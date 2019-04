Buon compleanno Terence Hill

Sky Cinema Comedy , venerdì 29 marzo in prima e seconda serata a partire dalle 21.00 festeggia il compleanno dell’attore Terence Hill con la visione di due film che lo vedono al fianco del compianto collega Bud Spencer: DIO PERDONA... IO NO! e I QUATTRO DELL'AVE MARIA . Non perderlo!

Il 29 marzo Terence Hill, all’anagrafe Mario Girotti, compie 80 anni. Sky Cinema Comedy lo festeggia dalle 21.00 con i primi due film che lo vedono al fianco del compianto collega Bud Spencer. Si parte quindi in prima serata con DIO PERDONA... IO NO!, il primo film della coppia Spencer-Hill che qui interpretano due pistoleri a caccia di un fuorilegge che ha ucciso tutti i passeggeri di un treno durante una rapina.

Doc ed Earp sono sulla pista di un pericoloso fuorilegge, autore di una sensazionale rapina. I due però non vanno troppo d'accordo e si danneggiano a vicenda. Doc è il primo ad arrivare al bandito e vorrebbe ucciderlo, Earp lo impedisce e viene ferito, ma prontamente Doc con la pistola lo fulmina. Riconciliati si allontanano con il bottino.

In seconda serata è poi la volta de I QUATTRO DELL'AVE MARIA in cui Terence Hill e Bud Spencer sono affiancati da Eli Wallach in una scanzonata commedia western. Un detenuto appena scarcerato deruba due pistoleri e spende in brevissimo tempo tutto quanto. Viene acciuffato dalla coppia quando sta per uccidere l'uomo che lo ha mandato in galera e si salva proponendo un grosso guadagno in una bisca. Infatti scoprono che i tavoli da gioco sono truccati, e ne approfittano per vincere una somma altissima. L'ex carcerato rinuncia alla sua vendetta.