Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 19 marzo

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Wonder, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film drammatico del 2017, con Mandy Patinkin, Julia Roberts, Owen Wilson, Conrad Anker, Kyle Breitkopf e la regia di Stephen Chbosky. Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla Playstation e adora Halloween perché è l’unico giorno dell'anno in cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, Auggie ha subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie non è mai andato a scuola per evitare un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli sguardi sconcertati o sorpresi di allievi e professori.

Angel Eyes - Occhi d'angelo, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film drammatico del 2001 con Jennifer Lopez, Shirley Knight, Sonia Braga, Victor Argo, Jeremy Sisto e la regia di Luis Mandoki. Sharon Pogue è una detective della polizia di Chicago. Mentre insegue un sospettato viene aggredita da uno sconosciuto e salvata da un misterioso uomo, Catch. I due si innamorano, ma mentre il loro rapporto si consolida, devono fare i conti con i segreti nascosti nella loro vita passata.

Quando un padre, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2016, diretto da Mark Williams, con Gerard Butler, Willem Dafoe, Gretchen Mol, Alison Brie, Alfred Molina e Dustin Milligan. Dane Jensen è un cacciatore di teste, si occupa di selezione del personale e lavora tutti i giorni fino a tardi per assicurare alla moglie e ai tre figli il tenore di vita che desiderano. In realtà, quello che vorrebbe la sua famiglia è averlo di più accanto a loro. La situazione precipita quando Ryan, il figlio maggiore, si ammala di leucemia. Da quel momento Dane dovrà scegliere a chi e a cosa dare la priorità.

John Q, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2001, diretto da Nick Cassavetes, con Denzel Washington, Ray Liotta, Robert Duvall, James Woods e Anne Heche. John vive una vita modestissima, anzi povera. Ha moglie e figlio. Scopre che il bambino soffre di un brutto vizio cardiaco, che presto gli costerà la vita se non si interverrà con un trapianto. John le prova tutte, subendo delusioni e inganni nei vari ospedali, ma ad un certo punto si rende conto che il figlio morirà e lui non può farci niente. Decide quindi di agire con violenza e prende in ostaggio alcune persone, compreso il chirurgo. Il suo diventa un “caso”.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Morto Stalin, se ne fa un altro, ore 21:15 Sky Cinema Due

Commedia del 2012 diretta da Armando Iannucci, con Jeffrey Tambor, Steve Buscemi, Michael Palin, Jason Isaacs e Paddy Considine. La sera del 28 febbraio del 1953 Radio Mosca diffonde in diretta il “Concerto per pianoforte e orchestra n. 23” di Mozart. Toccato dall’esecuzione che ascolta nella sua dacia di Kountsevo, Joseph Stalin ne domanda una registrazione. Ma nessuna registrazione era prevista per quella sera. Paralizzati dalla paura, direttore e orchestra decidono di ripetere il concerto.

Prime, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia romantica del 2005, diretta da Ben Younger, con Uma Thurman, Meryl Streep, Jon Abrahams, Bryan Greenberg e Adriana Biasi. Rafi è una donna di trentasette anni appena uscita da un divorzio, sola, depressa e in cura da una psichiatra. Incontra casualmente David, un giovane pittore di 23 anni ed è amore a prima vista. Tra i due inizialmente sembra funzionare tutto alla perfezione, ma, con il passare del tempo, le diverse esigenze dovute alla differenza di età e le diverse culture di appartenenza rendono il percorso sentimentale della coppia difficile e accidentato. A complicare il tutto ci si mettono gli amici di Rafi che sono contrari a questa relazione e soprattutto Liza, la madre di David, che, guarda caso, è anche la psicoanalista di Rafi.

Sapore di mare, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un’indimenticabile commedia agrodolce all’italiana del 1983, diretta da Carlo Vanzina, con Alba Parietti, Jerry Calà, Virna Lisi, Isabella Ferrari e Edoardo Vianello. Il film racconta l’estate di un gruppo di ragazzi nella Versilia degli anni Sessanta, tra picnic, giochi di spiaggia, flirt estivi e delusioni in riva al mare.

I babysitter, ore 21:15 Premium Cinema

Divertente commedia italiana del 2016, diretta da Giovanni Bognetti, con Francesco Mandelli, Paolo Ruffini, Andrea Pisani, Simona Tabasco e Davide Pinter. Andrea è impiegato in un'azienda che promuove talenti sportivi capeggiata da Gianni Porini, tanto abile nel suo mestiere quanto privo di scrupoli nei confronti dei suoi dipendenti. Quando Porini, invitato ad una cerimonia di gala insieme alla moglie Marta, si ritrova sprovvisto di una babysitter che possa occuparsi del figlioletto decenne Remo, ingaggia Andrea, affidandogli le chiavi di casa fino al giorno successivo. La mattina seguente la polizia telefona a Porini e lo informa che la sua casa è stata luogo di un festino e che suo figlio Remo è sparito, insieme al babysitter.

