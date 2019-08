Rex, le avventure di un cucciolo a palazzo

Domenica 18 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda in prima tv il film d’animazione Rex – Un cucciolo a palazzo, che ha per protagonista uno degli adorati cani della regina Elisabetta II, impegnato a ritrovare la strada di casa.

Tutti sanno della passione smisurata che la regina Elisabetta II nutre nei confronti di una delle razze di cani più apprezzate dagli intenditori: stiamo ovviamente parlando dei corgi, da sempre parte integrante della corte dell’attuale regnante britannica.



Questa passione si è addirittura trasformata in un film d’animazione con Rex – Un cucciolo a palazzo, in prima visione domenica 18 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno, che vede per protagonista, come è facile intuire, un cagnolino di nome Rex, regalato alla Regina dal principe consorte Filippo e in breve diventato il favorito di Elisabetta.



La predilezione della Regina per il nuovo venuto provoca però la gelosia degli altri tre corgi. In particolare, l’infido Charlie pianifica di sbarazzarsi del rivale e riesce a sbatterlo fuori da Palazzo, dove il cagnolino dovrà cavarsela da solo e dovrà impegnarsi con tutto se stesso per ritrovare la strada di casa.



Divertente e appassionante, Rex – Un cucciolo a palazzo è il film perfetto da vedere in famiglia, per una serata all’insegna dell’avventura e delle risate.