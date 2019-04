Film stasera in TV: da non perdere oggi, sabato 27 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Taken: la vendetta, 21:15 su Sky Cinema Uno

Film d’azione del 2012 diretto da Olivier Megaton e sceneggiato da Luc Besson, con Liam Neeson, Maggie Grace e Famke Janssen. È passato oltre un anno da quanto Bryan, agente governativo in pensione, ha salvato la figlia dal rapimento nei bassifondi di Parigi. Ancora scosso, accetta di fare un viaggio a Istanbul con la famiglia, dove incontrerà una nuova prova che metterà di nuovo in pericolo la sua bambina. Un film adrenalinico che vi terrà incollati al divano fino all’ultimo secondo.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Kung Fu Panda, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Regia di Mark Osborne e John Stevenson. Po è un giovane panda il cui padre gestisce un piccolo ristorante. Fa il cameriere ma sogna di poter essere un eroe del kung fu. Un giorno, in seguito a una predizione che lo vedrebbe come l'eletto Guerriero Dragon, viene associato alla scuola del Maestro Shifu, dove ha modo di incontrare i suoi idoli. Una deliziosa favola per tutta la famiglia, dedicata ai più piccoli ma con contenuti che piaceranno molto anche ai genitori.

La Sirenetta 3 – Quando tutto ebbe inizio, ore 21 su Sky Cinema Family

Film d’animazione americano del 2008 della Disney, per la regia di Peggy Holmes. Molto tempo prima che Ariel incontrasse il principe Eric e decidesse di lasciare gli Abissi per stare con lui sulla terra, nel regno di Atlantica vigeva un divieto che nessuno osava violare. Dopo la morte della regina Athena, re Tritone aveva infatti bandito la musica ma, dopo 10 anni, Ariel ha tutta l’intenzione di riportare l’armonia nel regno.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Godzilla, ore 21 su Sky Cinema Action

Alle 21:15 su Premium Cinema, “Godzilla”, un film di Roland Emmerich con Jean Reno, Matthew Broderick, Maria Pitillo, Hank Azaria, Kevin Dunn. Un peschereccio giapponese viene urtato da un misterioso ostacolo vagante nel mare e cola a picco. L’unico superstite è il cuoco di bordo che, ricoverato in ospedale, non fa che ripetere la parola "Gojira". Dopo la distruzione di un villaggio di pescatori a Panama, si rinvengono le impronte di un gigantesco rettile, Godzilla. Il mostro viene dal mare ed è generato dalla mutazione del DNA di un rettile esposto alle radiazioni di un test atomico. Remake del classico giapponese, anche se con poco ritmo, riesce ad appassionare lo spettatore.

The Final Cut, ore 21 su Sky Cinema Suspense

Film del 2004 per la regia di Omar Naim, con Robin Williams, Mira Sorvino, Jim Caviezel e Thom Bishops. In un futuro non identificato, il chip ZOE che viene installato nel cervello dei neonati facoltosi registra tutto quello che accade nelle loro vite. Quando si muore, le riprese vengono poi montate in un “Rememory”. Alan, uno dei migliori montatori su piazza, viene perseguitato da alcune immagini che ha visto nel suo lavoro.

Perché te lo dice mamma, ore 21 su Sky Cinema Romance

Commedia americana del 2007 per la regia di Michael Lehmann, con Diane Keaton, Mandy Moore, Gabriel Macht, Tom Everett Scott e Lauren Graham. Daphne ha 3 figlie: Maggie, psicologa, Mae, sexy e irriverente e la piccola Milly, insicura e dolce. Onde evitare che quest’ultima commetta i suoi stessi errori, Daphne decide di scegliere per lei l’uomo perfetto, e per farlo mette un annuncio su internet. Quando Milly lo scopre, però, non la prende molto bene. Humor per tutta la famiglia.

Film drammatici da vedere stasera in TV

A Family Thing, ore 21 su Sky Cinema Drama

Un film di Richard Pearce. Con Robert Duvall, James Earl Jones, Michael Beach. Earl Pilcher Jr. vive tranquillamente in Arkansas con la moglie e le figlie. Quando sua madre muore gli lascia una lettera nella quale gli spiega di non essere suo figlio naturale, ma di averlo adottato quando la vera madre, una donna di colore, morì subito dopo il parto. In più, ha un fratello, Ray, e gli chiede di andarlo a visitare a Chicago. Un toccante dramma familiare scritto da Billy Bob Thornton insieme a Tom Epperson, un piccolo film intimistico di notevole impatto emotivo.

