema srl, la manifestazione mira a promuovere il gigantesco universo del cinema e dell’audiovisivo, con un vasto programma arricchito da laboratori, dibattiti, workshop e incontri con i protagonisti del settore.

Milano Movie Week, gli eventi principali

Differenti i luoghi che ospitano eventi della Movie Week, per un totale di 50 sedi. Vengono coinvolte alcune realtà storiche, come Le vie del cinema, e in ben 14 sale in giro per la città verranno proiettate in anteprima alcune pellicole dell’ultimo Festival del Cinema di Venezia. Una chance per poter gustare alcuni titoli in versione originale, senza la presenza del doppiaggio in italiano. Lingua inglese e non solo, accompagnata unicamente dai sottotitoli, così da godere pienamente dell’interpretazione degli attori protagonisti sullo schermo. Uno sguardo al futuro tanto quanto al passato, con una giornata dedicata al cinema muto. Il 17 settembre infatti ci sarà la proiezione de Il gabinetto del Dottor Caligari, con musica dal vivo, presso il Teatro Dal Verme.

È innegabile che il mondo della televisione abbia ormai raggiunto quello del cinema, in termini di investimenti messi in campo, di tecniche adoperate, cast selezionati e soprattutto capacità narrative. Per questo motivo dal 20 al 22 settembre si potrà prendere parte al FeST, il Festival delle Serie Tv, dedicato al mondo del piccolo schermo, analizzando nel dettaglio quella che è di fatto l’epoca dello streaming. La Milano Movie Week presta attenzione anche alle produzioni degli altri Paesi, con il Festival del cinema russo e il Festival del cinema cinese che si concluderanno il 20 settembre.

Milano Movie Week, gli incontri

Tanti gli incontri in programma nel corso della Movie Week, con il pubblico che avrà modo di ritrovarsi a pochi passi dai protagonista del cinema, della televisione e del web. Luca Argentero sarà presente il 19 settembre presso il Museo della Nazionale della Scienza e della Tecnologia, al fine di presentare il suo ultimo film Io, Leonardo.

Fino al 20 settembre sarà invece possibile incontrare alcuni tra i protagonisti odierni del web italiano. Basterà prendere parte alla rassegna La sottile linea comica: risate del passato e del presente, che si terrà presso il Museo Interattivo del Cinema. Sul palco saliranno gli attori che hanno dato vita a progetti particolarmente apprezzati come Il Terzo Segreto di Satira, Il Milanese Imbruttito e Casa Surace.

Il 20 settembre sarà da non perdere la magia di Grease presso il Bovisa Drive-In. Una chance per cimentarsi in una vera e propria struttura all’americana, al fine di vivere pienamente il film proiettato. È questo del resto il tema portante della manifestazione milanese. Si tratta della Paramount Network Grease Experience, con gli appassionati comodamente seduti in auto, pronti a ballare e cantare quando sullo schermo verranno trasmesse le principali canzoni del film.