Sky Cinema Due programmazione: i film di agosto

Sky Cinema Due (canale 302) è il canale di Sky dedicato alle prime visioni di qualità e alle pietre miliari che hanno fatto la storia del cinema. Nella migliore tradizione Sky, anche ad agosto il canale trasmette tante prime visioni e film impegnati. Le pellicole premiate agli Oscar e ai maggiori festival internazionali, film indipendenti e cult movie. Sky Cinema Due è il canale complementare a Sky Cinema Uno ed è dedicato a tutti coloro che amano il cinema di qualità.

Sky Cinema Due: le prime visioni di agosto

Per il mese di agosto le prime visioni di Sky Cinema Due non sono tantissime ma sono numerosi i film di grande qualità che il canale proporrà tutte le sere. Cominciamo proprio da domenica 25 agosto, con Rosamund Pike, candidata ai Golden Globe 2019, che dà vita all’appassionante vita della giornalista di guerra Marie Colvin nel biopic A PRIVATE WAR con Jamie Dornan e Stanley Tucci. Martedì 27 agosto, invece, il canale trasmette un’emozionante pellicola premiata al Giffoni Film Festival 2018 e tratta da una storia vera: CONTA SU DI ME, tratto da una storia vera. Si continua con le prime tv anche sabato 31 agosto con VAN GOGH – SULLA SOGLIA DELL’ETERNITÀ, film biografico diretto da Julian Schnabel sulla vita del grande pittore olandese Vincent Van Gogh, interpretato da uno straordinario Willem Dafoe, premiato con la Coppa Volpi al Festival di Venezia 2018 e candidato agli Oscar 2019.

Sky Cinema Due: gli altri film di agosto

Sky Cinema Due non è solo prime visioni ma anche tanto cinema di spessore e ad agosto la qualità proposta dal canale sarà sempre pronta a soddisfare gli spettatori più esigenti. Si comincia giovedì 1 agosto con due giovani Ben Affleck e Matthew McConaughey nel film LA VITA È UN SOGNO, commedia ambientata negli anni 70 di Richard Linklater. Matthew McConaughey è anche il protagonista del dramma di Gus Van Sant sul tema della vita e della morte LA FORESTA DEI SOGNI, in onda giovedì 8 agosto. Segnaliamo anche, giovedì 22 agosto, il legal-drama sulla libertà di stampa con Kate Beckinsale, Vera Farmiga e Matt Dillon UNA SOLA VERITÀ. Sabato 24 agosto, invece, da non perdere il remake dell’omonimo thriller argentino IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI con Julia Roberts e Nicole Kidman. Tra gli altri film in programma ad agosto su Sky Cinema Due, ricordiamo STILL ALICE con Julianne Moore, in onda sabato 10 agosto.

Inoltre a 5 anni dalla scomparsa di Robin Williams, domenica 11 agosto Sky Cinema Due propone una maratona di film che lo vedono protagonista. A partire dalle 10:30 vedremo JUMANJI, l’iconico titolo degli anni 90, la commedia ambientata durante la guerra GOOD MORNING, VIETNAM, il remake de “Il vizietto” PIUME DI STRUZZO, l’avventura diretta da Steven Spielberg HOOK – CAPITAN UNCINO. Si proseguirà poi con il documentario HBO del 2018 NELLA MENTE DI ROBIN WILLIAMS e in prima serata il film che gli è valso il premio Oscar come miglior attore non protagonista nel 1998, WILL HUNTING – GENIO RIBELLE, scritto e interpretato da Matt Damon e Ben Affleck. A chiudere il ciclo, in seconda serata, il thriller fantascientifico THE FINAL CUT.

Invece, in occasione del compleanno di Amy Adams, che compie 20 anni, Sky Cinema Due le dedica la programmazione della prima e della seconda serata di martedì 20 agosto. In prima serata vediamo AMERICAN HUSTLE – L’APPARENZA INGANNA, il thriller ambientato negli anni 70 dove la Adams fa coppia con Christian Bale; a seguire, IL DUBBIO, con protagonisti Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman e la Adams che per questo ruolo ottenne la nomination sia agli Oscar sia ai Golden Globe.

Gli intramontabili

Per i grandi classici che animano sempre la programmazione di Sky Cinema Due, ad agosto vedremo, ogni lunedì in prima serata, lunedì 5 la romantica e struggente storia d’amore tra Ryan O'Neal e Ali MacGraw LOVE STORY. Lunedì 12 invece è in programma il thriller di Roman Polanski con Jack Nicholson e Faye Dunaway CHINATOWN, mentre lunedì 19 il capolavoro di Sergio Leone C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA, con Robert De Niro e le note di Ennio Morricone. Chiude il mese UN GRIDO NELLA NOTTE con Meryl Streep e Sam Neill, lunedì 26 agosto.

Film da leoni

In occasione del Festival di Venezia 2019, che si tiene dal 28 agosto al 7 settembre, Sky Cinema Due propone una selezione di film premiati nelle precedenti edizioni da mercoledì 28 a sabato 31 agosto. Si comincia mercoledì 28 con il Leone d’oro 2017 LA FORMA DELL’ACQUA di Guillermo del Toro, vincitore anche di 4 Premi Oscar e 2 Golden Globe, e A SIMPLE LIFE, raffinato elogio dei sentimenti umani con Deannie Yip, vincitrice della Coppa Volpi 2011. Giovedì 29 agosto si prosegue con L’INSULTO con Kamel El Basha premiato con Coppa Volpi 2017. Lo stesso giorno vedremo anche ATLANTIC CITY, USA con Burt Lancaster e Susan Sarandon, di Louis Malle, vincitore del Leone d'oro 1980. Venerdì 30 agosto è il turno di TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI, vincitore del Premio Osella per la migliore sceneggiatura 2017 (e di 2 Oscar e 4 Golden Globe). Sempre venerdì 30 si prosegue con il primo capitolo della trilogia di Kieslowski TRE COLORI, FILM BLU, premiato con il Leone d'oro 1993 e la Coppa Volpi alla protagonista Juliette Binoche. Sabato 31 chiudono il ciclo la prima visione VAN GOGH – SULLA SOGLIA DELL’ETERNITÀ e il Leone d'oro 1959 IL GENERALE DELLA ROVERE di Roberto Rossellini, con Vittorio De Sica.