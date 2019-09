Nicolas Cage Mania su Sky Cinema Collection

Si possono scrivere molte cose sull’attore Nicolas Cage. Una su tutte è che proviene da una famiglia di grandi artisti. Infatti è nipote del regista Francis Ford Coppola e cugino di Sofia Coppola e Jason Schwartzman. Poi che l’attore Cage è riuscito ad ottenere l’Oscar come migliore attore protagonista per i film Via da Las Vegas e a ritagliarsi un suo spazio nell’immaginario del pubblico. Ovvero quello dell’eroe romantico dal viso allungato e sempre un po’ stralunato che, suo malgrado, viene trascinato a confrontarsi con la malvagità e la violenza del mondo al suono di cazzotti e pistole. A celebrare questo splendido attore ci pensa Sky Cinema Collection che da sabato 14 a giovedì 19 settembre dedica la programmazione all’attore e produttore cinematografico statunitense. Questi i 13 titoli in programmazione, in cui le interpretazioni di Cage spaziano in tanti generi.

Gli action

Si va da GHOST RIDER, il film tratta dal fumetto Marvel a 211 - RAPINA IN CORSO, ispirato a una delle più violente sparatorie della storia americana, passando per STOLEN con Josh Lucas e Malin Akerman, dove è un ladro che deve trovare 10 milioni di dollari per salvare la figlia rapita.

I film drammatici

Qui si parte dalla graffiante pellicola sul mito del successo THE WEATHER MAN - L'UOMO DELLE PREVISIONI con Michael Caine, e si prosegue con il dramma ricco di tensione LEFT BEHIND - LA PROFEZIA, in cui milioni di persone svaniscono dalla Terra senza nessun motivo e un gruppo di sopravvissuti cerca di chiarire il mistero.

Le commedie

Qui si può scegliere tra IL LADRO DI ORCHIDEE con Meryl Streep, diretto da Spike Jonze miglior regia a Berlino, per cui Cage ha ricevuto la nomination sia agli Oscar® sia ai Golden Globe; ARIZONA JUNIOR tra rapine e rapimenti, firmata dai fratelli Coen; AMOS & ANDREW con Samuel L. Jackson, in cui Cage è un ladruncolo appena scarcerato che viene incaricato dalla polizia di rapire un romanziere di colore, scambiato erroneamente per un criminale; e quella diretta da Larry Charles (Borat), IO, DIO E BIN LADEN, in cui è uno stralunato uomo che vola in Pakistan per catturare Osama Bin Laden, convinto di essere in missione per conto di Dio.

I thriller

Per concludere, i thriller: 8MM - DELITTO A LUCI ROSSE con Joaquin Phoenix, film firmato Joel Schumacher sul mondo degli snuff-movie; TRESPASS – SEQUESTRATI altro film firmato Joel Schumacher, questa volta con Nicole Kidman, in cui una banda di criminali sequestra due coniugi all'interno della loro villa; il thriller voyeuristico LOOKING GLASS - OLTRE LO SPECCHIO dove Cage e Robin Tunney, ospiti di un motel, scoprono l'esistenza di una stanza segreta dove accadono torbidi e inaspettati eventi; e, infine, MOM AND DAD - ISTINTO OMICIDA in cui per 24 ore un'isteria di massa trasforma tutti i genitori in carnefici dei loro figli, che dovranno sopravvivere all'ondata di violenza.



