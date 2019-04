Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 3 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film di fantascienza da non perdere stasera in tv

The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Un indimenticabile film di fantascienza del 2004, che ti terrà inchiodato davanti allo schermo. Regia di Roland Emmerich con Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Mihok, Jay O. Sanders, Sela Ward. Gli avvertimenti di un climatologo sull’arrivo di una nuova era glaciale vengono ignorati. Ma quando un’immane tempesta si abbatte su New York, la fine dell’umanità sembra inevitabile.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Cosa dirà la gente, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2017, diretto da Iram Haq, con Sheeba Chaddha, Phet Mahathongdy, Adil Hussain e Lalit Parimoo. Nisha ha sedici anni e una doppia vita. In famiglia è una perfetta figlia di pachistani. Fuori casa è una normale ragazza norvegese. Quando però il padre la sorprende in casa di notte in compagnia del suo ragazzo, i genitori e il fratello si organizzano per portarla, contro la sua volontà, in Pakistan per affidarla a una zia. In un Paese che non ha mai conosciuto Nisha è costretta ad adattarsi alla cultura da cui provengono suo padre e sua madre.

Finché c’è prosecco c’è speranza, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2017 con Roberto Citran, Gisella Burinato, Rade Serbedzija, Giuseppe Battiston, Vitaliano Trevisan e la regia di Antonio Padovan. Il conte Desiderio Ancillotto è proprietario di un vasto terreno dedicato alle vigne e di una gran bella villa, ma il suo modo di lavorare la terra, senza pesticidi e facendo riposare parte del terreno, è considerato da altri una pessima strategia d'affari. Ancillotto si suicida, però è comunque al centro delle indagini quando iniziano a venire uccise persone legate al cementificio che lui riteneva inquinasse la zona. A investigare sul caso c’è l'ispettore Stucky, che con il suo fare placido e pacioso cerca di conquistare la chiusa gente del posto per arrivare alla verità.

Ho cercato il tuo nome, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2012 con Zac Efron, Blythe Danner, Jay R. Ferguson, Adam LeFevre, Lily Rabe e la regia di Scott Hicks. Un marine sopravvissuto a tre missioni in Iraq attribuisce la propria buona sorte alla foto di una sconosciuta che egli porta sempre con sé. Tornato in patria decide di cercare la donna di cui si innamora inevitabilmente.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

Ghost Rider, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film d’azione del 2007 con Peter Fonda, Laurence Breuls, Nicolas Cage, Brett Cullen, Sam Elliott e la regia di Mark Steven Johnson. Johnny Blaze ha fatto un patto con il diavolo, letteralmente. Stuntman infallibile con la sua motocicletta, è costretto, per salvare il padre, a stringere un accordo faustiano con il maligno: in suo nome dovrà affrontare demoni e malvagi di ogni sorta, ma anche Lucifero può essere sconfitto e la maledizione messa a vantaggio dei deboli e degli innocenti.

Le regole della truffa, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2011 diretto da Jeffrey Tambor, Curtis Armstrong, Patrick Dempsey, Ashley Judd, Mekhi Phifer e la regia di Rob Minkoff. Un uomo arriva allo sportello di una banca per farsi cambiare dei soldi in taglio piccolo, piccolissimo. Mentre un'avvenente cassiera lo sta servendo, il locale è messo sotto assedio da due diverse bande di rapinatori giustamente sorprese della reciproca presenza. Messi in chiaro i propri campi d'azione, il gruppo di hacker dotato di sofisticate tecnologie che mira al caveau e la coppia di delinquenti con l'intenzione di scassinare il bancomat dovranno vedersela con il singolare personale bancario bloccato all'interno, ma soprattutto con l'agitato cliente rimasto senza medicine.

Jason Bourne, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Film d’azione diretto da Paul Greengrass, con Vincent Cassel, Tommy Lee Jones, Matt Damon, Julia Stiles e Riz Ahmed. Nicky Parsons, ex-agente della CIA, si infiltra in un ritrovo di hacker a Reykjavik per penetrare nei segreti dell’intelligence statunitense. Così facendo, recupera quello che forse è il tassello mancante nella ricostruzione delle origini di Jason Bourne, uomo trasformato in una sorta di macchina omicida in seguito a un esperimento della CIA. Nicky riesce a contattare Bourne, datosi alla macchia, e l'incontro tra i due attira subito le attenzioni dei vertici di Langley, determinata a eliminare entrambi.

