Cortinametraggio, domenica 24 conosceremo il vincitore

Si va verso il gran finale della XIV edizione di Cortinametraggio il festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, in svolgimento a Cortina fino al 24 marzo 2019, giorno in cui sapremo chi ha vinto. Cortinametraggio è ideato e diretto da Maddalena Mayneri e quest’anno ha registrato un’affluenza record con 450 cortometraggi arrivati in selezione. La sezione Cortometraggi, diretta da Vincenzo Scuccimarra, riguarda, come sempre corti narrativi italiani che spaziano tra i generi e le tematiche affrontate. 21 i Cortometraggi in concorso che si muovono tra commedie intelligenti che gettano lo sguardo sulla realtà quotidiana e i problemi che la caratterizzano e corti legati al tema dell’integrazione come espressione di una società che sempre più si fa multietnica.

Per la selezione 2019 del concorso Vincenzo Scuccimarra commenta: “Abbiamo ricevuto 450 cortometraggi, non ne erano mai arrivati così tanti. I ventuno in concorso affrontano con humor, originalità, stile e immediatezza i grandi temi dell’attualità: precarietà sociali e relazionali, paura del futuro, emarginazione ed integrazione. Sebbene nella maggior parte dei casi si tratti di commedie, non vogliono essere corti d’evasione, vogliono guardare in faccia la realtà". Si conferma così la consolidata vocazione allo scouting di Cortinametraggio, da anni attenta fucina di giovani talenti.



Tra i numerosi interpreti che si sono prestati a rivestire un ruolo, a volte inedito, nei vari lavori in concorso troviamo Giorgio Colangeli, Valentina Lodovini, Valeria Bilello, Pietro De Silva, Vincenzo Nemolato, Lino Guanciale, Daphne Scoccia, Ariella Reggio, Simone Annichiarico, Aniello Arena, Stefano Fregni, Sandra Ceccarelli, Pino Calabrese, Riccardo de Filippis, Lorena Cesarini.



A valutare i cortometraggi sono stati chiamati in giuria i registi Riccardo Antonaroli e Matteo Nicoletta, vincitori lo scorso anno a Cortina con Cani di razza, Ricky Tognazzi, Tosca D’Aquino e Roberta Beta.



Cortinametraggio lancia la sezione “Corti in sala” in partnership con Vision Distribution. La 14° edizione della kermesse si terrà a Cortina dal 18 al 24 marzo 2019. Vision Distribution guarda al panorama dei nuovi talenti e lo fa anche attraverso altri linguaggi cinematografici, come il cortometraggio. L’amministratore di Vision Distribution Nicola Maccanico spiega: “Il lavoro di Vision sul cinema italiano comprende la ricerca di nuovi talenti e di nuovi linguaggi. La partnership con Cortinametraggio va in questa direzione nella forma a noi più congeniale: cercare di creare sempre un punto di contatto tra un’opera audiovisiva ed il pubblico all’interno di una sala cinematografica”. La nuova sezione riguarda corti narrativi (fiction), di nazionalità italiana, di diverso genere (horror, thriller, fantascienza, poliziesco, drammatico, commedia), di durata non superiore ai 5 minuti, realizzati nel corso del 2018-2019. Vision metterà il corto in testa ad uno dei film del listino Vision Distribution e lo distribuirà in sala nel corso dell’anno successivo, compatibilmente con la disponibilità dei circuiti di sale cinematografiche italiane che aderiranno all’operazione.



Tra gli appuntamenti da non perdere a Cortinametraggio 2019 l’arrivo di Daniele Luchetti che terrà il workshop organizzato dal Festival in collaborazione con il CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia, nell’ambito del progetto CSC Lab.

Il Laboratorio Intensivo di Recitazione e Regia “Dirigere Gli Attori” si terrà il 21 e 22 marzo a Cortina d’Ampezzo ed è rivolto ad attori, attrici e registi che vogliano approfondire la propria preparazione nell’ambito del linguaggio cinematografico. Utilizzando una selezione di scene proposte dai partecipanti stessi, Daniele Luchetti - in uscita al cinema il 14 marzo con Momenti di Trascurabile Felicità - lavorerà con gli attori e i registi, suggerendo diverse soluzioni interpretative al fine di raggiungere una performance originale, coerente con il personaggio e che metta in evidenza le qualità dell'attore coinvolto. Il seminario è aperto anche ad aspiranti registi che vogliano iniziare a conoscere quali sono le potenzialità del rapporto fra regista e interprete.



