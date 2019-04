Film stasera in tv da non perdere oggi, martedì 5 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv

Sex Tape – Finiti in rete, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Jake Kasdan, film del 2014 con Cameron Diaz, Jason Segel, Rob Corddry, Ellie Kemper, Rob Lowe II, Jolene Blalock. Annie e Jay si sono conosciuti al college, si sono innamorati e da allora non smettono di fare l'amore. Il lavoro, la scuola, le riunioni, la spesa da fare, giorno dopo giorno inibiscono il loro desiderio ma non lo spengono perché Annie e Jay hanno deciso di rimontare in sella. Affidati i bambini alla nonna, si concedono una notte tutta per loro. Arrugginiti dal poco esercizio si risolvono a girare un film porno. Sfiniti e soddisfatti da tre ore di esercizio e passione, riprendono l'indomani la loro routine familiare su cui però incombe adesso una nuvola. Fanatico dei prodotti Apple, Jay è sempre all'avanguardia e sempre generoso con amici e postini, a cui regala i modelli superati dei suoi tablet. Peccato che abbia dimenticato che con il cloud aggiorni e condividi note, app, documenti, foto e naturalmente video... Commedia piccante aggiornata ai tempi dell’iPad.

Aiuto, ho ristretto mamma e papà, ore 21:00, Sky Cinema Family

Regia di Tim Trageser, film del 2018 con Oskar Keymer, Anja Kling, Axel Stein, Julia Hartmann, Andrea Sawatzki, Otto Waalkes, Lina Huesker. Per Felix non c'è niente di meglio che frequentare il liceo Otto Leohhard, anche se il fantasma del suo fondatore continua a tormentare gli studenti. Ben presto, a quello di Otto si unisce anche il fantasma della vecchia direttrice Hulda Stechbarth, rendendo ancora più movimentate le giornate a scuola. Felix deve poi fare i conti anche con i genitori Peter e Sandra, intenzionati per lavoro a trasferirsi a Dubai. Per uno strano scherzo del destino, i due genitori vengono rimpiccioliti e a Felix toccherà prendersi cura di loro, della direttrice Schmitt-Gössenwein e di Hulda. Sequel del sorprendente successo “Aiuto, ho ristretto la prof”.

Madame, ore 21:00, Sky Cinema Passion

Regia di Amanda Sthers, film del 2017 con Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy De Palma, Michael Smiley, Christian Abart. Anne e Bob, una ricca coppia americana, decidono di dare nuova linfa al matrimonio e di trasferirsi nella loro residenza a Parigi. Mentre sta organizzando una cena particolarmente esclusiva per alcuni amici altolocati, la padrona di casa si rende conto che a tavola ci saranno tredici commensali. Per pareggiare i numeri a tavola, Anne convince la sua fedele domestica Maria a vestire i panni di una misteriosa ospite. Commedia degli equivoci che ironizza su amore e classi sociali.

Rat Race, ore 21:00, Sky Cinema Comedy

Regia di Jerry Zucker, film del 2001 con Rowan Atkinson, John Cleese, Whoopi Goldberg, Cuba Gooding Jr., Seth Green, Jon Lovitz. L'eccentrico proprietario di casinò a Las Vegas, Donald Sinclair, organizza una caccia al tesoro. Una mezza dozzina di persone (da sole o accompagnate da un partner) devono gareggiare per conquistare una grossa somma di denaro depositata in una stazione che dista 563 miglia da Las Vegas. Le regole sono: nessuna regola. I partecipanti vanno dalla donna di buon cuore che ha appena ritrovato la bambina che adottò 27 anni prima, al turista italiano che sa l'inglese in modo approssimativo ed è preda di attacchi di narcolessia. Film comico per una serata senza pretese.

Sabrina, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Regia di Billy Wilder, film del 1954 con William Holden, Humphrey Bogart, Audrey Hepburn, Martha Hyer, John Williams II. Nella bella residenza estiva della famiglia Larrabee, vivono anche vari domestici, fra cui l'autista Thomas Fairchild e sua figlia Sabrina. Sabrina è da sempre innamorata del più giovane rampollo dei Larrabee, David, un donnaiolo impenitente con già tre matrimoni falliti alle spalle. La sera prima di partire per Parigi per seguire un corso di cucina che la terrà lontana da David per un biennio, Sabrina tenta di togliersi la vita ma viene salvata in tempo da Linus, il primogenito Larrabee. Quando Sabrina rientra a Long Island due anni dopo con un nuovo taglio di capelli e i più sofisticati vestiti della moda francese, David la nota e comincia finalmente a farle la corte. Il suo comportamento non viene però visto di buon occhio da Linus, che ha già combinato per lui un matrimonio con una facoltosa ereditiera e che, affinché tutto vada come programmato, decide di mettersi fra lui e Sabrina. Un classico del cinema con la coppia Bogart-Hepburn.

