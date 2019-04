Paola Cortellesi torna sul grande schermo con un film del tutto sorprendente, diretto da Riccardo Milani, regista di Come un gatto in tangenziale , e prodotto da Wildside e Vision Distribution in collaborazione con Skycinema e Timvision. Dal 18 aprile nei cinema.

Sarà in sala dal 18 aprile distribuito da Vision Ma cosa ci dice il cervello, il nuovo film di Riccardo Milani, protagonista Paola Cortellesi. La coppia torna al cinema dopo il successo di Come un gatto in tangenziale con la storia di una donna che conduce una doppia vita: Fanno parte del cast anche Stefano Fresi, Tomas Arana, Teco Celio, Remo Girone, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Giampaolo Morelli, Claudia Pandolfi, Alessandro Roia e Carla Signoris. Si tratta di una produzione Wildside e Vision Distribution in collaborazione con Sky Cinema e TIMvision. Distribuito da Vision Distribution.

La trama

Giovanna (Paola Cortellesi) è una donna dimessa, addirittura noiosa, che si divide tra il lavoro al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Dietro questa scialba facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi “Fantastici 5” (Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Claudia Pandolfi), tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell’assurdo. Con tutti i mezzi a sua disposizione e grazie ai più stravaganti travestimenti, darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene.

Il poster del film