Yes man, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia del 2009 con Jim Carrey, Terence Stamp, Fionnula Flanagan, Brent Briscoe, Molly Sim e la regia di Peyton Reed. Carl Allen è un impiegato divorziato orgogliosamente chiuso nella sua solitudine e insensibile alle richieste altrui. I clienti gli chiedono un prestito e lui lo nega, gli amici gli chiedono compagnia e lui si tira indietro, cercando di farsi bastare un dvd sul divano. L'incontro con un ex collega lo convince a partecipare ad un seminario di “positività”, in cui il guru di turno lo esorta a rivoluzionare la sua vita rispondendo di sì ad ogni richiesta. Improvvisamente, si ritrova ad apprendere il coreano, a prodigarsi per un barbone, a presenziare alle feste a tema del capoufficio e ad accettare il passaggio in scooter da una sconosciuta di nome Allison.

Moglie a sorpresa, ore 20:55 Comedy Central

Commedia del 2017 diretta da Frank Oz, con Steve Martin, Goldie Hawn, Dana Delay, Donald Moffat e Peter MacNicol. Un architetto fa costruire una villa da sogno per la sua futura sposa, ma dopo poco il matrimonio salta. L’uomo va a consolarsi con la cameriera Gwen, una bugiarda cronica che crea una serie di problemi ed equivoci. Intanto l’architetto tenta di riconquistare la sua fidanzata, ma alla fine cederà all’amore per l’eccentrica cameriera.

Film thriller da non perdere stasera in tv

Agatha Christie: La serie infernale, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Tratto dal romanzo di Agatha Christie “La serie infernale”del 1936, il film ha per protagonista Hercule Poirot, il personaggio più famoso creato dalla fervida immaginazione della scrittrice britannica, qui ritratto in pensione dalla sua attività di investigatore, che si vede recapitare una serie di lettere tanto minacciose quanto misteriose, firmate solamente ABC. Alle lettere fanno seguito degli efferati omicidi, per fermare i quali non sembra che esserci un’unica soluzione: individuare il mittente delle missive. Regia di Andrew Grieve, con David Suchet, Hugh Fraser, Donald Sumpter, Nicholas Farrell e Philip Jackson.

Codice 999, ore 20:59 Premium Cinema +24 HD

Film poliziesco del 2016, diretto da John Hillcoat, con Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, Anthony Mackie, Aaron Paul, Clifton Collins Jr.. Una banda di poliziotti corrotti deve uccidere un agente per conto della mafia russa. Qualcosa, però, non va come previsto.

Film d’animazione da non perdere stasera in tv

Bigfoot Junior, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2017 da condividere con tutta la famiglia. Adam ha tredici anni e vive solo con la mamma. La sua è un'età di cambiamenti, ma quelli che si trova a sperimentare sembrano un pochino fuori dalla norma: capelli che ricrescono nottetempo, piedi che bucano le scarpe, a cui si aggiungono i problemi con i bulli del vicinato. Poi, la scoperta che suo padre potrebbe non essere morto lo induce a lasciare la città e a partire alla volta di un bosco montano e del suo fitto mistero. Regia di Ben Stassen e Jeremy Degruson.

Film di fantascienza da non perdere stasera in tv

Starship Troopers - Fanteria dello spazio, ore 21:00, Sky Cinema Action

Film di fantascienza del 1997, diretto da Paul Verhoeven, con Michael Ironside, Clancy Brown, Rue McClanahan, Neil Patrick e Harris Dina Meye. La terra è dominata da una dittatura militare che concede i pieni diritti civili soltanto a chi combatte. Il nemico è una stirpe di giganteschi e aggressivi scarafaggi che hanno come base operativa il remoto pianeta Klendathu. Johnny Rico, giovane argentino, si arruola per amore di Carmen Ibanes, pilota di astronavi, ma dopo la distruzione di Buenos Aires e il massacro di 100mila commilitoni aderisce alla causa per puro patriottismo.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

Skyscraper, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film d’azione del 2018, diretto da Rawson Marshall Thurber, con Neve Campbell, Dwayne Johnson, Noah Taylor, Chin Han, Byron Mann. Will Sawyer è un veterano di guerra e agente dell'FBI che vive ai piani alti di un grattacielo di Hong Kong insieme alla moglie e ai due figli. Il palazzo prende improvvisamente fuoco e Will viene accusato, a torto, dell'incendio.

Colombiana, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2011, diretto da Olivier Megaton, con Zoe Saldana, Cliff Curtis, Callum Blue, Michael Vartan e Lennie James. La piccola Cataleya vive a Bogotà con i genitori, Fabio e Alicia. Il padre intrattiene rapporti malavitosi con Don Luis. Al termine di un loro incontro, Don Luis manda il proprio scagnozzo Marco ad eliminare la famiglia Restrepo. Da quel momento Cataleya si trasforma in una fredda assassina pronta a vendicare la sua famiglia.

Film d’avventura da non perdere stasera in tv

Vita di Pi, ore 21:15, Sky Cinema Due +24

Film d’avventura del 2012, diretto da Ang Lee, con Suraj Sharma, Irrfan Khan, Tabu, Rafe Spall, Gérard Depardieu, Adil Hussain. La pellicolaracconta la storia del giovane Pi Patel, cresciuto a stretto contatto con lo zoo di famiglia. Per esigenze economiche, il padre sceglie di trasferirsi in Canada per vendere lo zoo, Pi ancora non può sapere cosa lo attenderà nelle vastità oceaniche. La loro nave affonda per colpa di una tempesta, lasciando Pi con un'unica compagna di viaggio: la tigre Richard Parker, l’animale più temuto dello zoo paterno.

