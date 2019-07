Dal 18 luglio arriva nei cinema, con Vision Distribution, il film Vita Segreta di Maria Capasso di Salvatore Piscitelli che ne ha curato anche la sceneggiatura insieme Carla Apuzzo. La pellicola, che vede tra i protagonisti Luisa Ranieri e Daniele Russo è tratto dal romanzo omonimo dello stesso Piscicelli, edito per l’Italia da Edizioni E/O. Luisa Ranieri nel film veste i panni veste i panni di una donna intraprendente e determinata, disposta a tutto, anche a spingersi oltre la legge, per proteggere la sua famiglia e riuscire a sconfiggere le avversità, realizzando così le sue ambizioni.

Il cast

Nel cast anche Luca Saccoia, Antonio De Matteo, Nello Mascia e Marcella Spina. La fotografia è di Saverio Guarna e il montaggio di Marco Guelfi. Le musiche originali sono di Manù Bandettini.

La trama

Rimanere integri di fronte alle difficoltà della vita o percorrere pericolose scorciatoie?



Maria (Luisa Ranieri) ha sposato giovanissima un onesto lavoratore, fa l’estetista part time e ha tre figli. La sua è una vita come tante di quelle della periferia popolare di Napoli, che nella fatica quotidiana di arrivare a fine mese ti fa abituare a tutto. Quando al marito viene diagnosticata una malattia in fase terminale, Maria accetta l’aiuto di Gennaro (Daniele Russo), ricco proprietario di un autosalone. Da lui si lascia corteggiare fino a diventarne l’amante. Un giorno lui le propone di diventare partner in affari: trasporterà un carico di cocaina fino in Svizzera. Una volta divenuta vedova, il legame con Gennaro la farà precipitare in un vortice criminale, che le permetterà finalmente di vivere nuove possibilità e coronare vecchi sogni. Ma la strada scelta da Maria per la sua personale rivincita lascerà dietro di sé le sue inevitabili vittime, proprio come in una guerra che non guarda in faccia nessuno.

Il poster del film