Toy Story 4: chi sono i doppiatori del cartone animato

La nuova avventura targata Pixar vede tornare sugli schermi la squadra di giocattoli più famosa del cinema: Woody, Buzz Lightyear e i loro amici sono pronti per una nuova avventura in “Toy Story 4”, nelle sale italiane dal 26 giugno. Grande attesa soprattutto per le voci che hanno doppiato i simpatici personaggi: dopo la scomparsa della voce storica del cowboy Woody, l’indimenticato Fabrizio Frizzi, il testimone è stato raccolto da Angelo Maggi.

Toy Story 4: la voce di Woody

Tanta curiosità intorno a quello che non solo è il personaggio più rappresentativo della saga di Toy Story, ma anche quello che si e trovato a essere orfano della sua voce storica: Woody. Il simpatico cowboy è stato doppiato, fin dal primo film della serie, nel 1995, da Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018. A sostituire il compianto conduttore è stato chiamato Angelo Maggi, premio Leggio d'oro 2008 come voce dell'anno e voce italiana di attori come Clive Owen, Bruce Willis, Robert Downey Jr. ma soprattutto storico doppiatore di Tom Hanks, che dà la voce a Woody in lingua originale. I fan di Fabrizio Frizzi probabilmente faranno fatica ad abituarsi e ad accettare il cambio ma è uno dei problemi ricorrenti a cui si va incontro quando il personaggio sopravvive alla sua voce. Nei titoli di coda della versione italiana è stata aggiunta una schermata con la scritta “Grazie Fabrizio”.

Toy Story 4: Buzz è ancora Massimo Dapporto

L’altro storico protagonista di Toy Story è il buffo space ranger Buzz Lightyear, che ancora una volta avrà la voce di Massimo Dapporto. L’attore, non nuovo a prestare la voce a cartoni animati e film d’animazione, doppia il personaggio fin dalla sua prima apparizione, nel 1995. Inoltre, Dapporto ha prestato la voce a Buzz anche nello spin-off “Buzz Lightyear da Comando Stellare - Si parte!”. La voce originale dello space ranger è di Tim Allen.

Toy Story 4: gli altri doppiatori

Tanti nuovi personaggi e nuove voci per “Toy Story 4”, al cinema dal 26 giugno. Uno dei nuovi giocattoli è Forky, un cucchiaio-forchetta usa e getta trasformato in un giocattolo dalla piccola Bonnie. Tony Hale, che è la voce originale, in Italia viene sostituito da Luca Laurenti. Ricompare, in questa nuova avventura, anche Bo Peep, la pastorella di porcellana presente nelle prime due puntate, vecchia fiamma di Woody. Le dà la voce Cinzia De Carolis. Duke Caboom, nuovo giocattolo motociclista sbruffone e spavaldo che nella versione originale è doppiato da Keanu Reeves, ha la voce di Corrado Guzzanti, mentre la Ballerina Volante è stata doppiata da Rossella Brescia. Completano il cast di doppiatori anche due cantanti, Benji & Fede, voci sia delle due ranocchiette nel luna park che della nuova versione del brano firmato da Randy Newman “Hai un Amico in Me” che accompagna i titoli di coda del film. La canzone era stata incisa precedentemente da Riccardo Cocciante, che in questo quarto capitolo interpreta invece il nuovo brano “Non permetto”.