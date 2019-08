Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 1 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Bentornato Presidente, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film commedia del 2019, atteso sequel di “Benvenuto Presidente!”. Regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, con Claudio Bisio, Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi e Guglielmo Poggi. Sono passati otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi vive il suo idillio sui monti con Janis e la piccola Guevara. Peppino non ha dubbi: preferisce la montagna alla campagna elettorale. Janis invece è sempre più insofferente a quella vita troppo tranquilla e soprattutto non riconosce più in lui l'uomo appassionato che voleva cambiare l’Italia, di cui si era innamorata. Richiamata al Quirinale, nel momento in cui il Paese è alle prese con la formazione del nuovo governo e appare minacciato da oscuri intrighi, Janis lascia Peppino e torna a Roma con Guevara. Disperato, Peppino non ha scelta: deve tornare alla politica per riconquistare la donna che ama. Il film sarà trasmesso anche alle ore 21:45 su Sky Cinema Collection.

La vita è un sogno, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film commedia del 1993 diretto da Richard Linklater, con Jason London, Joey Lauren Adams, Rory Cochrane, Adam Goldberg e Parker Posey. È l’ultimo giorno di scuola del 1976 in Texas e un gruppo di ragazzi dà una festa memorabile per sfogare i propri desideri. Ogni protagonista vive uno dei momenti più importanti della sua esistenza, cioè il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Un racconto corale da non perdere questa sera su Sky.

Sex Tape - Finiti in rete, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2014 diretto da Jake Kasdan, conCameron Diaz, Jason Segel, Rob Corddry, Ellie Kemper, Rob Lowe II, Jolene Blalock. Annie e Jay si sono conosciuti al college, si sono innamorati e da allora non smettono di fare l'amore. Il lavoro, la scuola, le riunioni, la spesa da fare, giorno dopo giorno inibiscono il loro desiderio ma non lo spengono perché Annie e Jay hanno deciso di rimontare in sella. Affidati i bambini alla nonna, si concedono una notte tutta per loro. Arrugginiti dal poco esercizio si risolvono a girare un film porno. Sfiniti e soddisfatti da tre ore di esercizio e passione, riprendono l'indomani la loro routine familiare su cui però incombe adesso una nuvola. Fanatico dei prodotti Apple, Jay è sempre all'avanguardia e sempre generoso con amici e postini, a cui regala i modelli superati dei suoi tablet. Peccato che abbia dimenticato che con il cloud aggiorni e condividi note, app, documenti, foto e naturalmente video.

Morto tra una settimana... O ti ridiamo i soldi, ore 21.15 Sky Cinema Due +24

Film commedia del 2018 diretto da Tom Edmunds, con Tom Wilkinson, Aneurind Barnard e Marion Bailey. Leslie, assassino professionista in età avanzata, non è più così fortunato nel suo lavoro. Il nuovo boss, infatti, lo ha messo alla ricerca di potenziali clienti nel posto in cui la gente è solita commettere molti suicidi. Una pellicola insolita, da non perdere.

Questi sono i 40, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film commedia diretto da Judd Apatow, con Paul Rudd, Leslie Mann, John Lithgow, Megan Fox, Albert Brooks e Maude Apatow. Dopo anni di matrimonio, Pete e Debbie dovranno trovare il modo di perdonarsi e godersi il resto della loro vita insieme, prima di arrivare a uccidersi a vicenda.

Film western da vedere stasera in TV

Dove la terra scotta, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film western del 1958 diretto da Anthony Mann, con Lee J. Cobb, Gary Cooper, Julie London, Jack Lord, Arthur O'Connell e John Dehner. Un ex fuorilegge vive in un paesino dell'Arizona, dove trascorre le sue giornate tranquillamente, amato e benvoluto da tutti. Durante un viaggio in diligenza finisce però prigioniero, insieme agli altri viaggiatori, di un gruppo di banditi capeggiati da un suo parente. Questi lo obbliga a collaborare e per salvare gli ostaggi l'uomo finge di accettare. In realtà, salverà i suoi compagni di viaggio uccidendo quasi tutta la banda.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Luis e gli alieni, ore 21.00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2018 diretto da Christoph Lauenstein. Il dodicenne Luis è solo, non ha amici e suo padre fa l’ufologo e ha poco tempo da dedicargli, ossessionato com’è dall’idea di dimostrare l’esistenza degli extraterrestri. La situazione cambia quando tre alieni si presentano a casa sua a seguito di un incidente: sarà Luis ad aiutarli a tornare a casa, in un film educativo e commovente per la sua dolcezza.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Safe House - Nessuno è al sicuro, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2012 diretto da Daniel Espinosa, con Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga, Brendan Gleeson, Sam Shepard. Latitante da dieci anni, Tobin Frost, ex agente della CIA in possesso di un microchip con documenti compromettenti, viene catturato e portato nella Safe House gestita da Matt Weston, ufficiale leale all'organizzazione deciso a migliorare la propria posizione lavorativa. Poco dopo l'inizio dell'interrogatorio, un gruppo di mercenari fa irruzione nella zona protetta cercando di uccidere la pericolosa spia, che riesce però a fuggire insieme al suo custode. Ora, il compito di Matt è quello di portare in salvo il detenuto tra le fughe di quest'ultimo e un gioco sporco in cui il volto dei buoni e dei cattivi sembrano confondersi sempre di più.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

