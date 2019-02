Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 5 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in tv

John Wick, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film d’azione del 2014, interpretato dal grande Keanu Reeves, con Ian McShane, Willem Dafoe, Jason Isaacs e Bridget Moynaha. Regia di Chad Stahelski. John Wick, ex killer professionista, ha lasciato la sua attività per sposarsi con Helen, ma dopo pochi anni sua moglie muore di malattia. Tornato a casa dal funerale della moglie, John riceve l’ultimo regalo di Helen, un cane che la moglie gli ha lasciato perché abbia subito qualcuno da amare. L’animale, però, viene ucciso da una coppia di malviventi, che irrompono a casa sua, aggredendo sia l’uomo che il cane. Quando si riprende dalla pestata, John seppellisce il piccolo amico e parte per una vendetta in cui ritroverà a malincuore il vecchio se stesso e i fantasmi del suo passato.

Charlie's Angels, ore 21:00 Sky Cinema Max

Irresistibile action ispirato al telefilm anni ’70, con Cameron Diaz, Lucy Liu, Drew Barrymore e Bill Murray e la regia di McG. Tre investigatrici bellissime sono al servizio del miliardario e misterioso Charlie Charlie Townsend. Da lui ricevono l’incarico di trovare l’ingegnere elettronico Eric Knox, rapito da alcuni malviventi a causa di un suo importante progetto. Una pellicola divertente e ricca di azione, per una serata all’insegna del relax su Sky.

Film drammatici da vedere stasera in tv

The Post, ore 21:15 Sky Cinema +24

Steven Spielberg firma la regia di questo bellissimo film drammatico del 2017, che porta davanti alla cinepresa un cast d’eccezione composto da Tom Hanks, Bruce Greenwood, Bradley Whitford, Meryl Streep e Sarah Paulson. Convinto che la guerra condotta in Vietnam dal suo Paese costituisca una sciagura per la democrazia, Daniel Ellsberg, economista e uomo del Pentagono, divulga nel 1971 una parte dei documenti di un rapporto segreto. 7000 pagine che dettagliano il coinvolgimento militare e politico degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam. Un’implicazione ostinata e contraria alla retorica ufficiale di quattro presidenti. Èil New York Times il primo a rivelare l’affaire, poi impedito a proseguire la pubblicazione da un’ingiunzione della corte suprema. Il Washington Post rimette mano ai documenti e rilancia grazie al coraggio del suo editore, Katharine Graham, e del suo direttore, Ben Bradlee.

Il domani tra di noi, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Film drammatico del 2017, con Beau Bridges, Dermot Mulroney, Kate Winslet, Idris Elba, Linda Sorensene la regia di Hany Abu-Assad. Rimasti isolati a seguito di un tragico incidente aereo, due estranei sono costretti ad avvicinarsi per sopravvivere in condizioni estreme tra le nevi di un massiccio montuoso lontano da ogni forma di civiltà. Quando si rendono conto che non arriveranno aiuti, intraprendono un difficile viaggio attraverso migliaia di chilometri nella natura selvaggia, stimolandosi l’un l'altro a resistere e accendendo così un’attrazione inaspettata.

Il tuo ultimo sguardo, ore 21:00 Sky Cinema Cult

Dietro la macchina da presa di questo film drammatico del 2017 vi è Sean Penn, che dirige un cast stellare composto da Javier Bardem, Jean Reno, Charlize Theron, Jared Harris e Adèle Exarchopoulos. Wren Petersen, direttrice di una ONG, incontra e si innamora di Miguel Leon, chirurgo spagnolo che opera sul campo. Impegnati corpo e anima in Liberia, martirizzata da una feroce guerra civile, tamponano come posso ferite e orrore. Uniti nel sentimento ma divisi sulla politica da adottare nell’emergenza, si prendono e si lasciano sotto le bombe e i colpi dei ribelli. Separati dal dolore muto a cui assistono troppe volte impotenti, si ritrovano un’ultima volta. Wren, infatti, abbandona il campo, adoperandosi diplomaticamente per i diritti dei rifugiati, mentre Miguel resta in trincea, poiché ritiene l’agire l’unico modo per rendersi utile.