Una pallottola spuntata 2 1/2 – L’odore della paura, ore 21:00, Comedy Central

Regia di David Zucker, film del 1991 con George Kennedy, Priscilla Presley, Leslie Nielsen. Meinheimer è uno scienziato a favore di energia pulita e rinnovabile e si accinge a presentare un importante rapporto ecologico al presidente degli Stati Uniti, ma un grave attentato colpisce il suo laboratorio, provocando la morte dei suoi assistenti. Le indagini vengono affidate al tenente Frank Drebin. Questo, nonostante il suo modo di agire goffo e maldestro, scopre che dietro all'attentato c'è un grosso e nutrito gruppo di industriali, capeggiato da Quentin che è aiutato anche da alcuni criminali. Questo gruppo, composto dai magnati del carbone, del petrolio e del nucleare, ha interesse affinché il progetto di energia pulita di Meinheimer non venga diffuso. Non all’altezza nel primo capitolo della saga, ma si ride comunque di gusto.

Film thriller da vedere stasera in tv

Hangman – Il gioco dell’impiccato, ore 21.15, Sky Cinema +24

Regia di Johnny Martin, film del 2017 con Al Pacino, Brittany Snow, Karl Urban, Sarah Shahi, Joe Anderson, Michael Papajohn. Ray Archer è un detective della squadra omicidi. Il suo collega Will Ruiney, invece, è esperto di profili criminali. La coppia viene incaricata di catturare uno dei serial killer più pericolosi della zona che sta commettendo una serie di omicidi basandosi in maniera macabra sul gioco dell’impiccato. Anche la giornalista Christi Davies, però, sta seguendo il caso da vicino… Per gli amanti del genere e di Al Pacino.

Awol 72 – Il disertore, ore 21:00, Sky Cinema Max

Regia di Christian Sesma, film del 2014 con Jason Mewes, Luke Goss, Rza, Bokeem Woodbine, Vladimir Mashkov. Conrad Miller, un ex marine, è in possesso di informazioni governative segrete e si ritrova a essere ricercato e inseguito da forze speciali russe, dalla polizia di Los Angeles e da un pericoloso assassino, disposto a tutto pur di entrare in possesso delle suddette informazioni. Film di genere per una serata ad alta adrenalina.

Film drammatici da vedere stasera in tv

La luce sugli oceani, ore 21:15, Sky Cinema Hits

Regia di Derek Cianfrance, film del 2016 con Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz, Jack Thompson, Bryan Brown. Tom Sherbourne è un ex soldato britannico che anela alla quiete. Spezzato dagli orrori della Grande Guerra, chiede di essere assegnato come guardiano del faro a Janus Rock, battuto dal vento e a pochi chilometri dalla costa. Nel viaggio incontra Isabel, una giovane donna intrepida che gli chiede di sposarla. Travolto dalla sua bellezza e dalla sua energia, Tom accetta e ricomincia a vivere. Ma l'amore non basta ad affrontare la tempesta che minaccia all'orizzonte: due aborti spontanei e una bambina portata dal mare che la madre naturale torna a reclamare. Un delicato melodramma con un cast stellare.

Insyriated, ore 21:00, Sky Cinema Cult

Regia di Philippe Van Leeuw, film del 2018 con Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette Navis. La guerra in Siria, ma quella vista da dietro le tende sempre chiuse, attraverso le finestre che non si possono mai aprire, attraverso lo sguardo delle donne che combattono in casa quanto gli uomini in città. Un guerraa che costringe una famiglia qualsiasi in un giorno qualsiasi a nascondersi nella propria casa e a sperare di vivere anche quando la morte sembra a ogni bombardamento più vicina. Con coraggio e determinazione Oum Yazan difende il proprio nido, raccogliendo attorno a sé i suoi figli, suo padre anziano, la domestica e i vicini, giovani sposi con un neonato, che invece pianificano la fuga in Libano. Divisa tra partire e restare, la famiglia è costretta ad affrontare giorno per giorno la fame, la paura, l'angoscia nel silenzio di un segreto che non deve essere rivelato, nel timore di scoprire che il mondo non sarà più lo stesso. Una prospettiva dolorosa e claustrofobica della guerra.

La sconosciuta, ore 21:15, Premium Cinema

Regia di Giuseppe Tornatore, film del 2016 con Ksenia Rappoport, Michele Placido, Claudia Gerini, Clara Dossena, Pierfrancesco Favino. Di Irena non si sa molto, solo che è arrivata in Italia dall'Ucraina. O forse è tornata, dopo alcuni anni, per chiudere un conto. Con l'aiuto di un portinaio interessato, trova lavoro presso la famiglia Adacher, una coppia di orafi con una figlia affetta da una cronica incapacità di difendersi. Irena si occupa della piccola, la conquista e le insegna a reagire. Sembra cominciare a trovar pace, ma ecco che si ripresenta il male che ha deciso del suo passato e che ha le sembianze dell'aguzzino Muffa. Un Tornatore di minor successo, ma non per questo minor impatto.

