Diretto da David F. Sandberg, Shazam! è il settimo film del DC Extended Universe. E ha per protagonista il personaggio dei fumetti DC Comics Capitan Marvel, ora chiamato Shazam, a cui dà il volto Zachary Levi.

Shazam!: la data di uscita



Il primo teaser trailer della pellicola viene proiettato al San Diego Comic-Con International il 21 luglio 2018 e poi diffuso successivamente online. L’uscita nelle sale è, invece, a partire da aprile (il cinque per quelle statunitensi e il tre per le italiane), anche in versione 3D, IMAX ed IMAX 3D.

Shazam!: la trama

La morale della storia è che tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po’ di «magia» per farlo uscire fuori. Nel caso di Billy Batson (Asher Angel), basta pronunciare una sola parola – SHAZAM! – per far sì che uno scaltro quattordicenne rimasto orfano si trasformi, per gentile concessione di un anziano mago, in un adulto: il Supereroe Shazam (Zachary Levi), per l’appunto.

Essendo ancora un ragazzino nell’animo – dentro un corpo sovrumano – Shazam si diverte in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con dei superpoteri. Inizia, quindi, chiedersi: posso volare? Ho una vista a raggi X? Posso lanciare dei fulmini dalle mani? Posso saltare i test delle lezioni di studi sociali?

Il supereroe si propone, quindi, di testare i limiti delle sue capacità, con la gioiosa imprudenza di un bambino. Dovrà, però, imparare a dominare rapidamente questi poteri, per combattere le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Mark Strong).

Shazam!: il cast



A interpretare il protagonista della pellicola, nella sua versione supereroe, il cantante e attore statunitense Zachary Levi, conosciuto soprattutto per i ruoli di Kipp Steadman nella serie televisiva «Perfetti… ma non troppo» e Chuck Bartowski nella serie televisiva «Chuck»: personaggi piuttosto goffi e nerd, lontani anni luce da Shazam.

Non per niente, Levi si è dovuto allenare pesantemente per avere il fisico richiesto dal personaggio, passando da 90 a 101 chili nella fase di massa muscolare, per poi stabilizzarsi a 96 kg dopo l'allenamento di definizione.

Sono state, inoltre, fatte dieci copie del costume del protagonista per usarle durante le riprese, e ogni copia è costata circa un milione di dollari a causa dei materiali utilizzati. La parte esterna è, infatti, fatta in elastam, mentre quella elettronica - per illuminare stemma e guanti - è stata nascosta sotto al mantello.