The Nest - Il Nido: trama, trailer, cast del film horror

Arriva in tutti i cinema italiani il giorno di ferragosto un horror psicologico tutto italiano, “The Nest - Il nido”, prodotto da Colorado Film in collaborazione con Vision Distribution. La regia è dell’esordiente Roberto De Feo, nel cast Francesca Cavallin e i giovanissimi Justin Korovkin e Ginevra Francesconi.

The Nest - Il nido, la trama

Nel cuore della notta, un uomo fugge da una villa con un bambino in fasce. L’auto su cui viaggiano finisce fuori strada: l’uomo muore ma il bambino si salva. Ritroviamo il bambino, Samuel, alcuni anni dopo, a 14 anni, su una sedia a rotelle. Costretto a vivere segregato in casa dalla madre Elena, donna rigorosa e inflessibile, Samuel passa il tempo in maniera apparentemente serena ma in realtà è irrequieto e insoddisfatto. Nella residenza in cui vive, Villa dei Laghi, il ragazzo può essere avvicinato solo da una cerchia ristretta di persone, tra cui i domestici e il dottor Christian. Tutto cambia quando viene presa a servizio Denise, una quindicenne con cui Samuel instaura subito un feeling. Denise darà la forza a Samuel di ribellarsi alla madre e gli farà conoscere un mondo totalmente diverso rispetto a quello in cui è costretto. A partire dalla musica, visto che il ragazzo conosce solo la musica classica, che la madre gli obbliga a suonare al piano. Elena però non permetterà che il figlio si allontani. C’è un motivo per cui la donna tiene Samuel segregato in casa, avvolto da mistero e inquietudine.

The Nest - Il nido, il cast

A interpretare l’arcigna Elena troviamo Francesca Cavallin, nota al grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione in fiction e serie tv di successo, come “Vivere”, “La compagnia del cigno” e “Mentre ero via”. Nata a Bassano Del Grappa nel 1976, l’attrice è stata anche indossatrice e conduttrice televisiva.

Samuel ha il volto e le fattezze di Justin Alexander Korovkin, per la prima volta sul grande schermo da protagonista. Il giovane attore ha preso parte anche al film “The book of vision” di Carlo Hintermann, con Gabriel Byrne e Carice Van Houten.

Denise, la ragazzina che aiuterà Samuel a venir fuori dalla prigionia che lo opprime, è interpretata da Ginevra Francesconi. Nata a Sora nel 2003, studia recitazione fin da quando era bambina ed è apparsa in fiction come “Don Matteo 10” e “Che Dio ci aiuti 4”.

Nel cast anche Maurizio Lombardi, nei panni del dottor Christian, uomo spietato e inflessibile, che si occupa della salute di tutti gli abitanti della residenza. Lombardi, attore e regista fiorentino, ha una lunga carriera sia teatrale che cinematografica. Lo vedremo nella serie “The New Pope” di Paolo Sorrentino e nell’ultimo film di Matteo Garrone, “Pinocchio”.

Completano il cast di “The Nest - Il nido” Carlina Torta, Roberto Accornero, Cristina Golotta, Massimo Rigo, Fabrizio Odetto, Elisabetta De Vito, Valentina Bartolo, Gabriele Falsetta e Gianmaria Martini.

The Nest - Il nido, il regista

Classe 1981, barese, Roberto De Feo è al suo primo lungometraggio. Con il corto “Child K” del 2015 vince il Premio Speciale al Silver Ribbon 2016. Sulla sua opera prima, ha dichiarato: «Con “The Nest - Il Nido” voglio raccontare con uno sguardo differente il genere thriller/horror e farlo “travestendo” un film di genere in qualcosa di diverso, in un romanzo di formazione dove la paura non risiede in un rumore improvviso o in una faccia mostruosa, ma nelle paure della vita».