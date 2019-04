I migliori film di Rebecca Ferguson

Famosa per il ruolo di Elizabeth Woodville nella miniserie "The White Queen", Rebecca Ferguson è apparsa anche nel film del 2014 "Hercules" e ha interpretato Ilsa Faust nel film del 2015 "Mission: Impossible - Rogue Nation". Nel 2017 ha recitato nel celebre musical "The Greatest Showman", ora è al cinema con “Il ragazzo che diventerà re”. Diretto da Joe Cornish, il film racconta la storia di Alex, un ragazzo di dodici anni che scopre la spada Excalibur e riesce ad estrarla. Da quel momento ottiene gli incredibili poteri della spada e cerca di risolvere i suoi problemi, ma non ha fatto i conti con l’arrivo dal Medioevo di Morgana. In questa moderna versione della leggenda di Re Artù, a interpretare il mago Merlino è Patrick Stewart. Questi i sei film più famosi della carriera di Rebecca Ferguson:

Hercules: il guerriero

Mission: Impossible – Rouge Nation

Florence

The Greatest Showman

Life – Non oltrepassare il limite

L’uomo di neve

Hercules: il guerriero (2014)

Basata sulla graphic novel Hercules: La guerra dei Traci, “Hercules: il guerriero” ha tra i protagonisti anche Rebecca Ferguson nel ruolo di Ergenia. La pellicola offre una prospettiva nuova sui miti classici con Hercules, figlio di Zeus e una mortale, che è il primo propagatore della propria leggenda, conscio che più è temuto, più potrà vincere battaglie. Dwayne Johnson è perfetto come il leggendario eroe del mito greco.

Mission: Impossible - Rouge Nation (2015)

Tom Cruise interpreta il suo solito ruolo dell'agente FMI Ethan Hunt nell’ennesimo capitolo di Mission Impossible. I personaggi di questo film sono analizzati in maniera più approfondita rispetto al passato e Rebecca Ferguson interpreta Ilsa Faust, la misteriosa nuova femme fatale le cui motivazioni non sono mai chiare al pubblico. È probabilmente uno dei film più importanti per la carriera di Rebecca Ferguson dove interpreta un ruolo di rilievo.

Florence (2016)

“Florence” è un film divertente ed edificante con un’ottima interpretazione da parte della maggior parte del cast. Dietro il divertimento e l'intrattenimento c’è lo straordinario messaggio che l'amore arriva in molte forme ed espressioni differenti. L'amore platonico tra Florence e suo marito mostra che il vero amore può esistere senza sesso. Meryl Streep è abilmente supportata da Simon Helberg e Rebecca Ferguson.

The Greatest Showman (2017)

Hugh Jackman offre una prestazione eccellente, tutto il cast di “The Greatest Showman” è stellare e rappresenta la chiave del successo di questo musical. Rebecca Ferguson nei panni di Jenny Lind fa sentire la sua presenza. I costumi sono eccezionali. Un film da vivere insieme alla famiglia che racconta la storia Phineas Taylor Barnum in un turbinio eccessi, frenesie e canzoni in uno spettacolo a ritmo circense.

Life – Non oltrepassare il limite (2017)

“Life” è un avvincente thriller di fantascienza visivamente brillante e caratterizzato dalle interpretazioni di Jake Gylenhall, Ryan Reynolds e Rebecca Ferguson. La pellicola cinematografica racconta la storia di un gruppo di scienziati che fa una scoperta incredibile in grado di poter rivoluzionare la loro vita e quella dell'umanità.

L’uomo di neve (2017)

Adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del premiato autore norvegese Joe Nesbø, “L’uomo di neve” racconta la storia di ragazzo che viene abbandonato da un padre violento e insensibile, mentre la madre si suicida: con lui resterà solo un pupazzo di neve, inquietante presagio di orrore e infelicità. Un poliziotto della Omicidi riceve un messaggio scritto da un certo "uomo di neve", che ha tutta l'aria di una minaccia incombente. Rebecca Ferguson interpreta Katrine Bratt, una giovane poliziotta decisa a vendicarsi dell'industriale Arve Støp.