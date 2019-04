Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 14 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 14 marzo, in TV su Sky. Thriller, commedie e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Mothman Prophecies – Voci dall’ombra, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno, alle ore 21:15, va in onda “The Mothman Prophecies – Voci dall’ombra”; un film diretto da Mark Pellington, con Richard Gere, Will Patton, Alan Bates, Laura Linney, Lucinda Jenney. Un giornalista vedovo indaga sulle misteriose apparizioni di una spaventosa creatura che si verificano nella cittadina di Point Pleasant. Richard Gere in un thriller paranormale ispirato a fatti realmente accaduti.

Lo sciacallo – Nightcrawler, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Thriller americano del 2014 per la regia di Dan Gilroy con Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton, Riz Ahmed, Anne McDaniels, Jamie McShane. A Los Angeles, regno di criminali, imperversano incidenti, incendi e omicidi. Il giovane Lou, alla disperata ricerca di un lavoro, scopre il giornalismo freelance e si unisce alle troupe di reporter sul campo per riprendere reati e crimini. Ben presto, dopo una gavetta massacrante, troverà la sua storia e sarà pronto per raccontarla a tutti. Ma a quale prezzo? Un film magistrale, con un ritmo incalzante che vi terrà incollati al divano fino all’ultimo minuto.

Film drammatici da vedere stasera in TV

L’insulto, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Ziad Doueiri, con Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha, Christine Choueiri, Camille Salameh. Beirut: una banale lite fra un cristiano libanese e un profugo palestinese degenera in una disputa nazionale. Incalzante dramma premiato a Venezia e candidato agli Oscar 2018.

Piccole donne, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Tratto dall’omonimo romanzo di Louisa May Alcott, un film di Gillian Armstrong, con Winona Ryder, Gabriel Byrne, Trini Alvarado, Samantha Mathis, Kirsten Dunst, Susan Sarandon. A distanza di 50 anni dalla prima versione cinematografica, tornano le vicende di una famiglia tutta al femminile. 1861: in assenza del padre, impegnato al fronte, le quattro sorelle March, dai caratteri diversissimi, crescono e si affacciano al mondo educate da una madre anticonformista. Film da vedere se amate le trasposizioni di opere letterarie. Ottima prova d’attrice di Winona Ryder.

Scoprendo Forrester, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Diretto da Gus Van Sant, con Sean Connery, Rob Brown, F. Murray Abraham. Jamal Wallace è nato nel Bronx e divide la propria vita tra l’amore per il basket e quello per la letteratura. Si ritroverà per puro caso a conoscere William Forrester, autore di un unico libro e vincitore del Premio Pulitzer. L’uomo sembrava scomparso e il rapporto tra i due farà crescere entrambi. Dal regista di "Will Hunting", un'altra imperdibile storia di formazione con Sean Connery.

Film commedia da vedere stasera in TV

Mamma, ho perso l’aereo, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Chris Columbus con Macaulay Culkin, Joe Pesci e Daniel Stern. Due famiglie decidono di andare in vacanza in Francia. Dimenticato a casa dai genitori, il piccolo Kevin passerà le vacanze di Natale a difendersi da due goffi criminali con una serie di ingegnose trappole. Un film che è diventato un classico, sempre ottimo per farsi due risate in famiglia.

French Kiss, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Diretto da Lawrence Kasdan con Jean Reno, Meg Ryan, Kevin Kline, Timothy Hutton. Kate è una giovane insegnante di storia di origine americana che vive a Toronto in attesa di sposare Charlie e di prendere la cittadinanza canadese. A causa dell'inguaribile fobia per il volo di Kate, Charlie parte da solo in un viaggio a Parigi, durante il quale incontra una ragazza francese di cui si innamora perdutamente. Francia contro America in una commedia romantica per tutti.

La casa di famiglia, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film diretto da Augusto Fornari, con Lino Guanciale, Stefano Fresi, Libero De Rienzo, Matilde Gioli. Le vicende di quattro fratelli, molto diversi tra loro, vissuti sempre in ricchezza nella villa di campagna. Venduta la tenuta di famiglia, i quattro devono ripensarci quando il padre si risveglia dal coma. Una commedia incentrata sui rapporti familiari per il debutto alla regia di Augusto Fornari (“Basilicata coast to coast”, “To Rome with Love”).

Fuori orario, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Martin Scorsese, con Rosanna Arquette, Verna Bloom, Griffin Dunne, Will Patton, John Heard, Teri Garr. Uscendo dal lavoro, Paul, un giovane impiegato dall'esistenza tranquilla, si infila in un bar e conosce Marcy, che gli dà il suo numero di telefono. Il film è stato premiato al Festival di Cannes, un’ottima commedia a firma del maestro Martin Scorsese.