Fortunata, ore 21:15, Premium Cinema Emotion

Regia di Sergio Castellitto, film del 2017 con Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi, Edoardo Pesce, Hanna Schygulla. Fortunata è una donna sulla trentina che sta crescendo da sola la figlia Barbara di otto anni in un quartiere degradato di Roma. È agosto, la città è semivuota, e Fortunata va di casa in casa a fare (in nero) messe in piega e shatush ad amiche e vicine, coltivando il sogno di aprire un suo negozio di parrucchiera e conquistare così un minimo di indipendenza economica. Franco, il marito allontanato da casa, da cui Fortunata non è ancora separata legalmente, la tormenta con visite inaspettate, insulti gratuiti e aggressioni sessuali. Chicano, il suo migliore amico, è un tossico con una madre straniera, Lotte, che sta scivolando nel buco nero dell'Alzheimer. L'incontro con uno psicoterapeuta infantile, Patrizio, cui è stato affidato dai servizi sociali il sostegno psicologico a Barbara, si presenterà a Fortunata come l'opportunità di cambiare la propria vita. Ma non tutti sanno sfruttare le buone occasioni. Pluripremiato melodramma popolare dal gusto amaro.

Film storici da vedere stasera in tv

300, ore 21:00, Premium Cinema +24 HD

Regia di Zack Snyder, film del 2007 con Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Dominic West, Vincent Regan, Michael Fassbender. Durante la seconda guerra persiana (480 a.C.), il re spartano Leonida con i suoi 300 uomini riesce a resistere per diversi giorni alle Termopili al soverchiante esercito persiano di Serse approfittando della configurazione favorevole del territorio. L'eroico sacrificio dà l'occasione ai Greci di prepararsi e sconfiggere i Persiani. Dopo “Sin City”, Snyder usa tecniche analoghe per trasformare in film il fumetto di Frank Miller: ma il risultato è simile solo formalmente. 300 è un film di guerra spettacolare, dalla fotografia cupa e livida di scene e personaggi che sembrano fumetti in movimento, realizzati con una tecnologia stupefacente.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Adèle e l’enigma del faraone, ore 21:15, Premium Cinema Energy

Regia di Luc Besson, film del 2010 con Louise Bourgoin, Mathieu Amalric, Gilles Lellouche, Jane-Paul Rouve, Philippe Nahon, Nicolas Giraud. 1912. Adèle Blanc-Sec, giovane e intrepida giornalista, è pronta a tutto pur di raggiungere i suoi scopi, compreso sbarcare in Egitto e ritrovarsi alle prese con mummie di tuti i generi. Nello stesso momento a Parigi, scoppia il panico. Un uovo di pterodattilo vecchio di 136 milioni di anni si è appena schiuso su di uno scaffale del Giardino delle Piante e l'uccello che ne è uscito sta seminando il panico nei cieli della capitale francese. Delizioso adattamento cinematografico di un fumetto francese firmato Luc Besson.

Musical da vedere stasera in tv

Rock of Ages, ore 21:15, Premium Cinema Comedy

Regia di Adam Shankman, film del 2012 con Tom Cruise, Julianne Hough, Diego Boneta, Paul Giamatti, Russell Brand, Mary J. Blige. Nel 1987 a Los Angeles il Bourbon Club è il centro della scena musicale rock della città. In questo mitico locale s'incontrano Sherry, ragazza di provincia appena arrivata per cercare fortuna come cantante, e Drew, che con lei condivide la passione per la musica. Tra i due è amore a prima vista. Intorno a loro ruoteranno le vicende di una serie di personaggi leggendari come Stacee Jaxx, icona del rock che sembra aver perso la sua anima realmente ribelle in favore del successo economico. La musica di un’epoca raccontata in un musical sui generis.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Lorax – Il guardiano della foresta, ore 21:00 DeA Kids

Regia di Chris Renaud, Kyle Balda, film del 2012 con Danny DeVito, Ed Helms, Zac Efron, Taylor Swift, Rob Riggle, Jenny Slate. Come tutti anche Ted è nato e cresciuto in una cittadina in cui tutto è di plastica, tutto è finto e non c'è vegetazione. In quel microambiente la vita scorre tranquilla e nessuno sente la mancanza del verde. Nessuno tranne la ragazza di cui Ted è perdutamente innamorato: lei farebbe di tutto per trovare un albero, lui farà di tutto per procurarglielo. A mettergli i bastoni fra le ruote è il magnate locale, lo spietato industriale che rifornisce la città di ossigeno in bottiglia e che non ha interesse ad un ritorno della fotosintesi clorofiliana. Cartoon ecologista dai creatori di “Cattivissimo me”.

