Grandi bugie tra amici, il cast del film

Dal 12 settembre arriva nelle sale italiane “Grandi bugie tra amici”, commedia francese diretta da Guillaume Canet e con un cast d’eccezione che vede François Cluzet e Marion Cotillard tra i protagonisti. La pellicola è il sequel di “Piccole bugie tra amici”, uscito nel 2010 per la regista dello stesso Canet e con gli stessi attori. Una formula di successo considerando anche il feeling instaurato da tutto il cast e coloro che hanno lavorato al film. Già all’epoca delle riprese di “Piccole bugie tra amici” la produzione decise di far vivere nella stessa casa mostrata tutti i protagonisti. Per tre giorni gli attori divennero familiari così da entrare subito nello spirito giusto e rendere al meglio davanti allo schermo. Il successo fu clamoroso soprattutto in Francia e l’annuncio del sequel ha subito attirato l’attenzione di critica e pubblico. In “Grandi bugie tra amici” i rapporti sono cambiati, così come anche i personaggi principali ma al centro c’è sempre l’amicizia che regna sovrana tra tutti.

"Grandi bugie tra amici", il cast

Tra i protagonisti del film c’è Guillaume Canet, attore, regista e sceneggiatore. Dopo aver recitato nel film Barracuda nel 1997, ha partecipato a pellicole cult come “The Beach” di Danny Boyle accanto a Leonardo DiCaprio. Alla regia si è affermato grazie al film “Piccole bugie tra amici” ma in questi anni ha diretto anche “Rock’n’ Roll” e “Blood Ties – La legge del sangue”. Come attore ha partecipato a pellicole come “The Program” diretto da Stephen Frears, “Mio figlio” (Mon garçon),

“7 uomini a mollo” e “Il gioco delle coppie”. Per “Grandi bugie tra amici” ha voluto al suo fianco la compagna Marion Cotillard, stella del cast e attrice di successo anche negli Stati Uniti. Premio Oscar per “La Vie en Rose”, ha conquistato per la stessa interpretazione anche un Golden Globe e un BAFTA. Presente nella trilogia transalpina di Taxxi, Marion Cotillard ha recitato anche in “Big Fish”, con Ewan McGregor, “Mary” di Abel Ferrara e “Un’ottima annata” di Ridley Scott. Folgorante la sua presenza in “Midnight in Paris” di Woody Allen e in “C’era una volta a New York”, accanto a Joaquin Phoenix.

Nel cast di “Grandi bugie tra amici” c’è anche François Cluzet, attore classe 1955 che ha conquistato il successo internazionale con “Quasi amici”. Nella sua carriera ha recitato anche in produzione internazionali come “Prêt-à-Porter” di Robert Altman e “French Kiss” di Lawrence Kasdan. Per il film “Non dirlo a nessuno” ha ottenuto il Premio César come migliore attore.

La trama di "Grandi bugie tra amici"

A tre anni di distanza dall’ultima volta, il gruppo di amici si ritrova al completo. “Grandi bugie tra amici” parte da qui e da come sono cambiate le cose per tutti in particolare per Max che non riesce a trovare un po’ di pace. Decide così di andare nella propria casa al mare dove ritroverà i suoi amici. Davanti a loro Max mostrerà una felicità apparente e attraverso grandi e piccole cercherà di non rovinare il quieto vivere della comitiva. Ma gli imprevisti e i problemi della vita hanno colpito tutti gli amici e ci si chiederà cosa resterà del loro rapporto così stretto e mai messo in discussione.