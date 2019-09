“Mio fratello rincorre i dinosauri”, la trama del film

Uscito nelle sale italiane lo scorso 5 settembre, “Mio fratello rincorre i dinosauri” è tratto dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol. Un romanzo che, a sua volta, è ispirato alla vera vita dell’autore, quella di un adolescente e del suo fratellino affetto da Sindrome di Down.

Nel cast, oltre ai protagonisti Jack (Francesco Gheghi) e Gio (Lorenzo Sisto), troviamo Alessandro Gassman e Isabella Ragonese nei panni dei genitori. Due interpretazioni magistrali, un padre e una madre “a capo” di una famiglia eccentrica in cui le favole spiegano il mondo e l’amore si tocca con mano.

“Mio fratello rincorre i dinosauri”: il trailer

Ancor prima che venisse proiettato nelle sale, “Mio fratello rincorre i dinosauri” è stato paragonato a “Wonder” di Stephen Chbosky con Julia Roberts e Owen Wilson. Entrambi i film raccontano la storia d’una disabilità (Giò è affetto da Sindrome di Down, August "Auggie" Pullman dalla Sindrome di Treacher Collins), entrambi sono tratti da un romanzo.

“Mio fratello rincorre i dinosauri” è un film dolce e delicato, che racconta il rapporto tra un adolescente e suo fratello che - per lui e per tutta la sua famiglia - ha i poteri di un supereroe. «Dentro ogni persona c’è un mondo unico. Non guardate gli altri soltanto con i vostri occhi. Siate autentici, siate spontanei. Restate semplici, restate veri», diceva Giacomo Mazzariol nel 2015 in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down, prima di pubblicare il suo libro. Per il film, il 22enne di Castelfranco Veneto (che ha scritto anche il libro “Gli squali”) ha collaborato alla stesura della sceneggiatura. Con l’obiettivo di combattere l’intolleranza promuovendo l’accettazione, attraverso una storia d’amore profondo.

“Mio fratello rincorre i dinosauri”: la trama

Quando nasce Gio, Jack - che ha due sorelle più grandi - è felicissimo. E crede ai suoi genitori, che gli raccontano che quel fratello è in realtà un supereroe dotato di poteri speciali. Quando conosce il suo primo amore, Arianna, Jack si sente però in imbarazzo a parlare di Gio e della sua Sindrome di Down, così sceglie di nasconderlo. E, come a lei, anche ai suoi compagni di classe.

Tuttavia, sarà proprio Gio ad insegnare a suo fratello che cos’è l’amore, trasmettendogli - attraverso tutta la sua vitalità - un nuovo sguardo sulla vita. Che sia per davvero un supereroe, come mamma e papà ad un Jack bambino raccontavano?

“Mio fratello rincorre i dinosauri”: il cast

Protagonisti di “Mio fratello rincorre i dinosauri” sono Francesco Gheghi e Lorenzo Sisto. Apparso per la prima volta in “Io sono tempesta” di Daniele Lucchetti al fianco di Marco Giallini, Elio Germano e Marcello Fonte, Gheghi è al suo primo ruolo importante. Così come è al suo primo ruolo importante il piccolo Lorenzo Sisto.

Nel cast anche due grandi attori italiani, Alessandro Gassman e Isabella Ragonese (esordio nel 2006 con “Nuovomondo” di Emanuele Crialese e consacrazione con “Tutta la vita davanti” di Paolo Virzì), oltre a Rossy de Palma, attrice-feticcio di Pedro Almodovar per il quale ha recitato in “Gli abbracci spezzati”, “Il fiore del mio segreto”, “Kika - Un corpo in prestito” e “Légami”.