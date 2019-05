Film al cinema questa settimana, in uscita dal 23 al 29 maggio

Film in uscita giovedì 23 maggio

Il traditore

Esce nelle sale giovedì 23 maggio “Il traditore” di Marco Bellocchio. Unico film in concorso alla 72esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, racconta la storia di Tommaso Buscetta, uno dei più famosi capi di Cosa Nostra e collaboratore di giustizia. A dare il volto al primo pentito di mafia, uno straordinario Pierfrancesco Favino: due David di Donatello e 3 Nastri d’argento. Nei panni di Totuccio Contorno, Luigi Lo Cascio, vincitore di due David di Donatello.

L’Angelo del Male - Brightburn

Gli appassionati del genere horror non possono perdere l’uscita del film “L’angelo del male - Brightburn”, di David Yarovesky. Cosa succederebbe se un bambino proveniente da un altro mondo precipitasse sulla Terra, ma invece di diventare un supereroe si dimostrasse essere qualcosa di molto più sinistro? Un horror supereroistico con protagonisti David Denman, Elizabeth Banks, Jackson A. Dunn, Matt Jones e Meredith Hagner. Non sempre i supereroi sono buoni.

Una vita violenta

Ispirato alla vita di un giovane militante nazionalista, Nicolas Montigny, “Una vita violenta”, diretto da Thierry de Peretti è un affresco politico sulla gioventù corsa che alla fine degli anni ‘90 si invaghì dell’indipendenza. Stéphane è un giovane che nel 2001 torna da Parigi a Bastia per assistere al funerale di un amico, lì ripercorre le tappe del proprio cammino di vita, che lo hanno portato a diventare un attivista nazionalista.

Takara - La notte che ho nuotato

Sempre giovedì 23 marzo esce nelle sale italiane “Takara - La notte che ho nuotato”, una favola senza tempo diretta a quattro mani dal francese Damien Manivel e dal giapponese Kihei Igarashi. Una notte, mentre il padre esce come per andare a lavorare al locale mercato del pesce, il figlio piccolo resta insonne e si mette a giocare. Il mattino dopo, molto assonnato e con un disegno nello zaino, non va a scuola ma si avvia alla scoperta del mondo. Un film delicato e silenzioso, senza neanche un dialogo.

Forse è solo mal di mare

Opera prima di Simona De Simone, “Forse è solo mal di mare” è una commedia familiare dai toni romantici ambientata a Linosa. Francesco, ex fotografo e ora pescatore, non si dà pace dopo essere stato abbandonato dalla moglie. Vive con la figlia Anita, che sogna di lasciare l'isola per suonare il piano a Lugano. Con l’arrivo di Laura, nuova insegnante di liceo, la vita dei due cambierà. Con Francesco Ciampi, Maria Grazia Cucinotta, Beatrice Ripa, Anna Maria Malipiero.

Film in uscita lunedì 27 maggio

Dentro Caravaggio

Caravaggio è uno dei pittori più popolari dei nostri tempi e continua ad essere protagonista di libri, mostre e approfondimenti, a più di 500 anni dalla sua scomparsa. Lo scopriamo in questo docufilm prodotto da Piero Maranghi e Massimo Vitta Zelman, e diretto da Francesco Fei. Distribuito da Nexo Digital.

Film in uscita mercoledì 29 maggio

Rocketman

Dopo il successo straordinario e inatteso di “Bohemian Rhapsody”, arriva nelle sale “Rocketman” di Dexter Fletcher, il regista che ha ereditato proprio il biopic su Freddie Mercury dopo la defezione di Bryan Singer. La vita di Reginald Dwight, rockstar multimilionaria nota in tutto il mondo con il nome d'arte di Elton John. Lo stesso artista inglese ha prodotto il film e ha preso parte alla sceneggiatura. A vestire i suoi panni, Taron Egerton.