Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 2 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 2 luglio, in TV su Sky. Commedie, drammi e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Tiramisù, ore 21:15 Sky Cinema Uno

In onda su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15, troviamo “Tiramisù”, esordio alla regia di Fabio De Luigi. Nel cast ritroviamo lo stesso De Luigi, insieme a Vittoria Puccini, Giulia Bevilacqua, Nicola Pistoia e Giovanni Esposito, con la partecipazione straordinaria di Orso Maria Guerrini e Pippo Franco. Un informatore farmaceutico scopre di poter fare carriera con l'aiuto del dolce di sua moglie. Una commedia romantica che riesce a far ridere con eleganza.

Due fidanzati per Juliette, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia romantica francese del 2017 per la regia di Eric Lavaine, con Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bamber, Anne Marvin e Sabrina Ouazani. La vita di Juliette è costellata da piccole e grandi decisioni, le quali si riveleranno però non essere il suo forte: a quarant’anni suonati preferisce delegare questo compito difficile ai genitori o alle amiche. Quando poi sulla sua strada si mettono due uomini meravigliosi, perfetti e innamorati di lei, la scelta diventerà ancora più difficile. Commedia per una serata tranquilla e in relax.

Beauty shop, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Bille Woodruff. Un film con Queen Latifah, Alicia Silverstone, Andie MacDowell, Alfre Woodard, Mena Suvari. Geena è una brava parrucchiera, ma un giorno - stanca delle continue pressioni sul lavoro - si licenzia. Geena non ha le credenziali necessarie per ottenere un prestito dalla banca, e per di più ha la pelle nera; ma, grazie ad un'improvvisa idea geniale, riuscirà ad ottenere il finanziamento e ad aprire un suo beauty-shop. Una brillante commedia tutta al femminile sul sogno del riscatto afro-americano.

My name is Tanino, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film del 2002 per la regia di Paolo Virzì, con Corrado Fortuna, Rachel McAdams, Frank Crudele, Jessica De Marco. Tanino è nato e cresciuto a Castelluzzo, provincia di Trapani. Lui è un ingenuo che si entusiasma per tutto e perde la testa per Sally, un’americana in vacanza. Quando lei riparte lui sogna di raggiungerla e cambiare vita. Un giorno qualcuno gli offre davvero questa possibilità: deve solo consegnare dei bagagli da recapitare ai parenti che vivono lì. Una piacevole commedia per una serata in relax.

Arma Letale, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Dal genio di Richard Donner con il talento di Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey e Tom Atkins. Grande classico della commedia americana: Martin Riggs è un poliziotto vedovo reduce del Vietnam con la pistola un po’ troppo facile. Viene affiancato da Roger Murtaugh, che dovrebbe tenerlo a bada. Il film è un capolavoro della cinematografia tutto da vedere, anche per la premiata colonna sonora di Eric Clapton e Michael Kamen.

Tutta colpa di Freud, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Commedia italiana del 2014 per la regia di Paolo Genovese, con Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni e Laura Adriani. Lo psicologo Francesco è rimasto il solo genitore delle sue tre figlie e si dedica con amore al suo ruolo di papà. Le tre ragazze sono però molto sfortunate in amore e avranno bisogno dei suoi consigli preziosi. Da un soggetto pensato con Leonardo Pieraccioni e Paola Mammini, una sceneggiatura leggera impreziosita da battute azzeccate.

Last Vegas, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film del 2013 con Jon Turtletaub, interpretato da Morgan Freeman, Robert De Niro, Michael Douglas, Kevin Kline. Quattro amici oltre i 60 anni decidono di godersi l’ultima notte di bagordi a Las Vegas, dove festeggeranno l’addio al celibato dell’ultimo scapolo del gruppo. Un film divertente e leggero.

Abbasso l’amore, ore 21:00 Comedy Central

Regia di Peyton Reed. Un film del 2003 con Renée Zellweger, Ewan McGregor, David Hyde Pierce, Sarah Paulson, Tony Randall. NYC 1963: Catcher Block, affermato giornalista e maschilista convinto, incontra Barbara Novak, timida scrittrice di provincia balzata all’onore delle cronache con “Down with love”, romanzo-manifesto che professa l’emancipazione della donna attraverso la rinuncia all’amore. Una commedia americana leggera e divertente, in cui gli attori si muovono con disinvoltura senza risultare caricaturali e riuscendo a far sorridere.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Where hands touch, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Amma Asante. Un film con George MacKay, Abbie Cornish, Christopher Eccleston, Amandla Stenberg, Tom Goodman-Hill. Berlino, 1944. Leyna è una ragazza tedesca di razza mista che vive nella paura a causa del colore della sua pelle. Quando incontra Lurtz, il figlio di un importante ufficiale delle SS e membro della Gioventù hitleriana, i due si innamorano. Ma la loro relazione non ha futuro. Il racconto di un amore impossibile.