Easy Rider - Libertà e paura, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Film drammatico del 1969 con Peter Fonda, Karen Black, Robert Walker jr, Dennis Hopper, Sabrina Scharf e la regia di Dennis Hopper. Billy e Wyatt, con i serbatoi delle moto imbottiti di droga, attraversano il sud dell’America in cerca di fortuna. Arrestati per aver sfilato insieme a una banda senza l’apposito permesso, vengono aiutati da un avvocato che decide di unirsi alla loro avventura.

Daylight - trappola nel tunnel, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film drammatico del 1996, con Claire Bloom, Karen Young, Dan Hedaya, Sylvester Stallone, Sage Stallone e la regia di Rob Cohen. Un incidente blocca il tunnel che unisce l’isola di Manhattan a New York. C’è un’esplosione, migliaia di persone sono bloccate. Il mare potrebbe irrompere e causare una strage. Ma Stallone prende in mano la situazione e risolve tutto alla sua maniera. Una pellicola dai grandi effetti e tanta azione.

La madre, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Tratto dal romanzo omonimo del 1907 di Gor’kij, “La madre”, il film è il primo lungometraggio del regista Pudovkin e si inserisce nel clima politico della Russia degli inizi del XX secolo e segna l'inizio del realismo socialista. Protagonista del film è una contadina, Nilvona Vlasova, moglie del fabbro ubriacone Vlasov, la quale subisce una trasformazione caratteriale in seguito alla morte del marito. Causa del suo cambiamento è il figlio Pavel, operaio socialista e militante del movimento rivoluzionario insieme ad altri suoi amici, che verrà arrestato dopo che sua madre ha rivelato alla polizia dove Pavel ha nascosto le armi. Il ragazzo morirà in un tentativo di evasione durante una manifestazione per il 1 maggio. A quel punto sarà Nilvona a raccogliere la bandiera rossa e a farsi uccidere dai militari.

Turista per caso, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Lawrence Kasdan firma la regia di questo film drammatico del 1988, intenso e toccante, divenuto un cult. Con William Hurt, Kathleen Turner, Bill Pullman, Ed Begley e Jr. Geena Davis. Macon è uno scrittore, impegnato principalmente nella scrittura di guide turistiche. Dopo la morte del figlio, avvenuta un anno prima, divorzia dalla moglie e decide di partire per l’ennesimo viaggio. Affida così il suo cane a una pensione per animali, dove conosce Muriel che si invaghisce di lui e inizia a corteggiarlo.

End of Justice: nessuno è innocente, ore 19:55 Sky Cinema Uno +1

Roman è avvocato a Los Angeles e lavora in uno studio che si occupa di clienti appartenenti a classi sociali bisognose, spesso impossibilitati ad avere una difesa degna di questo nome. L’uomo, anche per il carattere che ha e che lo spinge a non trattenersi dinanzi a palesi ingiustizie, è stato sempre tenuto dal suo collega William Jackson nelle retrovie a preparare la documentazione dei casi. Quando però William viene ricoverato in ospedale senza speranza di recupero, tocca a Roman presentarsi in tribunale e già la prima causa gli crea dei problemi. Le cose si complicano quando lo studio viene chiuso. Roman cerca di barcamenarsi fino a quando, un giorno, si fa tentare da un’azione illegale. Regia di Dan Gilroy, con Denzel Washington, Tony Plana, Carmen Ejogo, Colin Farrell e Hugo Armstrong.

Film thriller da vedere stasera in tv

Nerve, ore 21:15 Sky Cinema Hits

Thriller del 2016 con Juliette Lewis, Marc John Jefferies, Emma Roberts, Miles Heizer, Emily Meadee la regia di Henry Joost e Ariel Shulman. Si tratta della trasposizione cinematografica del bestseller young adult del 2012 “Nerve” di Jeanne Ryan dove i protagonisti si immergono in un pericolosissimo gioco via web, con migliaia di “spettatori” e giocatori portati attraverso una serie di sfide fino a rischi letali.

Film d’animazione da vedere stasera in tv

Gli eroi del Natale, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2017, diretto da Timothy Reckart, perfetto per grandi e piccoli e per una serata da trascorrere in famiglia. L’asinello Bo sogna di realizzare qualcosa di importante ma è costretto a far girare in tondo la macina di un mugnaio prepotente. La colomba Dave lo incita a seguire il corteo reale che passerà da Nazareth e Bo trova il modo di liberarsi.

