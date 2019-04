Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 2 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 2 aprile, in TV su Sky. Commedie, thriller e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Tiramisù, ore 21:15 Sky Cinema Uno

La programmazione d’aprile di Sky Cinema Uno continua con “Tiramisù”, esordio alla regia di Fabio De Luigi. Nel cast ritroviamo lo stesso De Luigi, insieme a Vittoria Puccini, Giulia Bevilacqua, Nicola Pistoia e Giovanni Esposito, con la partecipazione straordinaria di Orso Maria Guerrini e Pippo Franco. Un informatore farmaceutico scopre di poter fare carriera con l'aiuto del dolce di sua moglie. Una commedia romantica che riesce a far ridere con eleganza.

Lezioni di cioccolato, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Diretto da Claudio Cupellini, con Luca Argentero, Violante Placido e Neri Marcorè. Insensibile e senza scrupoli, Mattia è un cinico imprenditore che si ritrova improvvisamente a far fronte ai ricatti di uno sfortunato operaio egiziano, caduto da un tetto e costretto al gesso dalla vita in su. Ragione del ricatto, un concorso da cioccolataio da frequentare sotto mentite spoglie. Film da vedere per tempi comici e un cast davvero affiatato.

Qualcosa di troppo, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Audrey Dana (“11 Donne a Parigi”, “Welcome”) dirige e interpreta una commedia surreale e stravagante. Jeanne è convinta di poter ricucire il rapporto col marito con la terapia di coppia, fino a quando lui le rivela che aspetta un figlio da un’altra. Jeanne cade quindi in depressione e, come se non bastasse, un giudice accorda loro l’affido alternato dei figli. Un giorno, però, la sua vita ha una svolta inaspettata: Jeanne si sveglia improvvisamente con l’organo sessuale maschile al posto di quello femminile. Irriverente commedia francese.

Poveri ma ricchi, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Fausto Brizzi. Un film con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro. La famiglia Tucci vive modestamente a Torresecca, un piccolo paesino. Danilo, il padre, intreccia mozzarelle, Loredana, la madre, è casalinga, la figlia Tamara fa la cassiera al supermercato, Marcello, lo zio, è un disoccupato cronico. Ma i Tucci si vogliono bene e sono una famiglia unita. Quando vincono 100 milioni di euro alla lotteria si trasferiscono in blocco in un hotel 5 stelle a Milano. Basato su una commedia francese di successo, “Les Tuche”, il film è una commedia all’italiana gradevole e divertente e con un cast affiatato.

Guida per la felicità, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Isabel Coixet, con Ben Kingsley, Patricia Clarkson, Grace Gummer, Jake Weber. Wendy, una egocentrica critica letteraria di New York, è spiacevolmente colta di sorpresa quando il marito la lascia per un'altra donna. Arrabbiata con tutti gli esseri umani di sesso maschile, si sente tradita da chiunque la circondi e si rinchiude in se stessa. Tra le nuove abitudini con cui deve imparare a convivere vi è anche quella di provvedere ai propri spostamenti, dal momento che era sempre il marito ad accompagnarla ovunque. Decide allora di prendere la patente, e così incontrerà il suo istruttore Darwan: i due si aiuteranno a vicenda nel dare una nuova direzione alle loro esistenze. Film delicato e piacevole, con il premio Oscar Ben Kingsley nel ruolo di un tassista indiano che impartirà lezioni di guida, e di vita, a una donna in difficoltà.

Space Jam, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film del 1996 per la regia di Joe Pytka, con Theresa Randle, Michael Jordan, Wayne Knight, Manner Washington, Eric Gordon. Sul pianeta dei Nerdlucks il Luna Park sta per fallire per mancanza di nuovi divertimenti. Un extraterrestre decisamente cattivo rapisce così i principali personaggi dei cartoon Warner per portarli sul suo pianeta. Sarà un incontro di basket che si deciderà all'ultimo secondo a risistemare le cose. A guidare la riscossa dei personaggi animati un Michael Jordan in carne ed ossa. Un film riuscito e divertente, da vedere con tutta la famiglia.

Mr. Crocodile Dundee, ore 21:00 Comedy Central

Un film di Peter Faiman, con John Meillon, Paul Hogan, Linda Kozlowski, Mark Blum. Siamo in Australia, una giovane giornalista newyorkese giunge nella savana per conoscere il cacciatore di cui ha sentito parlare per fare un servizio per il suo giornale. Il genuino cacciatore non finisce mai di stupirla e lei, dopo un viaggio ricco di sorprese, se lo porta a New York. Qui, Dundee continua a vivere nella metropoli come viveva nelle savane creando una serie di divertenti incidenti. Avventura e commedia si sovrappongono in questo film di produzione australiana che ha decretato il successo di Paul Hogan.

Film thriller da vedere stasera in TV

La spia - A Most Wanted Man, ore 21:15 Sky Cinema Due

Diretto da Anton Corbijn con Philip Seymour Hoffman, Robin Wright, Rachel McAdams, Willem Dafoe. Ad Amburgo e all'indomani degli attentati terroristici dell'undici settembre, Issa Karpov, un povero diavolo di origine russo-cecena, approda nel porto deciso a recuperare il denaro che suo padre, uno spietato criminale di guerra, ha accumulato impunemente. Una spy story che predilige l’introspezione all’azione, da vedere.

