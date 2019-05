Da un lato Natalie Portman, dall’altro Moby, le due star internazionali sono al centro dei media per una possibile relazione avuta nel passato raccontata dal cantante ma velocemente smentita dall’attrice (qui puoi trovare le foto più belle dell'attrice al Festival di Venezia).

Pochi giorni fa Moby, classe 1956, ha pubblicato “Then It Fell Apart”, una biografia in cui vengono narrati vent’anni della sua vita dal 1999 al 2009. Il libro ha attirato l’attenzione del pubblico per la parte in cui si parla della relazione con Natalie Portman. Moby ha raccontato di aver conosciuto l’attrice nel 1999 al termine di un show e di aver iniziato una relazione con l’allora ventenne star di Hollywood e successivamente terminata dopo l’innamoramento dell’attrice per un altro uomo.

La smentita di Natalie Portman

La notizia ha subito fatto il giro del mondo ma Natalie Portman, classe 1981, ha prontamente smentito tutto rilasciando una lunga intervista al magazine “Harpeers Bazar“: “Sono rimasta molto sorpresa dal sapere che lui ha trasformato il breve tempo che ci siamo conosciuti per una frequentazione perché il mio ricordo è di un uomo molto più grande di me e che si comportava in modo inquietante verso di me che mi ero appena diplomata. Lui ha detto che avevo vent’anni ma non è assolutamente vero. Ero una teenager. Avevo appena compiuto diciotto anni”.

L’attrice ha poi continuato: “Ero una sua fan e sono andata a uno dei suoi concerti appena diplomata. Ci siamo incontrati dopo lo show e lui mi ha chiesto di diventare amici. Poi lui se ne è andato in tour e io stavo lavorando alle riprese di un film, quindi siamo usciti proprio una manciata di volte prima che mi rendessi conto che lui era un uomo più grande interessato a me in modo inappropriato”.

Moby risponde all’attrice

Le parole di Natalie Portman hanno subito fatto il giro dei social così ieri Moby ha pubblicato una foto con l’attrice accompagnandola con una lunga didascalia per confermare la frequentazione: “Recentemente ho letto un articolo in cui Natalie Portman ha dichiarato di non avermi mai frequentato. Questa cosa mi ha confuso, visto che abbiamo fatto questo: frequentarci. E dopo essere usciti insieme per un po’ nel 1999 siamo rimasti amici per anni. Ammiro Natalie e rispetto la sua intelligenza e il suo attivismo. Ma, se devo essere onesto, non riesco a comprendere perché abbia voluto interpretare in modo sbagliato la realtà sul nostro, seppur breve, coinvolgimento. La storia raccontata nel mio libro “Then It Fell Apart” è precisa, con la presenza di foto a testimonianza di ciò”.

Infine il cantante ha scritto: “Rispetto assolutamente il possibile rimpianto di Natalie di essere uscita con me (a essere onesti, anch’io rimpiangerei di essere uscito con me stesso), ma ciò non altera i veri fatti della nostra breve storia d’amore”.