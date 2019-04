La nuova lineup dei canali Sky Cinema continua ad offrire sempre il meglio della programmazione cinematografica nazionale e internazionale. I nuovi canali tematici rendono l’esperienza di navigazione più veloce e intuitiva ed è ancora più semplice scegliere il film da guardare. Sky Cinema Collection è il canale dedicato alle rassegne e alle collezioni tematiche e nella programmazione sono comprese le saghe più popolari ma anche i film vincitori di premi e rassegne cinematografiche importanti. Inoltre, dal 15 aprile il canale dedica l’intera programmazione ai migliori film d’animazione.

100% Animation: i migliori film d’animazione

Dal 15 al 28 aprile Sky Cinema Collection presenta oltre 50 titoli scelti tra i migliori film d’animazione di sempre. In prima serata, alle 21:15 il canale si accende di colore con pellicole dedicate a tutta la famiglia, con un occhio di riguardo ai più piccoli. Si passa dall’ormai classico SHREK, di cui vedremo tutti i film della saga, a CARS 3, con Saetta McQueen che sfida il modernissimo bolide Jackson Storm con l'aiuto di Sally e Cricchetto. Non solo animazione classica ma anche l’animazione con creature in plastilina filmate in stop-motion, come I PRIMITIVI o SHAUN, VITA DA PECORA - IL FILM. E ancora DRAGON TRAINER, nato dai creatori di SHREK, o il vincitore dell’Oscar e del Golden Globe 2018 COCO. Segnaliamo anche HOTEL TRANSYLVANIA 3 – UNA VACANZA MOSTRUOSA in prima visione tv in contemporanea anche su Sky Cinema Uno. KUNG FU PANDA e KUNG FU PANDA 2 ci portano nel mondo del simpatico panda Po alle prese con le arti marziali. Un altro animale, stavolta un toro, è il protagonista del film candidato agli Oscar nel 2018 FERDINAND. E ancora le simpatiche avventure di un orso e un cervo, protagonisti di BOOG & ELLIOT A CACCIA DI AMICI. Tutti i film sono disponibili anche On Demand nella collezione 100% ANIMATION.

100% Animation: la programmazione dal 15 aprile

Si parte lunedì 15 aprile alle 21:15 con SHAUN, VITA DA PECORA - IL FILM, dai creatori di "Wallace & Gromit" il film d'animazione tratto dalla serie tv. Martedì 15 aprile è il turno di EMOJI - ACCENDI LE EMOZIONI, un coloratissimo film d’animazione ambientato all’interno di uno smartphone. Mercoledì 16 aprile in prima serata c’è invece IL GATTO CON GLI STIVALI, spin-off della saga di SHREK con protagonista il celebre felino. Giovedì 18 aprile è la volta di SHERLOCK GNOMES, divertente sequel di GNOMEO E GIULIETTA dal regista di KUNG FU PANDA. Venerdì 19 aprile arriva il pluripremiato COCO, uno spettacolare film d’animazione targato Disney e Pixar vincitore di Oscar e Golden Globe. Sabato 20 aprile arrivano I PRIMITIVI, avventura tutta preistorica dai creatori di GALLINE IN FUGA. La settimana si conclude con DRAGON TRAINER, capolavoro d’animazione in prima serata domenica 21 aprile.

Le prime serate di Sky Cinema Collection 100% Animation cominciano tutte alle 21:15. Il canale Sky è il 303.