L’allenatore nel pallone 2, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Sergio Martino, con Lino Banfi, Giuliana Calandra, Biagio Izzo, Stefania Spugnini, Alessandro Bonanni. Film del 2007, sequel del fortunato “L’allenatore nel pallone” del 1984. Oronzo Canà torna ad allenare la Longobarda in un nuovo ed esilarante film. Un ritorno che non possiede la magia dell'originale, ma riesce comunque a far sorridere con gusto anche (e soprattutto) grazie alle geniali trovate di Lino Banfi.

Film d’azione da vedere stasera in TV

John Wick, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2014 diretto da Chad Stahelski ed interpretato da Keanu Reeves, con Ian McShane, Willem Dafoe, Jason Isaacs, Bridget Moynaha. John Wick, ex killer professionista, ha lasciato la sua attività per sposarsi con Helen, ma dopo pochi anni sua moglie muore di malattia. Tornato a casa dal funerale, John riceve l’ultimo regalo di Helen, un cane che la moglie gli ha lasciato perché abbia subito qualcuno da amare. L’animale, però, viene ucciso da una coppia di malviventi, che irrompono a casa sua, aggredendo sia l’uomo che il cane. Quando si riprende dalla pestata, John seppellisce il piccolo amico e parte per una vendetta in cui ritroverà a malincuore il vecchio se stesso e i fantasmi del suo passato. Keanu Reeves in un action movie nel segno della vendetta.

Blu profondo 2 - ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Darin Scott con Danielle Savre, Rob Mayes, Michael Beach, Nathan Lynn, Kim Syster, Jeremy Boado, Adrian Collins, Cameron Robertson, Darron Meyer. La ricercatrice Dr. Misty Calhoun fa squadra con il miliardario farmaceutico Michael Beach, sempre alle prese con gli squali. Seguito del fortunato “Blu profondo” è altrettanto divertente, seppur con un cast del tutto rinnovato. Il film è uscito direttamente in Home Video.

Poliziotto in prova, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Film d’azione del 2014 per la regia di Tim Story con Kevin Hart, Ice Cube, Tika Sumpter, Laurence Fishburne. Ben è una guardia di sicurezza in un liceo e ha trascorso gli ultimi due anni della sua vita a dimostrare al detective James, pluridecorato fratello della sua fidanzata Angela, di non essere uno scansafatiche. Dopo essere stato accettato all’accademia di polizia di Atlanta, Ben pensa di essersi guadagnato il rispetto: ma c’è ancora una prova da superare. Un film che mescola elementi comici e scene d’azione per una serata di divertimento all’americana.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Into the grizzly maze, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Un vero film d’avventura, diretto da David Hackl e interpretato da Scott Glenn, James Marsden, Thomas Jane, Billy Bob Thornton, Piper Perabo. Due fratelli che non si frequentano spesso decidono di riunirsi nella loro casa vacanze in Alaska, in cui erano soliti andare da bambini. Durante il soggiorno, organizzano un’escursione di due giorni immersi nella natura, ma si ritrovano presto a sfuggire alle grinfie di un feroce e minaccioso orso grizzly. Il film ideale per chi ama le storie d’avventura mozzafiato nella natura selvaggia.

Belle & Sebastien – Amici per sempre, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Terzo magico capitolo della saga avventurosa immaginata dal regista Clovis Cronillac, con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic, Margaux Chatelier. Sebastien ha quasi 12 anni mentre l’amata Belle, magnifico esemplare di pastore dei Pirenei, è diventata mamma. Pierre e Angelina sono pronti a sposarsi e ricominciare la loro vita altrove, ma Sebastien non vuole lasciare lo chalet di montagna dove è cresciuto. E quando il vecchio padrone di Belle si farà vivo, Sebastien farà di tutto per salvare la sua più fedele amica. Un film che insegna anche ai più giovani i solidi valori di un’amicizia senza confini. Da non perdere.

Film horror da vedere stasera in TV

The visit, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di M. Night Shyamalan, con Olivia DeJonge, Ed Oxenbould, Deanna Dunagan, Peter McRobbie, Kathryn Hahn. Una coppia di nonni trasforma la vacanza dei nipoti in un incubo in questo bellissimo horror low budget a firma di Shyamalan. Un film da vedere per gli amanti del genere, non scontato e coinvolgente.

