Film stasera in TV: da non perdere oggi, venerdì 19 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Predestination, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

I fratelli Spierig giocano con il pubblico fin dalla prima scena con il loro "Predestination". Un complesso schema narrativo che si tenta di semplificare, lasciando che ad ammaliare sia l’intreccio in sé piuttosto che particolari scelte grafiche. La pellicola riesce in maniera più che soddisfacente a proporre un gioco tra vedo e non vedo, ben più complesso al cinema rispetto alla carta stampata (è tratto dal racconto "Tutti i miei fantasmi" di Robert Heinlein). Lo sguardo del pubblico è così costantemente rapito e spostato verso uno dei tanti elementi proposti dell’architettura narrativa. Un gioco dalla degna conclusione, che soddisfa con un cerchio perfettamente chiuso.

Film drammatico da vedere stasera in TV

Paradiso amaro, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico americano del 2011 per la regia di Alexander Payne con George Clooney, Judy Greer, Matthew Lillard, Shailene Woodley e Beau Bridges. Matt è un marito indifferente e padre di due bambine che si è sempre dedicato soprattutto alla sua carriera di avvocato. Dopo un incidente in barca che induce la moglie in un coma irreversibile, Matt scopre che la donna ha tenuto in piedi per molti anni una storia extraconiugale con Brian. Intenzionato a conoscerlo, Matt si mette in viaggio per raggiungerlo, mettendo così in discussione anche le priorità della sua vita. Un film che tocca le corde dell’anima, da non perdere.

Lo scandalo Kennedy, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2017, diretto da John Curran, con Jason Clarke e Kate Mara: racconta l’incidente che ha segnato la vita e la carriera politica di Ted Kennedy. Lo scandalo in questione è il tristemente celebre incidente di Chappaquiddick, che vede Ted perdere il controllo della sua auto e causare uno schianto in cui perde la vita la sua compagna di partito Mary Jo Kopechne. Il vero problema, però, non è la negligenza del guidatore, bensì il fatto che sul momento Kennedy non abbia prestato soccorso alla sua passeggera, denunciando l’accaduto solo svariate ore dopo. Ben congegnato nella sceneggiatura, preciso nella regia, ottimo cast.

Cinquante sfumature di nero, ore 21:10 su Premium Cinema Emotion

Regia di James Foley. Un film con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote, Kim Basinger, Luke Grimes. Anastasia Steele ha detto basta a Christian Grey. Lo ama, ma non sarà mai la sua sottomessa. Il secondo capitolo riprende esattamente là dove ci aveva lasciato il primo, con i due innamorati che si separano, per volere di lei. Grey è talmente addolorato che non vuole rinunciare ad Anastasia, piuttosto è disposto a rivedere il contratto, a dimenticare le regole, a non imporle nulla che lei non voglia fare, pur di averla al suo fianco. Con il secondo capitolo si smorza radicalmente il presupposto scandaloso e la saga rivela la sua natura romantica.

Film commedia da vedere stasera in TV

Tu mi nascondi qualcosa, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Questo venerdì alle ore 21:15 va in onda su Sky Cinema Uno “Tu mi nascondi qualcosa”, una romantic comedy all’italiana. Esordio alla regia di Giuseppe Lo Console, nel cast Rocco Papaleo, Giuseppe Battiston, Stella Egitto, Sarah Felberbaum, Rocio Munoz Morales. Un film corale, commedia sull'infedeltà fra tradimenti scoperti per caso, fidanzate pornostar e uomini con una doppia vita. Buona interpretazione da parte del cast. Da vedere per trascorrere una serata piacevolmente leggera.

A spasso con Daisy, ore 21 su Sky Cinema Drama

Film americano del 1989 per la regia di Bruce Beresford, con Jessica Tandy, Morgan Freeman, Dan Aykroyd e Patty LuPone. La storia di un’amicizia che nasce nonostante i pregiudizi sociali tra un’arzilla signora ebrea e il suo autista di colore. Un mieloso film che racconta con nostalgia lo scorrere del tempo. Da non perdere.

Un’estate al mare, ore 21 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2008 per la regia di Carlo Vanzina, con Lino Banfi, Ezio Greggio, Biagio Izzo, Victoria Silvstedt, Anna Falchi, Alena Seredova, Aida Yespica e Gigi Proietti. Un emigrato in cerca di riscatto sociale, un irriducibile tifoso della Fiorentina, una coppia di amanti clandestini: personaggi paralleli che si incrociano nella classica commedia all’italiana, prendere o lasciare.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

I puffi 2, ore 21 su Sky Cinema Family

Un film d’animazione del 2013, adatto a grandi e piccoli, che riporta sullo schermo i mitici e indimenticabili puffi. Regia di Raja Gosnell. Gargamella si trova intrappolato nel mondo reale, precisamente a Parigi, dove ha sfruttato la sua magia per diventare uno degli illusionisti più famosi del mondo e dove trama per conquistare il pianeta. Il piano prevede la cattura dei puffi e l’estrazione della sostanza che li rende blu, la stessa che alimenta la sua magia. A questo scopo lo stregone ha creato artificialmente due puffi grigi e li ha educati ad essere monelli. Saranno loro a rapire Puffetta, che in passato aveva compiuto il passaggio da creatura grigia di Gargamella a puffo blu, per farle rivelare il segreto della trasformazione e attirare di nuovo i puffi nel mondo.

