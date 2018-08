Sky Cinema Stars presenta "Nella mente di Robin Williams"

HBO racconta la tormentata vita di un genio della commedia che con il suo smisurato talento e la sua straordinaria umanità ha conquistato il mondo, non solo Hollywood. Il film documentario diretto da Marina Zenovich, " Nella mente di Robin Williams" , va in onda in esclusiva sabato 11 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Stars (canale 303) . Continua a leggere e scopri di più.

E’ stato il professore che tutti avremmo desiderato avere, una figura immortale, e non solo tra le colline di Hollywood. Cresciuto nella periferia di Detroit, Robin Williams nasce a Chicago nel 1951, frequenta la Juillard School a New York e si afferma come comico nei panni di Mork, l’alieno umanoide sbarcato sulla Terra direttamente dal pianeta Ork nella serie per la tv, Mork & Mindy, trampolino di lancio che regala all’attore la notorietà e lo proietta dal piccolo al grande schermo. Il cinema lo ha accolto a braccia aperte con quattro nomination all'Oscar, una statuetta vinta come Migliore Attore non protagonista per Will Hunting - Genio ribelle (1997) di Gus Van Sant, e un’ammirazione senza confini che lo ha consacrato nell’Olimpo degli attori più amati di sempre.

Sono passati quattro anni da quel maledetto 11 agosto 2014, quando la sua assistente personale lo trova morto per asfissia con una cintura stretta intorno al collo nella sua casa di Tiburon, sulla baia di San Francisco, ma sembra ancora ieri. Quando con la forza dirompente della sua arte ci faceva piangere e ridere in egual misura. Quando bastava quel suo sguardo malinconico a farci entrare nei suoi personaggi e provare ogni loro singola emozione, come se fosse stata la nostra. Robin Williams è rimasto dentro chiunque lo abbia conosciuto, attraverso i suoi film ci ha insegnato la vita, la gentilezza di un gesto, il coraggio di amare, andare oltre le apparenze guardando le cose “da prospettive diverse”. Non sapremo mai da quale prospettiva abbia visto se stesso nel momento in cui ha deciso di andarsene, certo è che il suo ricordo vivrà per sempre.

“Nella mente di Robin Williams” è il ritratto-omaggio, intimo e commuovente che racconta l’attore attraverso le sue stesse parole, i contributi e le testimonianze di amici e colleghi come Billy Crystal, Eric Idle, Whoopi Goldberg, David Letterman, Steve Martin, Pam Dawber e le parole del figlio Zak. Il film, in onda sabato 11 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Stars, a detta del Washington Post, è "tutto ciò che un suo fan può desiderare”. Diretto da Marina Zenovich esplora la vita dell’artista dagli inizi alla tragica morte, svela l’uomo dietro la maschera, una persona che per essere felice doveva far divertire gli altri. Una persona irrimediabilmente fragile, afflitta dalla scoperta di essere affetto da una malattia neurodegenerativa che negli anni gli avrebbe potuto impedire di continuare a recitare. Come solo lui sapeva fare.