Dead man walking - Condannato a morte, ore 21.00 Sky Cinema Drama

Alle ore 21.00 su Sky Cinema Drama, il film di Tim Robbins “Dead man walking - Condannato a morte” con Susan Sarandon, Sean Penn, Robert Prosky, Raymond J. Barry, R. Lee Ermey. Matthew Poncelet è nel braccio della morte in attesa dell'esecuzione. Insieme a un complice ha ucciso e violentato un ragazzo e una ragazza. Chiede di essere assistito da una suora, per avere un minimo di conforto. Film da vedere per l’importanza del tema affrontato e per la grande prova dei protagonisti, che è valsa l’Oscar a Susan Sarandon.

Sul lago dorato, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film sentimentale americano del 1981 per la regia di Mark Rydell, con Henry Fonda, Katharine Hepburn, Jane Fonda, Doug McKeon. L’ottantenne Norman Thayer si è ritirato con la moglie in una casetta sul lago. La figlia Chelsea lascia in loro custodia Billy, il ragazzino figlio del suo futuro secondo marito. Tra Norman e Chelsea i rapporti sono tesi, e con il giovane Billy le cose non vanno meglio. Gli screzi del presente si accumulano a quelli del futuro in una storia che vi conquisterà il cuore. Il film ha vinto tre Oscar e tre Golden Globe.

Film thriller da vedere stasera in TV

American Assassin, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Collection arriva “American Assassin” di Michael Cuesta, film tratto dal best seller di Vince Flynn, con Dylan O’Brien e Michael Keaton. Il vice direttore della CIA Irene Kennedy incarica il veterano della Guerra Fredda Stan Hurley di addestrare il giovane Mitch Rapp, un agente estremamente motivato che ha da poco perso la fidanzata in un attacco terroristico. La missione per evitare lo scoppio di un nuovo conflitto porterà il duo a collaborare anche con Annika, un'agente della Turchia. Un bellissimo tema, narrativamente parlando, e anche coraggioso, in un'America che fatica a valutare le conseguenze delle proprie azioni in politica interna e internazionale.

The net – Intrappolata nella rete, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Un film di Irwin Winkler, con Sandra Bullock, Jeremy Northam, Dennis Miller, Diane Baker. Un'esperta di computer, specializzata nell'individuare virus e debellarli, scopre un complesso gioco per inserire virus negli apparati più delicati dell'ormai famosissimo "Internet". Un’organizzazione che vuol distruggere l'economia americana le dà la caccia. Un vibrante thriller nel mondo dell’informatica.

Venom, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film americano del 2005 per la regia di Jim Gillespie, con Tom Hardy, Agnes Bruckner, Jonathan Jackson, Laura Ramsey. Nelle paludi di New Orleans, Ray cerca di salvare un’anziana creola da un brutto incidente. La donna però trasporta una valigia di serpenti pericolosi che contengono demoni del passato, i quali morderanno il protagonista trasformandolo in un diavolo assetato di sangue. Tom Hardy nei panni di uno dei personaggi più enigmatici della Marvel.

Conspiracy – La cospirazione, ore 21:15 Premium Cinema

Un film di Shintaro Shimosawa, nel cast: Al Pacino, Anthony Hopkins e Josh Duhamel. Ben Cahill è un giovane e ambizioso avvocato che si ritrova coinvolto in un delicato intrigo di potere tra Arthur Denning, un corrotto manager farmaceutico, e Charles Abrams, uno dei soci del suo studio legale. Quando il caso prende una svolta pericolosa, l'uomo deve cercare di scoprire la verità prima di perdere tutto. Debutto alla regia di Shimosawa con questo avvincente thriller.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Boog & Elliot - A caccia di amici, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione americano del 2006 diretto da Roger Allers e Jill Culton. Boog è un grosso grizzly addomesticato, star degli show naturalistici della ranger Beth che lo accudisce con otto pasti al giorno e una casa con tutti i confort. Un giorno, per caso, Boog salva la vita al cervo Elliot e scappa con lui nella foresta: ma qui la vita è decisamente ben diversa da quella a cui lui era abituato con Beth. Un film divertentissimo con un’importante morale ecologista. Da vedere con i bambini per una serata piacevole all’insegna del relax.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Robocop, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film cult del 1987, diretto da Paul Verhoeven, con Peter Weller e Nancy Allen. In una violenta Detroit del futuro viene costruito un cyber poliziotto invincibile utilizzando il corpo mutilato di un agente. Robocop è una macchina perfetta, finché il suo lato umano non comincia a riaffiorare. Cult assoluto degli anni '80.

