Amore a sorpresa, per un San Valentino da innamorarsi

Giovedì 14 febbraio Sky Cinema Passion apre le sue porte all’Amore con la A maiuscola. E lo fa con il film Amore a sorpresa , in onda alle 21 per fare palpitare i cuori di chi sceglie di festeggiare San Valentino a casa. Da soli o accompagnati…

Per un San Valentino con i fiocchi, anzi con i cuori, la casa migliore in cui celebrarlo è innanzitutto la vostra e poi quella che quotidianamente vi invita a vivere l’amore in ogni sua forma.

Certo, stiamo parlando di Sky Cinema Passion!



Giovedì 14 febbraio Sky Cinema Passion aprirà le sue porte a voi e all’Amore con la A maiuscola mandando in onda in prima serata una commedia romantica che farà palpitare non pochi cuori. Innanzitutto quello di Chloe, la protagonista del film Amore a sorpresa.

Chloe è sconvolta da quando suo padre ha deciso di vendere la loro cantina di vini a un certo Seth.

Per colpa di questa decisione, padre e figlia discutono animatamente e Chloe decide di rifugiarsi nel cottage di famiglia, in stato di abbandono da quando è morta sua madre.

Disperata e giù di morale, troverà conforto grazie a un messaggio lasciato da un misterioso affittuario. Chloe inizierà a flirtare con lui non immaginando che si tratta proprio di lui: l’odiato Seth a cui il padre ha venduto la cantina di vini!

Ma le vie dell’amore sono infinite.

Si ricongiungono però tutte sotto lo stesso tetto, quello di Sky Cinema Passion!

Per celebrare la passione targata 14 febbraio, scegliete il vostro comodo divano e la visione di Amore a sorpresa su Sky Cinema Passion alle 21!