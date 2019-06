Dimensioni parallele, su Sky Cinema è tutta un'altra realtà

Dal 15 giugno è disponibile on demand la collezione Dimensioni parallele , in cui la realtà quotidiana convive con dimensioni fantastiche grazie a film come Ready Player One, Donnie Darko ed Essere John Malkovich

E se la realtà non fosse solo quella che abbiamo direttamente sotto gli occhi? E se ci fosse dell’altro, qualcosa che i più non sono in grado di vedere, o che si cela dietro il velo dell’ordinario, ma che di tanto in tanto o grazie a individui speciali fa capolino nel nostro mondo, sconvolgendone le regole?

Di certo niente è come sembra nei titoli della collezione Dimensioni parallele, disponibile a partire da sabato 15 giugno su Sky On Demand e Sky Go, con una serie di film di culto che grazie a un punto di vista unico hanno messo alla prova la nostra visione delle cose.

Si va da successi recenti come Ready Player One di Steven Spielberg, ambientato in un futuro in cui la popolazione passa la maggior parte del proprio tempo all’interno di uno straordinario mondo virtuale, a grandi classici come Essere John Malkovich di Spike Jonze, il cui protagonista trova una “scorciatoia” per entrare direttamente nella testa dell’attore che dà il titolo al film, passando per cult a sorpresa come Donnie Darko di Richard Kelly, il film che lanciò la carriera dei fratelli Gyllenhaal.

Tante pellicole ognuna diversissima dalle altre, con un elemento in comune: la capacità di andare al di là della realtà "normale" delle cose. Di aprire le porte, insomma, verso infinite dimensioni parallele, varcate le quali la nostra concezione del mondo risulterà inevitabilmente alterata.

Fra i titoli disponibili on demand, oltre ai già citati Ready Player One, Essere John Malkovich e Donnie Darko, troviamo film di successo come Vanilla Sky, Pleasantville, The Illusionist, Nelle pieghe del tempo, Timeline e I visitatori.