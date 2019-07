Hilary Swank: i migliori film dell’attrice

Manca poco al compleanno di Hilary Swank . L’attrice, il prossimo 30 luglio, spegnerà 45 candeline e Sky Cinema non perderà l’occasione per omaggiarla, mandando in onda due dei suoi grandi successi: 55 Passi e Freedom Writers . L’appuntamento ti aspetta su Sky Cinema Due , in prima e in seconda serata.

Il 30 luglio l’attrice due volte premio Oscar®, nonché produttrice cinematografica, Hilary Swank, compirà 45 anni. Nata a Lincoln, nel Nebraska, proviene da una famiglia di umili origini, tanto da aver passato parte della sua infanzia in un parcheggio per roulotte. L’attrice, per estraniarsi dalla realtà, trovava un rifugio sicuro nei libri e nei film, cominciando a immedesimarsi nei personaggi: per questo motivo ha iniziato a nutrire un certo interesse per il mondo del cinema e della recitazione. A nove anni, Hilary Swank fece il suo primo, vero, debutto sul palcoscenico ne Il libro della Giungla, aumentando successivamente il suo impegno nelle attività teatrali scolastiche e della comunità. Dopo la separazione dei suoi genitori, lei e la madre si trasferirono a Los Angeles, dove la Swank potè dedicarsi completamente alla recitazione, cominciando ad ottenere ruoli in piccoli programmi televisivi come Evening Shade e Genitori in blue jeans. Da li, la sua carriera inizia una veloce ascesa ottenendo ruoli in film come Buffy-L’Ammazza Vampiri, Karate Kid 4, Lolita-I peccati di Hollywood, fino a collaborare con registi del calibro di Christopher Nolan e Clint Eastwood, in Insomnia e in Million Dollar Baby.

I due film trasmessi su Sky Cinema Due, in prima e in seconda serata martedì 30 luglio, sono 55 Passi e Freedom Writers, due titoli significativi per l’attrice.

55 Passi

Il primo citato, 55 Passi, è un film del 2017 diretto da Bille August. Hilary Swank interpreta Colette Hughes, avvocato che si trovato a difendere Eleanor Riese (Helena Bonham Carter), una donna che soffre di una malattia mentale, costretta a subire una serie di sevizie nell’istituto psichiatrico in cui è rinchiusa. Colette porterà avanti la causa a nome di tutti i malati, affinchè nessun farmaco possa essere somministrato contro il volere dei pazienti.

Freedom Writers

Il secondo film in onda è Freedom Writers, vera storia di Erin Gruwell, un’insegnante di inglese che si trova alle prese con dei ragazzi problematici, appartenenti al corso di riabilitazione sociale, che mira all’educazioni di giovani criminali e ragazzi a rischio. L’insegnante avvia un progetto di scrittura consegnando un diario a ogni studente, in modo che possano scrivere ogni giorno la loro storia e i loro pensieri. Tuttavia, non tutti apprezzano il metodo di insegnamento di Erin, e cominceranno a piovere numerose critiche. Il film, uscito nel 2007, è diretto da Richard LaGravenese.

I successi di Hilary Swank, tuttavia, non si esauriscono di certo con questi due titoli. Di seguito, una lista con alcuni dei migliori film dell'attrice.

Karate Kid 4

Julie è una ragazza introversa che ama gli animali. Purtroppo è perseguitata da un gruppo di bulli dai quali non sa come difendersi ma, grazie all'iuto della nonna, diventa allieva del maestro Miyagi, apprendendo le arti marziali. , una ragazza amante degli animali e un po' introversa, è perseguitata da un gruppo di bulli dai quali non sa come difendersi. Grazie all'intervento della nonna diventa allieva del maestro Miyagi che la porta in un monastero buddista per farle apprendere i segreti delle arti marziali.

Million Dollar Baby

Film del 2004, racconta la storia di Frankie, allenatore di boxe che prende la talentuosa e giovane Maggie sotto la sua ala. La trasformerà in un'atleta a tutto tondo, pronta a competere.

La truffa dei Logan

Un esperto di demolizioni e tre fratelli organizzano il colpo del secolo. Tuttavia, iniziano a insidiarsi numerose complicazioni quando capiscono di dover fare i conti con una gara automobilistica e un inarrestabile agente dell'FBI.

Insomnia

Film che vede la firma di Christopher Nolan, narra del detective Will Dormer, inviato in Alaska per indagare su un omicidio di una ragazza, che uccide casualmente un collega con il quale aveva litigato. Will decide di costruirsi un alibi e non confessare l'omicidio, ma andrà incontro a notevoli problematiche.