The Nest - Il Nido: il trailer del film horror

Il giorno di ferragosto è in arrivo The Nest - Il Nido, horror diretto da Roberto De Feo

Prodotto da Colorado Film in collaborazione con Vision Distribution, esce in tutte le sale italiane giovedì 15 agosto “The Nest - Il nido”, horror psicologico con Francesca Cavallin e Justin Korovkin e la regia di Roberto De Feo.

The Nest - Il nido, la trama

La storia narrata in “The Nest - Il nido” è quella di Samuel, un ragazzino di 14 anni costretto sulla sedie a rotelle che vive con la madre Elena a Villa dei Laghi, una residenza circondata dai boschi. Le vicende cominciano però alcuni anni prima, quando vediamo un uomo scappare nella notte con un neonato. Un incidente lo manda fuori strada e l’uomo muore sul colpo. Il bambino si salva ma resterà paraplegico. La madre di Samuel è una donna molto severa, che gli impedisce di avere contatti con il mondo esterno. Solo una cerchia ristretta di persone è autorizzata a girare in casa. Un giorno, viene presa a servizio una ragazzina come domestica e Samuel si invaghisce di lei. Denise, questo il nome dell’adolescente, darà la forza al ragazzo di ribellarsi finalmente alla madre e alla prigionia a cui lo costringe. Ma Elena non permetterà che il figlio si allontani da lei. In realtà, c’è più di un motivo per cui la donna tiene segregato Samuel in casa.

Il cast e la location

“The Nest - Il nido” segna il debutto alla regia per Roberto De Feo, barese, classe 1981, già regista di alcuni cortometraggi premiati sia in Italia che all’estero. Nel 2016, viene scelto per far parte della Biennale College da Paolo Baratta, presidente della Biennale Cinema, e da Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema di Venezia.

A interpretare i protagonisti, invece, sono Francesca Cavallin, nota soprattutto al pubblico televisivo per la partecipazione a fiction e serie tv di successo come “Vivere”, “Il generale Dalla Chiesa”, “Un’altra vita” o “La compagnia del cigno”, solo per citarne alcuni. Al cinema, invece, l’abbiamo vista già in “Vita smeralda” e “I babysitter”. Nel film, è Elena, una donna affascinante che ha sempre represso i propri istinti per apparire forte e determinata.

Samuel, il ragazzino timido e sensibile che vuole ribellarsi da una madre così autoritaria è interpretato dal giovane Justin Alexander Korovkin, per la prima volta sul grande schermo da protagonista. Alexander è anche nel cast del film “The book of vision” di Carlo Hintermann, in cui ha recitato accanto a Gabriel Byrne e Carice Van Houten.

La giovane Denise, che aiuterà Samuel a venir fuori dal suo guscio, è Ginevra Francesconi, già vista in diverse fiction televisive come “Don Matteo 10” e “Che Dio ci aiuti 4”. Completa il cast, Maurizio Lombardi, che si divide tra teatro, cinema e televisione e che in “The Nest - Il nido” ha il ruolo del dottor Christian, che si prende cura della salute di Samuel.

Il film è stato girato a Villa dei Laghi, una residenza situata al centro di tre laghi artificiali all’interno del Parco Regionale La Mandria, nel torinese, fatta erigere da Re Vittorio Emanuele II tra il 1863 e il 1868 come reposoir di caccia.