Rio, ore 20:20 Sky Cinema Family +1

Film d’animazione del 2011, diretto da Carlos Saldanha. Blu è un pappagallo ara macao strappato in fasce alla giungla brasiliana dalla sconsideratezza e dai commerci illeciti dell'uomo. Trasferito nel freddo inverno del Minnesota in seguito a un incidente, viene soccorso e adottato da Linda, fanciulla appassionata di libri e della vita sedentaria. Addomesticato e cresciuto a cioccolata e biscotti, Blu è un pappagallo colto che sperimenta la vita tra le quattro mura. Incapace di volare a causa della cattività, compensa la deficienza con l’ingegno e la fantasia. Raggiunta da Tullio, un ornitologo entusiasta, Linda scopre di essere la proprietaria dell’unico esemplare maschio della specie e di avere l'obbligo morale di concedere che il suo grazioso pennuto si accoppi con Gioiel, magnifica e sola femmina rimasta sul territorio brasiliano. Perplessi ma persuasi di fare la cosa giusta, Linda e Blu partono alla volta del Brasile per conoscere e far innamorare una celeste ara. Nella giungla amazzonica e attraverso rocambolesche (dis)avventure, Blu scoprirà la propria identità, imparando ad amare e a volare.

Film commedia da vedere stasera in tv

Se fossi in te, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Esilarante commedia italiana del 2001 con Gioele Dix, Emilio Solfrizzi, Lunetta Savino, Manuela Ungaro, Fabio De Luigi e la regia di Giulio Manfredonia. Bebo, imprenditore depresso, Christian, un disc-jockey avanti con l’età, e Andrea, impiegato normotipo con una parvenza di famiglia, si incontrano di notte in riva al mare e si scambiano nevrosi e ruoli. Ciascuno entra nei panni dell’altro. La tesi sarebbe che in crisi di identità tanto vale cercarne un’altra per vedere se va meglio. Un film divertente e con tanti spunti per riflettere sulle contraddizioni della vita moderna.

Din don - una parrocchia in due, ore 21:15 Premium Cinema

Commedia italiana del 2018, diretta da Claudio Norza, con Enzo Salvi e Maurizio Battista. Donato è un manager cialtrone che, per sfuggire ad un boss, si presenta a Don Dino, il parroco di una chiesa di paese, fingendosi prete. Una divertente pellicola che promette tante ghiotte risate e una serata in famiglia o con gli amici all’insegna del relax.

Benvenuti nella giungla, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia del 2013, diretta da Rob Meltzer con Kristopher Van Varenberg, Jean‑Claude Van Damme, Megan Boone, Bianca Bree e Adam Brody. Un gruppo di colleghi deve partecipare a un seminario aziendale organizzato nel cuore della giungla selvaggia. L’incontro, però, si rivela presto un incubo e gli impiegati devono affidarsi alle loro poche capacità per poter sperare di uscire vivi dalla giungla e lasciarsi guidare dall’esperienza dell’ex marine Storm Rothchild.

L'aereo più pazzo del mondo, ore 21:00 Comedy Central



Su Comedy Central un film che è diventato un cult, "L'aereo più pazzo del mondo", diretto da Jim Abrahams, Michele David, Jerry Zucker, David Zucker con Kareem Abdul-Jabbar, Lloyd Bridges, Peter Graves, Julie Hagerty, Robert Hays, Leslie Nielsen. Ted odia gli aerei dopo aver subito dei traumi in Vietnam, ma quando la sua ragazza lo lascia per fare l'hostess su un aereo, la segue. Ne capiteranno di tutti i colori. Una pietra miliare del filone comico-demenziale.



Film fantastici da vedere stasera in tv

Peter Pan, ore 21:15 Sky Cinema Adventure

Film fantastico del 2003, adatto a tutta la famiglia, per una piacevole serata da trascorrere insieme. Regia di P.J. Hogan con Lynn Redgrave, Richard Briers, Olivia Williams, Jason Isaacs e Jeremy Sumpter. Wendy, una dolce ragazza di tredici anni, incontra Peter Pan, uno strano ma divertente ragazzo con la capacità di volare e che preferisce restare bambino anziché crescere e diventare adulto. Peter Pan convince Wendy a seguirlo con i suoi due fratelli per raggiungere l’Isola che non c’è, abitata dalla fatina Trilli, dai ragazzi perduti e dal pericoloso Capitan Uncino.