Napoli Velata, ore 21:10 su Premium Cinema +24 HD

Film drammatico italiano del 2017 per la regia di Ferzan Özpetek, con Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra e Biagio Forestieri. In una Napoli tra magia, sensualità, ragione e follia, Adriana si trova ad una festa quando incrocia lo sguardo seducente di Andrea, giovane, attraente e sicuro di sé. Lei non riesce a sottrarsi e i due trascorrono la notte insieme, per poi innamorarsi. Ma Adriana verrà presto coinvolta in un delitto misterioso e inquietante che la porterà ad esplorare la sua indole e il lato più oscuro della sua personalità Un film da non perdere.

Un appuntamento per la Sposa, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico del 2016 per la regia di Rama Burshtein, con Noa Koler, Amos Tamam, Oz Zehavi e Irit Sheleg. Michal ha 32 anni. Da dodici, ha abbracciato la fede e ora sta per sposarsi. Un mese prima della cerimonia, durante i preparativi, il futuro sposo le confessa di non essere più innamorato di lei. Michal è sconvolta ma non vuole tornare single: avrà un mese di tempo per mettersi alla prova, tra delusioni e appuntamenti, e riuscire a sposarsi.

Film commedia da vedere stasera in TV

Generazione 1000 euro, ore 21 su Sky Cinema Comedy

Un film di Massimo Venier con Alessandro Tiberi, Valentina Lodovini, Carolina Crescentini, Paolo Villaggio, Francesco Mandelli. Giovani neolaureati si confrontano con la dura realtà del precariato. Matteo è un genio della matematica ma lavora come responsabile marketing, Francesco è un aspirante regista. Una commedia leggera e delicata sulla condizione comune a tanti trentenni.

Third Person, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film drammatico americano del 2013 per la regia di Paul Haggis, con Liam Neeson, Maria Bello, Mila Kunis, Kim Basinger, Adrien Brody e Olivia Wilde. Michael è uno scrittore che vive a Parigi, reduce del divorzio dalla moglie. Un giorno riceve visita dall’amante, ambiziosa giornalista che sogna di esordire nella narrativa A New York un’ex attrice vuole la custodia di suo figlio mentre a Roma Sean, uomo d’affari, si innamora di una nomade. Tre storie di amore, passione e tradimento ambientate in tre parti del mondo molti diverse, con tutte le analogie del caso.

La leggenda di Al, John & Jack, ore 21:10 su Premium Cinema Comedy

Un’indimenticabile commedia italiana del 2002 del famoso tri comico Aldo, Giovanni e Giacomo, nei panni dei tre killer mafiosi italo-americani: Al, John e Jack. I tre sono piuttosto imbranati e i pasticci che combinano sono una continua fonte di imbarazzo per il boss che li ha ingaggiati. Un giorno, però, commettono un errore di troppo e sono costretti a nascondersi per non essere uccisi dalla mafia, mentre Al perde la memoria.

Buongiorno papà, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Commedia italiana del 2013 per la regia di Edoardo Leo, con Raoul Bova, Marco Giallini, Edoardo Leo, Nicole Grimaudo. Andrea ha 38 anni e vive la sua vita da single in maniera molto superficiale, dedicandosi soprattutto al lavoro in un’agenzia di product placement. Un giorno, un amico gli presenta Layla, stravagante ragazza di 17 anni che sostiene di essere sua figlia e non ha alcuna intenzione di lasciarlo stare. Una commedia piacevolissima, da gustare con tutta la famiglia.

Film horror da vedere stasera in TV

It, ore 21:15 su Premium Cinema

Horror americano di Andreas Muschietti con Finn Wolfhard, Bill Skarsgard, Nicholas Hamilton, Javier Botet, Jaedeon Liberher e Steven Williams. In una piccola cittadina del Maine, un Gruppo di sette ragazzini si trova faccia a faccia col malefico clown Pennywise che da molti anni, ormai, perseguita la loro piccola città. Ispirato all’omonimo romanzo di Stephen King.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Interstellar, ore 21 su Premium Cinema Energy

Film fantascientifico americano del 2014 per la regia di Christopher Nolan, con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain e David Gyasi. In un futuro prossimo, la Terra è devastata da continue tempeste di sabbia e da una piaga che ha distrutto quasi tutte le coltivazioni, eccetto il mais. Cooper è un ex astronauta della NASA che ha dovuto dedicarsi alla coltivazione del mais per sopravvivere, ma non demorde: presto avrà inizio il suo viaggio interstellare alla ricerca di un pianeta dove l’umanità possa ricominciare da capo. Un film di un certo spessore introspettivo e un acclamato successo.