The Vault – Nessuno è al sicuro, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film del 2017 per la regia di Dan Bush, con James Franco, Taryn Manning, Francesca Eastwood e Scott Haze. Nel tentativo di salvare la vita del fratello, le due sorelle organizzano una rapida in banca: quando si rendono conto che i soldi non sono abbastanza, capiscono di dover scendere nel caveau, dove forze misteriose e malvagie si annidano e attendono le loro vittime. “The Vault” è un film adrenalinico e ben orchestrato, da non perdere per una serata da brivido.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Robocop, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film cult del 1987, diretto da Paul Verhoeven, con Peter Weller e Nancy Allen. In una violenta Detroit del futuro viene costruito un cyber poliziotto invincibile utilizzando il corpo mutilato di un agente. Robocop è una macchina perfetta, finché il suo lato umano non comincia a riaffiorare. Cult assoluto degli anni '80 per la collezione Heroes di Sky Cinema Collection.

Spiders, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Un film di Gary Jones, con Lana Parrilla, Josh Green, Nick Swarts. Un frammento di un satellite russo precipita dallo spazio a New York. Enormi ragni famelici cominciano una caccia alluomo senza tregua. Ritmo incalzante e ironia. Tra le interpretazioni, segnaliamo la prova di Mark Phelan nel ruolo del cattivissimo agente Gray.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Stardust, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Matthew Vaughn, film del 2007 con Claire Danes, Ian McKellen, Bimbo Hart, Alastair MacIntosh, David Kelly. Da qualche parte nell'Inghilterra vittoriana c'è un muro di mattoni che separa il villaggio reale di Wall da Stormhold, una città fantastica governata da un re malvagio e abitata da streghe e creature magiche. Al di qua del muro vive Tristan, un giovane garzone che sogna l'avventura e il grande amore. Il ragazzo decide di attraversare il muro per donare una stella alla ritrosa Victoria. La stella, Yvaine, è una fanciulla luminosa precipitata dal cielo alla morte del sovrano. Il suo cuore immacolato è bramato da Lamia, una strega crudele che vorrebbe strapparlo e divorarlo per riconquistare la giovinezza. Sul petto di Yvaine batte il rubino che permetterebbe ai sette principi, rivali e litigiosi, di regnare su Stormhold. Braccata dai desideri dei malvagi, spetterà a Tristan proteggere lo splendore di Yvaine. Tratto dal romanzo illustrato di Neil Gaiman e Charles Vess, “Stardust” è la favola che tutti vorrebbero leggere e anche vedere, visti i grandiosi effetti speciali del film.

Film d’azione da vedere stasera in TV

XXX, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un film di Rob Cohen con Vin Diesel, Asia Argento, Samuel L. Jackson. Xander Cage è uno specialista di sport estremi, le cui imprese sono conosciute in tutto il mondo. Trovandosi nei guai con la legge, la CIA gli propone la libertà in cambio della sua collaborazione in una pericolosa impresa. Scene d’azione spettacolari e battute fulminanti per il primo film "americano" di Asia Argento.

Jason Bourne, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Paul Greengrass, con Vincent Cassel, Tommy Lee Jones, Matt Damon, Julia Stiles e Riz Ahmed. Nicky Parsons, ex-agente della CIA, si infiltra in un ritrovo di hacker a Reykjavik per penetrare nei segreti dell’intelligence statunitense. Così facendo, recupera quello che forse è il tassello mancante nella ricostruzione delle origini di Jason Bourne, uomo trasformato in una sorta di macchina omicida in seguito a un esperimento della CIA. Nicky riesce a contattare Bourne, datosi alla macchia, e l'incontro tra i due attira subito le attenzioni dei vertici di Langley, determinata a eliminare entrambi. Matt Damon torna a vestire i panni di Jason Bourne in un nuovo avvincente episodio della saga.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Little fish – Fuga dall’incubo, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Rowan Woods. Un film con Cate Blanchett, Sam Neill, Hugo Weaving, Martin Henderson, Noni Hazlehurst, Dustin Nguyen. Tracey Heart ha 32 anni e un passato da eroinomane. Rifarsi una vita non è facile per lei, la famiglia non l'aiuta. Come se non bastasse, questo precario equilibrio è messo a dura prova quando il suo ex ragazzo, Jonny, torna nella sua vita, e cerca di convincerla a entrare in affari con lo spacciatore Bradley "The Jockey" Thompson. Cate Blanchett e Sam Neill in una storia sulla dipendenza dalla droga.

Pensieri pericolosi, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Regia di John N. Smith. Un film con Michelle Pfeiffer, George Dzundza, Courtney B. Vance. Dopo 9 anni nei Marines e un tragico evento alle spalle, una donna accetta di insegnare in una classe frequentata da teppisti. Invece di arrendersi troverà il modo per conquistarli. Dal romanzo di LouAnne Johnson, un film piacevole, con Michelle Pfeiffer sempre molto credibile in qualsiasi ruolo.

Film musical da vedere stasera in TV

Mamma mia! Ci risiamo - 1ª TV, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

“Mamma mia! Ci risiamo”, sequel del celebre musical. Regia di Ol Parker, con Meryl Streep, Amanda Seyfried, Lily James, Pierce Brosnan, Colin Firth, Andy Garcia, Christine Baranski, Dominic Cooper. Impegnata a rimodernare l'hotel di famiglia, Sophie ripercorre la vita di sua madre. Sequel del celeberrimo musical diretto da Phyllida Lloyd, il film porta in scena molti brani degli Abba che non avevano trovato posto in prima battuta. Cast spettacolare.

Film documentari da vedere stasera in TV

Free Solo - Sfida estrema, ore 20:55 National Geographic e ore 21:00 Nat Geo Wild e Nat Geo People

Regia di Jimmy Chin ed Elizabeth Chai Vasarhelyi. Un documentario che racconta una delle incredibili imprese dello scalatore Alex Honnold, specializzato nel free solo. Il film ha vinto il premio Oscar nel 2019 come “Miglior documentario”.