Film commedia da non perdere stasera in tv

I pinguini di Mr. Popper, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un’esilarante commedia con Jim Carrey, Angela Lansbury, Carla Gugino, Philip Baker Hall, Olga Merediz e la regia di Mark Waters. Dopo aver conosciuto suo padre soprattutto via radio attraverso i racconti delle sue avventure dai quattro angoli del pianeta, Tom Popper è cresciuto ed è diventato a sua volta un padre assente per i suoi due figli. La sua principale preoccupazione è il suo lavoro come agente immobiliare di lusso e la possibilità di diventare il quarto presidente della società più importante di Manhattan. Impegnato ad acquistare il celebre Tavern on the Green di Central Park per ottenere l'agognata promozione, Popper apprende che suo padre è morto durante una spedizione in Antartide e che gli ha lasciato in eredità un gruppo di pinguini. La convivenza con i pennuti non si rivela affatto semplice, ma ancor meno semplice pare il tentativo di liberarsene.

La cosa più dolce..., ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Una divertentissima commedia del 2002 con Cameron Diaz, Jason Bateman,Christina Applegate, Selma Blair, Thomas Jane e la regia di Roger Kumble. Christina Walters, trentenne pubblicitaria di San Francisco, ha una sola regola in amore: sfruttare gli uomini che le passano a tiro e che conquista grazie alla sua avvenenza, senza mai sognarsi di impostare una storia più seria. Una sera incontra in discoteca Peter e ne perde le tracce subito dopo. Eppure sente che qualcosa di diverso sta scattando dentro di lei. Così, parte per cercarlo insieme all’amica del cuore Courtney, avendo come unica indicazione il luogo del matrimonio del fratello. La situazione rischierà di precipitare.

Ti stimo fratello, ore 21:15 Premium Cinema

Un’esilarante commedia all’italiana del 2012, diretta da Paolo Uzzi e Giovanni Vernia, con Maurizio Micheli, Diego Abatantuono, Paolo Sassanelli e Bebo Storti Albertino. Giovanni, ingegnere elettronico fresco di laurea, lascia Genova per Milano, presto raggiunto da Jonny, gemello diverso col vizio della house music. Un film perfetto per una serata rilassante all’insegna del divertimento.

Tiramisù, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Prima commedia diretta e interpretata da Fabio De Luigi, con Vittoria Puccini, Giulia Bevilacqua, Nicola Pistoia e Giovanni Esposito e con la partecipazione straordinaria di Orso Maria Guerrini e Pippo Franco. Un informatore farmaceutico scopre di poter fare carriera con l'aiuto del dolce di sua moglie. Una commedia romantica che riesce a far ridere con eleganza.

Film thriller da non perdere stasera in tv

Nella mente del serial killer, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Un intrigante thriller del 2004 con Christian Slater, Val Kilmer, Jonny Lee Miller, Kathryn Morris e la regia di Renny Harlin. Su un’isola lontana, l’FBI tiene un programma di addestramento per la divisione degli psicologi, chiamata profiler, usata per catturare i serial killer. Ma l’addestramento va in fumo quando un gruppo di sette giovani agenti scopre che uno di loro è un serial killer.

La spia - A Most Wanted Man, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film thriller diretto da Anton Corbijn con Philip Seymour Hoffman, Robin Wright, Rachel McAdams, Willem Dafoe. Ad Amburgo e all'indomani degli attentati terroristici dell'undici settembre, Issa Karpov, un povero diavolo di origine russo-cecena, approda nel porto deciso a recuperare il denaro che suo padre, uno spietato criminale di guerra, ha accumulato impunemente.

Film romantici da non perdere stasera in tv

Cocktail, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film romantico del 1988, diretto da Long Ching Herman Yau, con Candy Lo, Eric Kot, Bobo Chan, Lawrence Cheng e Wing Yin Cheung.Dopo aver lasciato l’esercito, il giovane ambizioso Brian Flanagan cerca un lavoro a New York. Senza una specializzazione, trova soltanto un lavoro part-time come Barman. Il boss Douglas Koglan inizia a introdurlo nei segreti del mestiere e ben presto il duo diviene la più famosa coppia di barman di Manhattan. Spinto dall’inatteso successo, Brian inizia a pensare di aprire un proprio locale e, per metter da parte i soldi necessari, si trasferisce in Giamaica dove la professione è ben retribuita. Qui si innamora di Jordan, una giovane attraente artista americana. Ma Brian non è insensibile al fascino femminile e si metterà nei guai.

Film horror da non perdere stasera in tv

Unfriended, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Per gli amanti dei film horror una pellicola ricca di suspense e colpi di scena. La pellicola è girata in forma di documentario, che inizia quando, durante una chat, sei ragazzi ricevono un messaggio da un'amica morta un anno prima. Regia di Levan Gabriadze, con Courtney Halverson, Jacob Wysocki, Will Peltz, Matthew Bohrer e Heather Sossaman.

