Tratto dal libro «L’assassino più colto del mondo» di Simon Winchester (nella versione originale «The Surgeon of Crowthorne: A Tale of Murder, Madness and the Love of Words»), «Il professore e il pazzo» è diretto da P. B. Shemran e vede come protagonisti Mel Gibson, Sean Penn e Natalie Dormer.

Il professore e il pazzo: la data di uscita



Proprio Gibson ha iniziato a lavorare all'adattamento del testo a partire dagli anni novanta, ma la produzione del film è partita soltanto nel 2016. Inizialmente era proprio l’attore a dover dirigere il film, ma è stato poi sostituito da P. B. Shemran, già suo collaboratore in «Apocalypto».

Le riprese, nello specifico, sono iniziate a Dublino nel settembre 2016, a fronte di un budget di 25 milioni di dollari, con l’uscita nelle sale cinematografiche italiane prevista per il 21 marzo.

Il professore e il pazzo: la trama



Tutta la storia è incentrata sulle vicende di Sir James Murray (Mel Gibson) e comincia nel 1857, quando l’uomo inizia a lavorare alla prima edizione dell’Oxford English Dictionary.

Durante la stesura, Murray si rende conto che la la maggior parte dei lemmi, inviati su base volontaria, arrivano in redazione sempre dallo stesso posto e sempre con la stessa firma: W.C. Minor (Sean Penn).

Murray decide così di incontrare questo preziosissimo collaboratore, ma ciò che scoprirà non è certamente ciò che si aspetta. Minor è, infatti, un medico militare reduce dalla Guerra di Secessione, ospite, al momento, di un manicomio a causa di una gravissima sindrome paranoide che, anni prima, per le strade di Londra, gli ha fatto uccidere un passante.

Il professore e il pazzo: il cast



Dopo l’esperienza da regista in «La battaglia di Hacksaw Ridge», Mel Gibson torna mattatore assoluto di una pellicola impegnata. E lo fa al fianco del due volte premio Oscar Sean Penn (l’ha vinto nel 2004 per il suo ruolo da protagonista in «Mystic River» e nel 2009 per quello in «Milk»).

Accanto a loro, la bellissima Natalie Dormer, nota soprattutto per i ruoli di Anna Bolena nella serie televisiva «I Tudors» e di Margaery Tyrell ne «Il Trono di Spade».