The New World - Il nuovo mondo, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film d’avventura del 2006 diretto da Terrence Malick, conChristian Bale, Jason Aaron Baca, Colin Farrell, Ben Mendelsohn, David Thewlis e Q’Orianka Kilcher. Nel 1607 alcune navi inglesi arrivano sulle coste della Virginia. A bordo c'è il capitano John Smith, che ha l'incarico di esplorare la regione. L’uomo viene fatto prigioniero dalla tribù Powhatan. Pochahontas, figlia del capo, gli salva la vita e si innamora di lui. La rivisitazione del mito di Pocahontas nelle mani del genio di Malick.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Reach - Caccia all’uomo, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film thriller del 2014, tratto dal romanzo di Robb White "Deathwatch" e diretto da Jean-Baptiste Léonetti, con Michael Douglas, Jeremy Irvine, Hanna Mangan Lawrence, Ronny Cox e Martin Palmer. Ben è una guida di caccia nel deserto del Mojave, in fuga dal ricco bracconiere John Madec, che vuole ucciderlo per eliminare l’unico testimone che possa raccontare l’omicidio di un anziano. Dopo un lungo inseguimento, l’uomo riesce a rifugiarsi nella casa della fidanzata, ma il pericolo è sempre dietro l’angolo.

Film biografici da vedere stasera in TV

Race: il colore della vittoria, ore 21:15 Premium Cinema

Film biografico del 2016 diretto da Stephen Hopkins, con Stephan James, Jason Sudeikis, Jeremy Irons, Carice van Houten e Eli Goree. La pellicola racconta l’esaltante storia dell’atleta di colore, James Cleveland, detto Jesse, che trionfa alle controverse Olimpiade di Berlino del 1936. L’uomo, con già quattro medaglie d’oro, diventa il simbolo della lotta contro le folli ideologie di Hitler e del Nazismo.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Animali fantastici e dove trovarli, ore 21:06 Premium Cinema +24 HD

Film fantstico diretto da David Yates, con Ezra Miller, Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ron Perlman, Jon Voight e Samantha Morton. Il giovane magizoologo Newt Scamander arriva a New York dall'Inghilterra con una valigia piena di creature fantastiche che ha raccolto e salvato in molti anni di viaggi e ricerche. Senza volere, scambia però il prezioso carico con quello di Jacob Kowalski, pasticcere e No-Mag (è il nome americano dei Babbani), il quale libera inavvertitamente le creature, violando lo Statuto di Segretezza e mettendo Newt nei guai. La sceneggiatura è stata scritta da J. K. Rowling, l'autrice dei best seller dedicati ad Harry Potter, di cui il film è il primo dei cinque spin-off.

Film horror da vedere stasera in TV

Venerdì 13, ore 21.14 Premium Cinema Energy

Film horror del 1980 diretto da Sean S. Cunningham, con Betsy Palmer, Adrienne King, Jeannine Taylor, Robbi Morgan e Kevin Bacon. Qualcuno o qualcosa inizia a massacrare, uno dopo l’altro, tutti gli istruttori e le persone del campeggio Crystal Lake. A risolvere il mistero sarà l’unica sopravvissuta.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Boyhood, ore 21.15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2014 diretto da Richard Linklater, con Ethan Hawke, Patricia Arquette, Ellar Coltrane, Lorelei Linklater e Steven Chester Prince. Mason intraprende un viaggio emozionante e trascendentale attraverso gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza, fino all’età adulta, ripercorrendo tutte le delicate fasi della sua crescita e raccontando il rapporto con la sorella e i genitori divorziati.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Ritorno al futuro III, ore 21.00 Comedy Central

Terzo e ultimo capitolo per il film della saga diretta da Robert Zemeckis con Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Siamo nel 1955, Marty è di ritorno da Doc con un messaggio che proviene dal Doc che si trova nel 1885 nel Far West che offre le coordinate per ritrovare la DeLorean. Girato contemporaneamente a Ritorno al futuro parte II , è il meno avvincente dei 3 film.

