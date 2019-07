Dolcissime: trama, trailer, cast del film

Dopo “Un posto sicuro”, Francesco Ghiaccio e Marco D’Amore presentano il nuovo film scritto a quattro mani: “Dolcissime”, in tutti i cinema a partire da giovedì 1 agosto. Diretto dallo stesso Ghiaccio, il film è prodotto da Indiana Production e La piccola società in collaborazione con Vision Distribution. Nel cast, Valeria Solarino, Vinicio Marchioni e le giovanissime Giulia Barbuto Costa Da Cruz, Alice Manfredi, Margherita De Francisco, Giulia Fiorellino e Licia Navarrini.

Dolcissime, la trama del film

Mariagrazia, Chiara e Letizia sono compagne di classe e amiche inseparabili, accomunate dalla lotta contro i chili di troppo e gli sfottò a cui sono costantemente sottoposte. «Balene», «Chiattone» sono solo due degli appellativi con cui vengono apostrofate le ragazze, che diventano lo zimbello della scuola. La madre di Mariagrazia (detta Mary), ex sportiva e insegnante di nuoto sincronizzato, iscrive la figlia a un corso di acquagym per spronarla a mettersi un forma. Mary trascina al corso anche le due amiche del cuore. Purtroppo nella stessa piscina si allena anche Alice, campionessa di nuoto sincronizzato e allieva preferita della mamma di Mary. La ragazzina filma le tre compagne durante gli allenamenti e, per schernirle, pubblica il video su internet. Con un ricatto, Mary, Chiara e Letizia costringeranno Alice ad allenarle in segreto.

Dolcissime, il cast del film

Le protagoniste del film sono sicuramente le quattro ragazze, al debutto sullo schermo. Mariagrazia è interpretata da Giulia Barbuto Costa Da Cruz, 19 anni, di Casale Monferrato. Prossima alla maturità, adora leggere e ha una vasta collezione di libri. Chiara è invece Margherita De Francisco, 16 anni, di Pino Torinese. Studentessa al liceo musicale, suona il pianoforte e il flauto traverso e canta nel coro delle voci bianche del Conservatorio di Torino. Ama la musica, il teatro, leggere, sciare e fare subacquea. A dare il volto a Letizia è invece Giulia Fiorellino, 22 anni, di Moncalieri. Studia Culture e Letterature del Mondo Moderno, ama cantare, dipingere candele e disegnare. Alice è interpretata da Alice Manfredi, 15 anni, di Carmagnola. Studentessa al liceo linguistico, è un’atleta di nuoto sincronizzato, che pratica costantemente da 7 anni.

Ad affiancare le quattro giovanissime protagoniste, Valeria Solarino, nei panni della mamma di Mariagrazia e Vinicio Marchioni, che interpreta Alessandro. L’attrice, che abbiamo apprezzato in film come “La signorina Effe”, “Vallanzasca - Gli angeli del male” e “A casa tutti bene” ha dichiarato di essere grata a “Dolcissime”, perché le ha permesso di avvicinarsi a una generazione lontana e che, non essendo madre, non conosceva a fondo. Vinicio Marchioni, invece, Il Freddo della serie tv “Romanzo criminale”, ha voluto dare il suo contributo cercando di usare la massima delicatezza: «Ho cercato di pormi con un atteggiamento paterno, come un uomo di 44 anni che, di fronte ai turbamenti di quell’età, agisce con grande tenerezza».

Dolcissime, il cast tecnico

Alla regia c’è Francesco Ghiaccio, autore del soggetto e della sceneggiatura insieme a Marco D’Amore. Con l’attore, Ghiaccio ha fondato nel 2004 la casa di produzione La piccola società. Prima di “Dolcissime”, la coppia aveva scritto “Un posto sicuro”, uscito nel 2015, interpretato dallo stesso D’Amore e da Matilde Gioli. La sceneggiatura di “Dolcissime” vede anche la collaborazione di Renata Ciaravino e Gabriele Scotti.