Daddy’s Home 2, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2017, con John Lithgow, Mel Gibson, Mark Wahlberg, Will Ferrell, Linda Cardellini e la regia di Sean Anders. Dusty e Brad uniscono le loro forze per regalare ai figli il miglior Natale possibile. Ma questa volta all'aeroporto arrivano i loro padri: l'attraente papà di Dusty e quello super affettuoso di Brad, sbarcati per passare le feste insieme ai nipoti. Le vacanze così si trasformano in un vero caos.

Kalifornia, ore 21 su Sky Cinema Action

Film americano del 1993 per la regia di Dominic Sena, con Juliette Lewis, Brad Pitt, Michelle Forbes, David Duchovny. Brian ha in progetto un libro sui serial killer; Carrie non riesce a sfondare con le sue fotografie. Decidono di partire per la California in cerca di fortuna: a loro, si uniscono diversi compagni di viaggio tra cui un serial killer di nome Early. E, in poco tempo, il viaggio si trasforma in un incubo.

Film thriller da vedere stasera in TV

Doppia colpa, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Su Sky Cinema Suspense alle 21 va in onda Doppia colpa, un film di Simon Kaijser con Guy Pearce, Minnie Driver, Pierce Brosnan, Odeya Rush, Clark Gregg, Alexandra Shipp, Jamie Kennedy, Freya Tingley, Carlo Rota. Evan Birch è un padre di famiglia e uno stimato professore di filosofia in un prestigioso college. Quando una studentessa di nome Hannah scompare, sua moglie comincia a nutrire dei dubbi. Il detective Malloy lo ritiene coinvolto nel caso e le prove raccolte sembrano dargli ragione. Un thriller cupo e avvincente con un cast di grande rilievo.

La tempesta perfetta, ore 21:15 su Premium Cinema

La pellicola è del 2000 ed è diretta da Wolfgang Petersen, con George Clooney, Mark Wahlberg, Diane Lane, Allen Payne, Mary Elizabeth Mastrantonio e Michael Ironside. Il film si basa su una storia vera, quella che risale all’ottobre del 1991, quando sei uomini morirono a bordo del peschereccio Andrea Gail, travolti da quella che venne poi definita la peggior tempesta di tutti i tempi.

Tokarev, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Regia di Paco Cabezas. Un film con Nicolas Cage, Rachel Nichols, Peter Stormare, Elena Sanchez, Danny Glover, Aubrey Peeples. Paul Maguire è un imprenditore stimato da tutti, ha una moglie e una figlia che lo adorano. Il suo passato di delinquente però, tornerà a tormentarlo quando un gruppo di gangster russi rapirà e ucciderà la figlia. Un thriller poco avvincente, con una trama scontata e un Nicholas Cage meno espressivo del solito.

Film romantici da vedere stasera in TV

Ho voglia di te, ore 21 su Sky Cinema Romance

Step, protagonista del film di “Tre metri sopra il cielo” rientra in Italia dopo due anni trascorsi negli Stati Uniti. In questa pellicola, secondo capitolo della storia tratta dal romanzo di Federico Moccia, si ritrova a Roma con la paura nascosta di ritrovare i vecchi fantasmi e con il desiderio di andare oltre, di diventare adulto e di vivere nuove emozioni, incontrando nuovi amori. Regia di Luis Prieto, con Claudio Bigagli, Galatea Ranzi, Luigi Petrucci, Laura Chiattie Katy Louise Saunders.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Miss Bala – Sola contro tutti, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film americano d’azione del 2019 per la regia di Catherine Hardwicke, con Gina Rodriguez, Anthony Mackie, Matt Lauria, Ismael Cruz Cordova, Cristina Rodlo e Ricardo Abarca. Gloria scopre un potere che non avrebbe mai immaginato di avere e, suo malgrado, viene trascinata in un pericoloso mondo criminale. Sopravvivere richiederà tutta la sua forza e astuzia. Un film straordinario, da non perdere.

Film biografici da vedere stasera in TV

Florence, ore 21 su Premium Cinema +24 HD

Su Sky Cinema Hits, “Florence”, un film diretto da Stephen Frears con Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, Rebecca Ferguson, Nina Arianda, Neve Gachev. New York, 1944. Florence Foster Jenkins è una melomane facoltosa che si crede dotata per il canto. Fiaccata da una malattia che cova dietro le perle e nella penombra della sua stanza, Florence decide di perfezionare il suo 'talento' con un maestro compiacente. Ispirato alla vita della più famosa cantante-stonata newyorkese Florence Foster Jenkins, interpretata magistralmente dalla Streep, “Florence” è un film da vedere per trascorrere una serata piacevole.